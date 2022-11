Dívida pública deverá saltar se governo exagerar na expansão fiscal

Pagamento de auxílio emergencial com valor de R$ 600 e reajuste do salário mínimo vão pesar no endividamento pelo país (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 18/7/22)











Uma conta feita pela XP revela qual seria o impacto de uma expansão fiscal de R$ 175 bilhões para garantir o cumprimento das promessas eleitorais feitas pelo presidente eleito Lula. Segundo a projeção, a “licença para gastar” levaria a um aumento da dívida pública, que passaria dos atuais 76% do PIB para 88,3% em 2030. Se o governo incluir o aumento real do salário mínimo de 2% nos próximos 4 anos, o percentual chegaria a 95%. Isso explica por que a questão deve ser discutida com responsabilidade, sem as amarras ideológicas que só turvam os debates. Não há dúvida que a questão social deve ser tratada como prioridade em um país marcado pela chaga da fome. É preciso, antes de tudo, definir regras claras para estabelecer mecanismos capazes de sustentar os programas sociais por longo prazo, sem improvisações ou puxadinhos. Repita-se: os pobres são prioridade, mas dinheiro público não é infinito.





Elon Musk não terá vida fácil à frente do Twitter. A GroupM, uma das maiores agências de publicidade do mundo, recomendou a seus clientes que não anunciem na rede social. A justificativa é que as demissões em massa feitas por Musk (foto) e a não adequação às determinações dos governos podem afetar o futuro do Twitter. O bilionário mantém a linha dura. Em mensagem enviada a funcionários, afirmou que eles têm dois caminhos a seguir: “trabalhar longas horas em alta intensidade” ou deixar a empresa.

O Brasil erguerá seu sexto troféu da Copa do Mundo em Doha. A combinação da força atual do time, momento de jogo, histórico de torneios, bem como o conjunto de habilidades gerais dos jogadores, é o suficiente para a equipe ser coroada campeã Trecho de relatório do banco americano Wells Fargo, que cruzou uma infinidade de dados para chegar à conclusão que a Seleção Brasileira erguerá a taça



Os influencers de finanças viraram febre. Segundo estudo da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Ambima) em parceria com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, eles fazem, em média, 31,3 mil publicações por mês. As interações nos posts (curtidas, comentários e compartilhamentos) subiram 19% diante de um ano atrás, o que mostra a capacidade para gerar engajamento. Mas os investidores precisam ter cuidado: há muita picaretagem nesse universo.





Os primeiros sinais do futuro governo desanimaram os gestores do mercado financeiro. Pela primeira vez em quatro meses, o otimismo com a bolsa brasileira (foto) caiu. A constatação é da casa de análise Empiricus, que consultou 44 gestoras de recursos do país. A pesquisa perguntou se os especialistas estavam muito otimistas, otimistas, neutros, pessimistas ou muito pessimistas com a bolsa do Brasil. Desta vez, o nível de otimismo caiu em comparação com o resultado obtido em outubro.





seria o valor de mercado da Seleção Brasileira se ela fosse uma empresa de capital aberto na Bolsa. O cálculo foi feito pela B3 com base em dados do site alemão Transfermakt, especializado no preço de passes de jogadores de futebol





