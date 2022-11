Banco Interamericano tem US$ 14 bilhões para emprestar ao setor público

Em 2018, o futuro presidente do BID foi eleito pela revista britânica The Banker como o melhor banqueiro central do mundo (foto: Evaristo Sá/AFP - 22/5/18)





Não faz sentido para o futuro governo petista – ou para qualquer governo, ressalte-se – dar de ombros para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), como queriam algumas alas mais radicais do partido depois do anúncio de que o brasileiro Ilan Goldfajn (foto) presidirá a entidade. Não custa lembrar: o BID é importante fornecedor de crédito para países da América Latina e Caribe. Apenas para o setor público, a instituição tem uma carteira de empréstimos de US$ 14 bilhões. Para o ramo privado, o montante nas mãos da divisão conhecida como BID Invest é de aproximadamente US$ 4,5 bilhões. Por sua vez, o BIDLab dispõe de US$ 100 bilhões que se destinam a financiar startups. A birra do PT com Goldfajn se deve ao fato de o economista ter presidido o Banco Central brasileiro entre 2016 e 2019, durante o governo Temer e por um breve período do, governo Bolsonaro. Em 2018, o futuro presidente do BID foi eleito pela revista britânica The Banker como o melhor banqueiro central do mundo





Entre os mais velhos, é a necessidade que move o empreendedorismo

É preciso analisar os dados do empreendedorismo com cuidado. Muitas pessoas comemoram o fato de o Brasil ser um celeiro de novos negócios como o retrato de um país que oferece oportunidades. Não é bem assim. No ano passado, de acordo com levantamento realizado pelo Sebrae a partir de dados da pesquisa internacional Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 60% dos empreendedores seniores (de 55 a 64 anos) criaram empresas por necessidade. Ou seja, era o único caminho para obter renda.





Com perdas no streaming, Disney troca o comando

Robert Iger está de volta. O lendário executivo da Disney que, entre outros feitos, convenceu Steve Jobs a vender a Pixar para a empresa de Mickey Mouse, foi chamado às pressas para retornar ao seu antigo posto. Iger (foto) acabou reconduzido à chefia da Disney graças ao trabalho pouco inspirado de Bob Chapek, que havia assumido a companhia no início de 2020. Em seu último balanço, a gigante do entretenimento reportou perdas na área de streaming, embora a divisão de parques tenha ido bem.

Venho pensando no que significa ser diferente. Fico perplexa com a quantidade de gente que luta contra a ideia de ser diferente Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, que está lançando um livro sobre o aumento da intolerância em seu país na era Trump



Mercado de luxo fechará 2022 com alta robusta

A economia global enfrenta solavancos, mas o mercado de luxo não sentiu o baque. Em 2022, o setor deverá faturar cerca de 1,4 trilhão de euros, número que representa um crescimento robusto de 21% em relação a 2021, conforme pesquisa realizada pela consultoria Bain & Company. Os chineses em particular e a Ásia em geral são os principais responsáveis pelo desempenho positivo. No Brasil, o segmento também vai bem, com a expectativa de avançar ao menos 10% neste ano.





R$ 1,3 bilhão

foi quanto o comércio eletrônico brasileiro perdeu em receitas no primeiro semestre devido a problemas operacionais nos pagamentos on-line. O estudo é da fintech Zimpler





RAPIDINHAS