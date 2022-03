Mulheres ainda distantes do topo do comando nas empresas

Ao menos uma década atrás, o mundo corporativo já discutia a ausência feminina na administração das empresas, mas políticas de inclusão são tímidas (foto: Mirela Persichini/Doras/Divulgação - 29/3/19)

O Dia Internacional das Mulheres (foto), comemorado hoje, deveria servir de alerta para a baixa presença feminina em cargos de liderança no Brasil. Segundo estudo feito pela consultoria Deloitte em 51 países e com 10,4 mil empresas participantes, as brasileiras estão muito atrás das executivas de outras nações. Por aqui, elas ocupam apenas 10,4% das cadeiras em conselhos de administração – no mundo, o índice, também considerado baixo, é de 19,7%. Do total de 165 empresas pesquisadas no Brasil, há 115 mulheres nos conselhos e apenas 4,4% delas ocupam a presidência. A pesquisa mostra, ainda, que somente 1,2% – quase nada – dos cargos de CEO estão nas mãos de mulheres. Sob qualquer ângulo que se olhe, dados como esses são vergonhosos. O mundo corporativo discute há pelo menos uma década a ausência feminina nos topos da hierarquia, mas as políticas de inclusão têm se mostrado insuficientes. É preciso fazer mais.

CBA triplica número de mulheres

em cargos gerenciais e de diretoria

A Companhia Brasileira de Alumínio triplicou a quantidade de mulheres em cargos gerenciais e de diretoria nos últimos anos, passando de 6% em 2017 para 18% em janeiro de 2022. Até 2030, a empresa quer atingir 50%. “Hoje, 43% dos profissionais mapeados para planos de sucessão à diretoria são mulheres, em uma indústria que tem predominância masculina histórica”, diz Andressa Lamana, diretora de Desenvolvimento Humano e Organizacional, Saúde, Segurança, Meio Am biente e Sustentabilidade da CBA.

R$ 158,6 bilhões

foi o faturamento do Polo Industrial de Manaus (PIM) em 2021, alta de 32% sobre 2020. Com a redução de 25% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), conforme decisão do governo federal, a Zona Franca de Manaus se torna menos competitiva e deverá perder receitas

Qualicorp amplia

lideranças femininas

A empresa de planos de saúde Qualicorp aumentou a presença feminina em seus quadros. O número de mulheres em cargos de liderança (de gerente para cima) cresceu de 45% para 51% entre 2020 e 2021. Atualmente, elas representam 68% dos 2,8 mil colaboradores. O corpo diretivo é composto pelo CEO Bruno Blatt e cinco profissionais, sendo duas mulheres: Flávia Pontes, diretora de Pessoas, Cultura, Processos e Projetos, e Ana Paula Carracedo, diretora de Compliance, Auditoria, Riscos e Segurança da Informação.

As vendas nos shopping centers cresceram 10% em janeiro em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers (ICVS-Abrasce) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 7/8/21)

Vendas em shoppings iniciam

2022 com alta de 10%

As vendas nos shoppings (foto) brasileiros subiram 10% em janeiro em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers (ICVS-Abrasce). O fluxo de visitantes também aumentou. Segundo o estudo, o número de frequentadores cresceu 22,3% em comparação com janeiro de 2021. Glauco Humai, presidente da Abrasce, acredita que a retomada ganhará fôlego nos próximos meses. “Estimamos alcançar um crescimento nas vendas de 13,8% em 2022”, projeta.

Independentemente de quem sentar na cadeira de presidente em 2023, será preciso fazer a reforma tributária. Não tem como. O custo Brasil atrapalha demais”

José Maurício Andreta Júnior, presidente da Federação Nacional

da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave)

Rapidinhas

Politicas de inovação na indústria serão discutidas em encontro promovido pela CNI e o Sebrae em São Paulo (foto: Leo Lira/Divulgação FCA %u2013 1/6/20)

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Sebrae promovem na quarta e quinta-feira, em São Paulo, o 9º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria (foto). Os organizadores esperam a participação presencial de mil convidados e

até 15 mil pessoas poderão acompanhar a programação por

uma plataforma on-line.

O professor de Harvard Dani Rodrik é um dos destaques do evento. Vencedor do Prêmio Princesa de Astúrias de Ciências Sociais, Rodrik falará sobre políticas de inovação e a melhora da qualidade de vida a partir do emprego. Ele também foi

incluído nas listas dos 50 melhores pensadores do mundo

da revista Prospect.

Uma boa e uma má notícia para a economia brasileira. Do lado positivo, os especialistas do mercado aumentaram pela primeira vez a projeção de crescimento do PIB em 2022, que passou de 0,3% para 0,42%. A preocupação vem da inflação. As estimativas para IPCA subiram pela oitava vez consecutiva, chegando agora a 5,65%.

Minas Gerais é o segundo estado que mais abre empresas no Brasil, atrás de São Paulo. De acordo com levantamento da Contabilizei, maior escritório de contabilidade do país, cerca de 400 mil companhias mineiras nasceram no último quadrimestre de 2021, o que representa 10,6% do total brasileiro. Em 2021, 4 milhões de novos negócios surgiram no Brasil.