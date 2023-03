Pesos-pesados da economia defendem queda de juros

O americano Jeffrey Sachs, professor da Universidade de Columbia, disse em evento do BNDES que o Brasil é "punido por juros altíssimos" (foto: TED ALJIBE/AFP - 3/5/12)







A cantilena do presidente Lula em prol do corte da taxa Selic tem recebido o apoio de economistas de peso. Ontem, o americano Jeffrey Sachs (foto), professor da Universidade de Columbia e diretor do Centro para o Desenvolvimento Sustentável, afirmou, em evento promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que o Brasil é “punido por juros altíssimos” e que o momento não é de austeridade fiscal, mas de aumento dos investimentos públicos. Na última segunda-feira, também em encontro organizado pelo BNDES, outro americano, o vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, classificou a taxa básica brasileira de juros como “chocante” e que ela é capaz de “matar qualquer economia.” Hoje, o Copom decidirá os rumos da política monetária, mas é improvável que os juros caiam neste momento. Pelo visto, o presidente Lula deverá continuar reclamando ainda por um bom tempo.





De novo, Lula fala em reestatizar Eletrobras

A Eletrobras, maior companhia elétrica da América Latina, será reestatizada? Se defender da vontade do presidente Lula, a resposta é sim. Em entrevista à TV 247, Lula disse esperar que o Estado retome o controle da empresa – ele classificou a privatização como “um crime de lesa pátria.” Contudo, não será tarefa fácil. O Estatuto da Eletrobras prevê que, se o governo quiser recomprar ações, será obrigado a pagar o triplo da maior cotação dos papéis nos últimos dois anos. É muito dinheiro.





Pesquisa revela papel revelante do terceiro setor na economia

Uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e coordenada pela Sitawi Finanças do Bem identificou o impacto do terceiro setor na economia brasileira. De acordo com o levantamento, que será divulgado hoje, as organizações sociais geram cerca de 171 mil postos de trabalho remunerados no Distrito Federal, o que representa 11,37 % do total de ocupações no ente federativo. E Minas Gerais são 760 mil empregos, o equivalente a 6,81% do total de ocupações no Estado.





Para ChatGPT, Petrobras e Vale são boas empresas para investir

Vem aí um rival de peso para o ChatGPT, a inteligência artificial que responde perguntas objetivas e escreve textos: o Bard, criado pelo Google e apresentado oficialmente ontem. Afinal, esses mecanismos funcionam? A Coluna perguntou para o ChatGPT quais são as melhores ações para investir na Bolsa. Eis a resposta do robô: “Petrobras, Vale, Itaú Unibanco, Alpargatas, Gerdau, Riachuelo e BRF são empresas com estratégias sólidas e histórico financeiro saudável.” Não está tão errado assim.





Rapidinhas

A Genial Investimentos, plataforma com aproximadamente R$ 160 bilhões sob custódia, quer estreitar os laços com o universo esportivo. A empresa passará a patrocinar a equipe sub-20 do Sport Clube Recife. Lembre-se que Gustavo Kuerten, tricampeão do torneio de tênis de Roland Garros, é sócio e embaixador da marca no Brasil.

A Lufthansa pretende lançar, ainda no primeiro semestre de 2023, uma nova companhia aérea. Chamada City Airlines, a subsidiária da empresa focará as operações em rotas de curta e média distância na Europa e voará com aeronaves da Airbus, provavelmente o A319. No futuro, a ideia é levar sua divisão regional para outros continentes.

A Camicado, maior varejista brasileira de artigos para casa e decoração, tem reforçado a operação digital. Em 2022, a empresa aumentou de 200 para 500 o número de sellers embarcados em seu marketplace. Em 2023, a expectativa é superar a marca dos 800. Além de itens para decoração, o marketplace vende eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

A Solistica, uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, investiu cerca de R$ 100 milhões na construção de um terminal nos arredores do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Trata-se de um passo importante: a empresa estima que o aporte dobrará a sua capacidade de processamento de mercadorias.

"O Brasil tem o pior sistema de tributação do consumo e estamos diante da maior oportunidade para pôr fim a esse caos" Maílson da Nóbrega, economista e ex-ministro da Fazenda, ao defender a reforma tributária





R$ 2,5 bilhões

foi quanto o mercado fonográfico brasileiro arrecadou em 2022. Segundo a Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas, o número representa um salto de 15,4% em relação ao ano anterior. O streaming impulsionou o segmento