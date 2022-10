Ações das estatais devem oscilar com força até o fim da eleição

Edifício-sede do Banco do Brasil, em Brasília: papéis oscilaram fortemente em razão das últimas tendêncais das eleições presidenciais (foto: Banco do Brasil/Divulgação)



Embora muitos analistas assegurem que os investidores já precificaram a eleição brasileira, a realidade mostra exatamente o contrário: a oscilação de algumas ações – a famosa volatilidade – está em alta. Sujeitos aos humores do futuro governo, os papéis do Banco do Brasil (na foto, o edifício-sede, em Brasília) operaram ontem em forte queda, num movimento oposto ao de seus pares na indústria financeira. A razão? Uma das explicações para o desempenho negativo é um velho temor do mercado: a vitória de Lula na eleição presidencial. Um dia antes, na segunda-feira, as ações do BB dispararam, entre outros motivos porque o resultado das urnas animou a turma das finanças, que aposta todas as fichas na reeleição de Bolsonaro. Deverá ser assim até o fim do pleito, com a cotação das empresas estatais acompanhando, para cima ou para baixo, as andanças dos candidatos. Os investidores sérios recomendam atenção redobrada nestes tempos conflagrados.





Para gestor financeiro, paixão política prejudica investimentos

Um experiente gestor do mercado financeiro e uma das vozes mais ativas da Fintwit, como é chamada a comunidade do mercado financeiro no Twitter, reclama do fato de ser cobrado por seus seguidores para revelar em quem votará no segundo turno em outubro.“O Brasil enlouqueceu”, diz ele. “As pessoas não conseguem separar inclinações ideológicas de suas decisões de investimentos. Está tudo contaminado pela visão rasteira da paixão política. Espero que essa insanidade passe logo.”

Elon Musk, investidor e dono da Tesla (foto: Carina Johansen/NTB/AFP - 29/8/22 )



Musk quer Twitter. De novo

Vai começar de novo a novela da venda do Twitter para o americano Elon Musk (foto). De acordo com a agência Bloomberg, que teve acesso a uma carta confidencial enviada à rede social, Musk retomou a proposta de aproximadamente US$ 44 bilhões. Não é fácil sair negócio. O dono da Tesla enfrenta uma disputa judicial com o Twitter, depois de ter assinado o contrato de compra em abril e desistido do negócio alegando que a rede não havia informado corretamente o tamanho de sua base de usuários.

Política é a arte de obter votos dos pobres e dinheiro dos ricos, prometendo a cada grupo defendê-lo contra o outro Oscar Ameringer (1870-1943), político e escritor alemão



O Brasil virou o país dos nem-nem

Eis aqui um retrato incontestável do desalento: o Brasil é o segundo país com a maior proporção de jovens entre 18 e 24 anos que não trabalham nem estudam – os chamados “nem-nem”. A informação consta no relatório Education at a Glance 2022", elaborado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Segundo o relatório, 35,9% dos jovens brasileiros se enquadram nessa situação – é o dobro da média dos países-membros da OCDE. A África do Sul lidera a lista, com o índice de 46,2%.





750

pesquisas presidenciais foram feitas no primeiro turno, um recorde na história do Brasil. Segundo especialistas, esse mercado tende a crescer mais





RAPIDINHAS