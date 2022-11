Cenário é desafiador, mas não se deve exagerar no pessimismo

A economia brasileira perdeu fôlego neste final de ano, o que foi devidamente demonstrado por uma série de indicadores divulgados nas últimas semanas. As projeções de crescimento do PIB caíram, a produção industrial empacou, a inadimplência subiu e a confiança do empresariado, principalmente do comércio, foi substituída por certa desilusão. De fato, o cenário global enfraquecido e os riscos fiscais elevados são ingredientes que ameaçam a economia, mas é preciso não exagerar no pessimismo. O Brasil não vai quebrar, a despeito dos políticos de ontem e dos que vão comandá-lo no futuro. Há boas perspectivas: o agronegócio não dá sinais de arrefecimento, os juros tendem a cair no ano que vem – o que representará um impulso providencial para o crédito e o consumo – e as empresas continuarão investindo, porque precisam disso para prosperar. O caminho talvez seja tortuoso, mas o Brasil tem jeito.

TBG pode vender gasodutos no apagar das luzes do governo

Uma troca no comando da TBG, transportadora que controla o Gasbol (Gasoduto Bolívia-Brasil), pode sinalizar a venda de gasodutos no final do governo Bolsonaro. Apesar de ter mandato até 2023, Cynthia Silveira se prepara para deixar a presidência da empresa. Segundo fontes, Luciana Rachid, executiva com passagem pela Prumo Logística, é cotada para substituí-la. A Prumo – dona da Gás Natural Açu (GNA) – é controlada pelo fundo americano de private equity EIG, principal interessado em comprar a TBG.





Tentativas de golpes ou fraudes disparam na indústria financeira

A tecnologia revolucionou a indústria financeira, mas facilitou na mesma medida a ação de criminosos. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), três em cada dez brasileiros já foram vítimas de tentativas de fraudes bancárias. E mais: 70% dos golpes são fruto da chamada engenharia social, que é a manipulação psicológica da vítima. Outra pesquisa, desta vez da Serasa Experian, constatou que, em maio de 2022, houve 331 mil tentativas de golpes no setor – ou um ataque a cada oito segundos.

100%

(foto: )

é a previsão de inflação na Argentina em 2022. O número deverá representar a maior alta de preços em três décadas é a previsão de inflação na Argentina em 2022. O número deverá representar a maior alta de preços em três décadas





Com crise energética, Europa vai proibir TVs com tecnologia 8K

A crise energética na Europa, alimentada sobretudo pela guerra na Ucrânia, obriga o Velho Continente a adotar medidas drásticas. Os 27 países da União Europeia estudam proibir, já a partir do ano que vem, a venda de televisores com a tecnologia 8k, que não se enquadram nas novas regras de limites de consumo energético. Alguns modelos de TV 4k – incluindo a OLED e miniLED – também serão afetados. As restrições terão forte impacto nos resultados das fabricantes do setor.





(foto: Site BR Partners/Reprodução) "O que chama a atenção é esse tom quase raivoso de Lula contra o mercado. O mercado não são quatro ou cinco banqueiros contando dinheiro na Faria Lima.O mercado é a poupança dos brasileiros" Ricardo Lacerda, sócio-fundador do banco de investimento BR Partners









RAPIDINHAS

(foto: Assaí Atacadista/Divulgação)



O Assaí Atacadista se tornou um dos campeões na geração de empregos no Brasil. Em 2022, a empresa abriu 18 mil postos de trabalho – a expectativa é que feche o ano com 80 mil colaboradores que darão expediente em 248 lojas em 23 estados e no Distrito Federal. No ano, a rede inaugurou 58 unidades espalhadas pelo país.

•••

A responsabilidade ambiental está no centro das preocupações dos consumidores brasileiros. De acordo com levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 74% deles se consideram “ambientalmente conscientes”, o que significa que dão prioridade para a compra de produtos que possuem compromissos sustentáveis.

•••

A indústria calçadista espera bons resultados na Black Friday. Na edição 2022, a intenção de compras de calçados passou de 37% para 48%, segundo a pesquisa realizada pela Fiserv, líder global em pagamentos e tecnologias de serviços financeiros. O estudo ouviu consumidores em todas as regiões brasileiras.

•••

A operadora Vivo realiza a nova edição do projeto “DNA em Ação”, que tem por objetivo fazer com que seus colaboradores conheçam as demandas dos consumidores e busquem soluções para resolvê-las. Realizada desde 2019, a ação trouxe frutos, como a diminuição do prazo de desbloqueio de serviços de dois dias para três horas após o pagamento da fatura.