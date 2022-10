Amauri Segalla









Como será a operação da holding Abra, fruto da junção de forças da brasileira Gol e da colombiana Avianca? Anunciado em maio passado mas ainda sujeito à aprovação das autoridades, o acordo segue cheio de incertezas. Algumas pistas, contudo, foram dadas por Adrian Neuhauser, presidente global da Avianca, que participou de um evento sobre o setor promovido pelo Associação Latino-Americana de Transporte Aéreo (Alta) "A filosofia da Gol e da nova Avianca são similares", disse o executivo. "Simplificação da operação, preço acessível. Com isso, podemos ter uma malha que vai nos colocar em uma posição muito sólida contra os competidores." Seria, portanto, uma fusão? Neuhauser foi categórico na resposta: "Não." Ele detalhou os planos para a holding: "Estamos pensando em sinergias? Sim. Podemos coordenar a malha. Se a Avianca voa de Bogotá para Guarulhos e a Gol de Guarulhos para Bogotá, nós não vamos ter as duas. Nunca teremos rotas sobrepostas."





Espanhóis iniciam julgamento de Neymar por fraude fiscal





A Justiça da Espanha iniciou ontem o julgamento do atacante Neymar, acusado de fraudes fiscais durante sua transferência do Santos para o Barcelona, em 2013. A ação é movida pela empresa DIS e o Ministério Público espanhol. Trata-se de dura batalha para o brasileiro: a acusação pede a prisão de Neymar e o pagamento de multa de 10 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões). Espera-se que o julgamento seja concluído até 31 de outubro – portanto, poucos dias antes do início da Copa do Catar.









Para empresários da indústria, infraestrutura do país melhorou





Os empresários industriais consideram que as condições de infraestrutura do país mais melhoraram do que pioraram nos últimos anos. Pelo menos é isso o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) que será divulgada hoje. Para os empresários do segmento, a área de telecomunicações é a que apresentou melhora mais significativa (48%), seguida por transporte rodoviário (41%) e energia (38%). O estudo ouviu 2,5 mil empresários de todos os portes, sendo 500 por região brasileira.





Setor de alimentos e bebidas lidera geração de emprego





O setor de alimentos e bebidas se mantém como o principal gerador de empregos com carteira assinada na indústria de transformação do país. Segundo dados apurados pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) com base no último Caged, de janeiro a agosto foram criadas 44,3 mil vagas no segmento, 30% mais que no mesmo período do ano passado. O setor emprega atualmente 1,76 milhão de pessoas em um universo de 7,4 milhões de trabalhadores na indústria de transformação.







Rapidinhas





A chamada “arquitetura de gênero” ganha espaço nas cidades europeias. Em linhas gerais, o conceito pretende tornar os centros urbanos mais seguros para mulheres. A ideia não se resume a melhorar a iluminação e aumentar os sistemas de vigilância. Na verdade, os projetos são muitos mais ambiciosos.





Na arquitetura de gênero, os prédios residenciais e comerciais são planejados para oferecer mais espaços de convivência, garagens escuras são eliminadas, não há becos nos centros urbanos e parques públicos funcionam 24 horas por dia. Estudos mostram que a adoção de tais medidas reduzem a criminalidade contra mulheres. Não seria uma boa ideia para o Brasil?





A Raízen comprou a fintech Payly, que oferece soluções de carteira digital para pessoas jurídicas, por R$ 78 milhões. De acordo com a empresa, a aquisição marca a criação de sua unidade de serviços financeiros. É um projeto ambicioso. A Raízen estima que a nova divisão tem potencial para gerar R$ 200 bilhões em negócios.





O grupo brasileiro Fasano continua sua investida internacional. Um ano depois de abrir, na Quinta Avenida, em Nova York, o hotel Fasano Fifth Avenue, agora é a vez de fincar pé na Flórida. Em 2024, o Fasano abrirá uma nova unidade em South Beach, na ensolarada Miami. O grupou possui também restaurantes nos Estados Unidos.









50%

dos pagamentos no Brasil deverão ser feitos via Pix até 2025, segundo projeção do Banco Central