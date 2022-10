Previsões do FMI para a economia entram no debate político

Futebol feminino entra na mira das apostas esportivas (foto: Jair Amaral/EM/D.a press - 16/8/19)



Procura por medicamentos feitos com cannabis dispara no país

A cannabis medicinal avança no Brasil. Segundo a farmacêutica Remederi, que conecta médicos e pacientes, a busca por medicamentos feitos com a erva cresceu 500% em relação a 2021. Para especialistas, o aumento da procura é explicado pela adesão crescente de médicos e pela diminuição do preconceito na sociedade. A cannabis funciona: um levantamento feito pela Universidade de São Paulo (USP) constatou que os sintomas de depressão caíram 50% entre pessoas que usaram esse tipo de remédio.









Preço de imóveis acelera em setembro

» A Uber Conta, conta digital da Uber operada pelo Digio, lançou uma linha de crédito pessoal para motoristas e entregadores da plataforma no país. O empréstimo, de valor unitário de R$ 1 mil a R$ 10 mil, tem taxa de juros a partir de 2,99% ao mês e prazo de pagamento de até 18 meses. O produto é dirigido exclusivamente a parceiros selecionados.





» A incorporadora Direcional, especializada no segmento econômico, aumentou seus lançamentos em 10% no terceiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021, para R$ 1,19 bilhão em valor geral de vendas (VGV). Onze novos empreendimentos foram apresentados ao mercado, volume 50% maior que o observado entre abril e junho.









» O atacarejo do Nordeste Mateus comprou, do Carrefour, oito lojas com a bandeira BIG. As unidades ficam nos estados de Pernambuco, Alagoas e Bahia e confirmam o plano de expansão agressivo do grupo. O Mateus possui atualmente 222 lojas do país, sendo que vinte delas foram abertas no primeiro semestre.







"Pisos salariais costumam interferir negativamente no mercado de trabalho. Eles inibem a criação de empregos e contribuem para elevar a informalidade" Maílson da Nóbrega, economista





» A Via, dona da Casas Bahia e Ponto, lançou uma plataforma de treinamento para os lojistas de seu marketplace. Batizado de Campeões da Black Friday, o projeto é, na verdade, um game que mostra o passo a passo para as empresas embarcadas na plataforma atingirem bons resultados de vendas durante a Black Friday.

Um estudo divulgado nesta semana pelo Fundo Monetário Internacional deixou os ânimos políticos acirrados. Para os apoiadores do presidente Bolsonaro, o FMI não é mais digno de confiança e suas previsões não podem ser levadas a sério. Para a turma ao lado do ex-presidente Lula, as estimativas feitas pelo Fundo traduzem a triste realidade brasileira.De acordo com as projeções, a economia do país crescerá abaixo da média global, da América Latina e até de países em desenvolvimento. Ressalte-se que o FMI revisou para cima a sua previsão para o Brasil – a estimativa anterior previa crescimento de 1,7% e agora passou para 2,8%.Ainda assim, o PIB brasileiro perderá, de acordo com o Fundo, para a média da América Latina (3,5%) e inclusive para vizinhos como a Argentina (4%), que não vão lá muito bem no campo econômico. Por sua vez, a economia global deverá avançar 3,2%, um pouco menos que as nações emergentes (3,7%).Os sites de apostas esportivas, que se tornaram onipresentes no Brasil, descobriram o futebol feminino. De acordo com a plataforma Casa de Apostas, o número de palpites em competições para mulheres cresceram 139% entre 2022 e 2021, puxados principalmente pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. É um mercado de alto potencial. Pelas contas da consultoria H2 Gambling Capital, o setor movimenta R$ 13 bilhões por ano no país. Em 2018, o valor estava em torno de R$ 2 bilhões.O preço de imóveis à venda no país subiu 0,60% em setembro, conforme o Índice FipeZap+, que reuniu dados de 50 cidades. O surpreendente é que o indicador foi na contramão da inflação. No último mês, o IGP–M, geralmente usado para reajustar contratos de locação, caiu 0,95%. Ainda de acordo com o levantamento, o valor médio do metro quadrado à venda no país ficou em R$ 8.214. Como sempre ocorre nesse tipo de ranking, São Paulo é a capital brasileira com os imóveis mais caros.