AMAURI SEGALLA





Nas últimas décadas, a jornada regular de trabalho significou chegar às 9h ao escritório, almoçar ao meio-dia e retornar para casa às 18h. Sempre foi mais ou menos assim, com variações a depender do tipo de atividade. Agora, o mundo corporativo passou a experimentar o que os especialistas chamam de “trabalho não linear”. As empresas adeptas da modalidade permitem que o funcionário execute a função no horário que melhor lhe convier – na verdade, importa menos a quantidade de horas trabalhados e mais a qualidade do produto ou serviço entregue. No Brasil, a indústria financeira e as empresas de tecnologia têm incorporado cada vez mais o modelo, e com resultados satisfatórios. Os funcionários aprovam a mudança. Um estudo recente realizado pela consultoria McKinsey com 13,3 mil profissionais de diversos países constatou que 40% dos consultados consideram que a flexibilidade no local de trabalho é um dos principais motivos para se manter no cargo.





Na Líder Aviação, negócios para o setor de óleo e gás crescem 50%

A Líder Aviação aproveita o bom momento da indústria de óleo e gás no Brasil. Em 2022, o número de contratos para o transporte aéreo nesse setor cresceu 50%. “Investimos na área cerca de US$ 10 milhões neste ano”, diz Junia Hermont, chief operating officer (COO) da empresa. A executiva também lembra que a companhia aumentará em 30% a frota de aeronaves destinada a essa unidade de negócios. Não é por acaso: o setor de óleo e gás responde por cerca de 15% do PIB industrial do país.





Brasileiro é um dos responsáveis pelo sucesso do game “God of War”

(foto: Sony/Divulgação - 3/10/07)





Um dos games de melhor desempenho da história – são 51 milhões de cópias vendidas –, a saga “God of War” deve parte de seu sucesso a um brasileiro. Trata-se do paulista Rafael Grassetti, diretor de arte do Santa Monica, estúdio encarregado da produção da franquia desde 2005. Entre outras atribuições, Grassetti é o responsável pela ambientação das cenas e visual dos personagens. Ele estreou na indústria dos games aos 17 anos. Agora, aos 33, é um do principais nomes da área de criação do setor.





Grupo Latam está prestes a sair da recuperação judicial nos Estados Unidos

O Grupo Latam já tem data para, enfim, sair da Recuperação Judicial nos Estados Unidos: 3 de novembro. A RJ foi instaurada em maio de 2020, após a empresa ter sido impactada pela pandemia de COVID-19. Para deixar o processo para trás, o grupo emitiu US$ 1,15 bilhão em títulos, com vencimentos que variam entre cinco e sete anos. Além disso, conseguiu também um financiamento de US$ 1,1 bilhão para um período cinco anos. Os recursos serão usados principalmente para a quitação de dívidas.





Rapidinhas

As exportações do agronegócio brasileiro somaram US$ 13,97 bilhões em setembro. É um valor recorde para o mês, além de representar uma avanço de 38,4% em relação a um ano atrás. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o resultado se deve a aumentos tanto nos preços dos produtos exportados (17,2%, em média) quanto no volume de embarques (18,1%).





A startup espanhola de RH digital Factorial captou US$ 120 milhões em uma nova rodada de investimentos. Com isso, a empresa passa a ser avaliada em US$1 bilhão. A startup está presente em nove países, mas é a operação brasileira que cresce mais. Seu escritório em São Paulo conta atualmente com 80 funcionários.





Em setembro, a 3R Petroleum quebrou pela segunda vez consecutiva o seu recorde na produção de petróleo. No mês passado, a empresa produziu 16,4 mil barris de petróleo equivalente por dia, somando a extração de petróleo e gás natural. Em agosto, que detinha o recorde anterior, o volume foi de 16,2 mil barris por dia.





O Google vai encerrar as operações do serviço de streaming de games Stadia. Lançada há três meses, a plataforma não atraiu o interesse dos jogadores. A companhia disse que o serviço ficará disponível pelo menos até fim do ano e os usuários que compraram o hardware proprietário do Stadia serão reembolsados.









(foto: Antônio Milena/Agência Brasil - 13/12/04)



18,8%





(foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP %u2013 14/10/22)

"Queria que houvesse um jeito indolor de vencer a inflação. Não há" Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano



é quanto deverá crescer a produção de motos no Brasil em 2022, segundo projeção feita pela Abraciclo, associação que reúne as montadoras instaladas em Manaus.