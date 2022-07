Mulheres continuam distantes da bolsa de valores brasileira

Considerando todo o universo de investidores, a B3 possui 5,2 milhões de contas ativas atualmente (foto: Nelson Almeida/AFP - 17/6/22)







A participação feminina na B3, a bolsa brasileira, está em queda. Em 2020, as mulheres representavam 25,98% do total de investidores. Dados apurados em junho de 2022 mostram que houve um pequeno recuo no período de 2 anos – agora, elas respondem por apenas 23,69% do total. Por que as investidoras são minoria? Para começo de conversa, é preciso lembrar a defasagem histórica: ainda há enorme desequilíbrio entre homens e mulheres no mercado de trabalho, e as empresas pouco têm feito para mudar esse quadro. Outro fator que merece ser considerado é a falta de estímulos concretos para atraí-las. São raros os projetos desenvolvidos por bancos, corretoras e casas de análise que tenham como foco o público feminino. Um terceiro componente é o cenário econômico adverso, que atualmente não favorece aportes no mercado de renda variável. Considerando todo o universo de investidores, a B3 possui 5,2 milhões de contas ativas.





Sem funcionários, British Airways cancela 10 mil voos

A falta de funcionários nas companhias aéreas pode ser um impedimento para a retomada do turismo. Há alguns dias, 700 funcionários da britânica British Airways, uma das maiores empresas de aviação do mundo, paralisaram atividades exigindo a reversão do corte salarial de 10%. Agora, a British informa que cancelará 10,3 mil voos nos próximos quatro meses justamente por não ter número suficiente de colaboradores à disposição. No auge da pandemia, a empresa cortou 10 mil vagas.





Com guerra, importações de fertilizantes disparam

A guerra entre Rússia e Ucrânia provocou forte impacto nas importações de fertilizantes pelo Brasil. Segundo informações da agência marítima Cargonave, as compras do produto no primeiro semestre de 2022 somaram 20,36 milhões de toneladas, o que correspondeu a um aumento de 13% diante de igual período do ano passado. Segundo especialistas, o aumento expressivo foi resultado da antecipação de encomendas: com a guerra, os produtores passaram a temer pela escassez do produto.





Instagram e Twitter apresentam falhas

Algumas das principais redes sociais do mundo apresentaram nesta semana sérios problemas de instabilidade. Na última terça-feira, falhas no Instagram impediram que os usuários visualizassem conversas pelo chat da plataforma. Ontem, muitas pessoas não conseguiram fazer login no Twitter, o que as impediu de acessar suas contas. O caso mais grave ocorreu em outubro do ano passado, quando o WhatsApp permaneceu sem funcionar durante horas, afetando diversas atividades econômicas.





Rapidinhas

Os shoppings brasileiros vivem forte retomada. A Multiplan informou que, no segundo trimestre, as vendas nos 19 shoppings que administra cresceram 64,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. O dado faz parte da prévia operacional da companhia – o balanço completo será divulgada em 28 de julho.

O preço das passagens aéreas, que já está alto, vai subir mais. A Petrobras anunciou reajuste de 3,9% no querosene de aviação. No ano, o combustível aumentou impressionantes 70,6%, conforme a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). As companhias aéreas dizem que o querosene responde por um terço de seus custos.

A Frete.com, holding que controla as empresas de logística CargoX e Fretebras, pretende investir R$ 300 milhões na compra de outras companhias do ramo. Para isso, foram mapeadas 20 candidatas que possuem boas soluções de tecnologia. Nos últimos anos, a Frete.com captou R$ 2 bilhões de investidores como Goldman Sachs, Softbank e Tencent.

A Espaçolaser, rede de franquias de depilação que tem a apresentadora Xuxa entre os sócios, amplia a atuação no exterior. A empresa inaugurou a primeira unidade no Paraguai após investir R$ 1,3 milhão. Ao todo, o grupo administra 40 unidades fora do Brasil em países como Argentina, Chile, Colômbia e, agora, Paraguai.





41,2 milhões

de brasileiros escutam podcasts, segundo a pesquisa TIC Domicílios. O Brasil é um dos campeões mundiais no uso da plataforma





“Algumas pessoas enxergam a inovação como mudança, mas nós nunca enxergamos dessa forma. É sobre melhorar as coisas”

Tim Cook, presidente da Apple