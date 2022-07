Nem a Copa do Mundo impulsiona a venda de televisões neste ano

Em anos de disputa do Mundial de Futebol as vendas disparam, o que não está ocorrendo este ano (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press - 26/12/2008)





Em ano de Copa do Mundo, as vendas de eletrodomésticos sempre disparam. Desta vez, contudo, poderá ser diferente. Um relatório produzido pela consultoria Eletros revelou que as compras de eletrodomésticos como geladeiras, fogões e televisões caíram 24% nos cinco primeiros meses de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado. Os motivos são os mesmos de sempre: inflação alta, queda de renda, crédito caro. Ou seja, a culpa é da crise econômica. Espera-se alguma retomada no segundo semestre, mas de baixa intensidade. Não é o único segmento que tem decepcionado. As vendas de smartphones também estão empacadas no Brasil. Segundo projeção realizada pela consultoria IDC, elas deverão terminar o ano no zero a zero, repetindo o desempenho de 2021, que já havia sido fraco (queda de 6,1% em relação a 2020). A esperança do setor é que a ativação do sinal 5G estimule um número maior de consumidores a trocar os aparelhos.





Empresários são expulsos de grupo de WhatsApp

A intolerância política não está em alta apenas nas ruas, mas também nos grupos de WhatsApp. Um deles, formado por mais de uma centena de empresários, expulsou ontem dois participantes que defendiam a ideia que o Brasil não tem mais jeito e o único caminho é pegar o avião mais próximo. Tudo começou quando os dois executivos elencaram as mazelas brasileiras. Eles foram repreendidos, acusados de falta de patriotismo e até de serem “comunistas”, seja lá o que isso signifique hoje em dia.

Minha humilde avaliação é a de que as criptomoedas não têm valor algum Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu



Prejuízos sobem, mas executivos ganham mais

A piora dos balanços contábeis das empresas nem sempre é um impeditivo para que seus executivos aumentem os próprios ganhos. Em assembleia geral extraordinária, a Via, ex-Via Varejo e dona das marcas Casa Bahia e Ponto, estabeleceu o pagamento de até R$ 105 milhões a diretores e conselheiros em 2022, o que representará um acréscimo de 35% sobre o ano passado. Não custa lembrar: nos últimos doze meses terminados em março, a empresa teve prejuízo líquido de R$ 459 milhões.





Mercado Pago recebe US$ 233 milhões do Goldman Sachs

O Mercado Pago, braço de pagamentos do Mercado Livre, recebeu US$ 233 milhões de uma nova linha de financiamento do banco americano Goldman Sachs. Pouco menos da metade desse valor (US$ 106 milhões) será destinada à ampliação da capacidade de crédito para pessoas físicas e pequenas e médias empresas (PME) no Brasil, enquanto os outros US$ 127 milhões serão investidos no México. Nos últimos dois anos, o Goldman Sachs injetou aproximadamente US$ 460 milhões na fintech.





R$ 100 milhões

é quanto os produtores de frutas do Nordeste perderam com as chuvas que desabam sobre a região desde maio, segundo cálculos do Ministério da Agricultura





RAPIDINHAS