Bolsa volta no tempo e corre risco de perder os 100 mil pontos

Nesta quarta-feira, Ibovespa fecha aos 100.220 pontos, a nova mínima deste ano (foto: Nelson Almeida/AFP)

Em junho de 2019, o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, fechou acima de 100 mil pontos pela primeira vez na história. O mercado comemorou o que parecia ser uma escalada sem freios, mas pouco depois veio a pandemia, o governo Bolsonaro enfileirou uma série de lambanças e a eleição elevou a temperatura política para níveis alarmantes. Em 2023, o cenário continuou turbulento e nem o novo governo foi suficiente para animar os investidores. Muito pelo contrário. Ontem, o Ibovespa fechou aos 100.220 pontos. Além de ser a nova mínima de 2023, o desempenho significa que, quase quatro anos depois da marca histórica, a bolsa brasileira voltou ao mesmo lugar. Ao que parece, ela deverá demorar para sair da pasmaceira. Os juros continuam nas alturas – o Banco Central ignorou a pressão do governo e manteve a taxa Selic a 13,75% –, a política segue agitada e o contexto internacional traz mais problemas que soluções.

Cinco patrocinadores fecham com Cazé TV

O streamer Casimiro Miguel Ferreira, o Cazé, se tornou um concorrente de peso para as emissoras de televisão. Assim como no ano passado, seu canal conhecido como Cazé TV transmitirá ao vivo dezenove jogos do Campeonato Brasileiro de futebol que tiverem o Athletico Paranaense como mandante. Detalhe que chama atenção: cinco das seis cotas de patrocínio já foram vendidas para o Mercado Livre, iFood, TIM, PagBank e Estrela Bet. As partidas serão exibidas no YouTube e na Twitch.

Fotos mostram Trump preso em Nova York – mas é tudo falso

Os recursos da inteligência artificial estão chegando a níveis perigosos. Nas últimas horas, circularam na internet imagens do ex-presidente americano Donald Trump sendo preso por policiais de Nova York. Nas cenas, Trump foge das autoridades, é perseguido e arrastado por uma multidão de guardas. Pois bem: é tudo falso. As fotografias foram feitas com a ajuda do programa de inteligência artificial Midjourne, que gera novas imagens a partir de pesquisas feitas na internet.

Para Gates, inteligência artificial será tão revolucionária quanto o computador

Poucas vezes um empresário demonstrou tanto entusiasmo pela inteligência artificial. Em texto publicado no site Gates Notes, o bilionário americano Bill Gates disse que uma grande revolução vem por aí. “O desenvolvimento da inteligência artificial é tão fundamental quanto a criação do microprocessador, do computador pessoal, da internet e do celular”, escreveu. “Isso mudará a madeira como as pessoas trabalham, aprendem, viajam, obtêm assistência médica e se comunicam umas com as outras.”

Rapidinhas

A Hyundai Brasil amplia a exportação dos modelos HB20 fabricados no país. Depois de expandir os embarques internacionais para Colômbia e México, a montadora sul-coreana começou agora a introduzir o hatch produzido em Piracicaba, no interior de São Paulo, no mercado paraguaio. A meta é vender 1,5 mil carros no Paraguai em 2023.

O cartão de loja, conhecido no mercado como “private label”, é uma boa estratégia para aumentar as vendas. Segundo pesquisa realizada pela NielsenIQ, em parceira com a empresa de serviços financeiros DM, as pessoas que usam cartão de supermercados ou atacadistas gastam 20% mais do aqueles que utilizam outras formas de pagamento.

A companhia chilena de baixo custo JetSmart pretende ampliar as atividades no Brasil. Recentemente, a empresa pediu autorização às agências regulatórias para operar dez novos voos no país. Entre as cidades que se tornaram alvo da aérea estão Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

O Brasil entrou pela primeira vez na lista dos dez países com maior potência instalada de energia solar. O país encerrou 2022 com 24 gigawatts (GW) operacionais, o suficiente para colocá-lo em oitavo lugar no ranking mundial. A China (392 GW) ocupa o primeiro posto, à frente de Estados Unidos (111) e Japão (79).

"Se o governo quiser usar a Petrobras para fazer programa social, o correto seria fechar o capital e fazer o que quiser com ela. Agora, enquanto empresa de capital misto, isso não deveria ser feito" Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), sobre a interferência do governo Lula na petrolífera



309 mil brasileiros

vivem de maneira regular em Portugal, segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do país. É o maior contingente da história