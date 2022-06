Nos Estados Unidos, empresas se mobilizam em defesa da mulher

'Com a nova decisão da Suprema Corte, o aborto deverá ser proibido em 26 dos 50 estados americanos' (foto: Tasos Katopodis/Getty Images/AFP)

Grandes empresas americanas deram um notável exemplo de civilidade. Após a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar a lei que garantia nacionalmente o direito ao aborto no país – agora a decisão é de casa estado –, gigantes como Comcast, Disney, JP Morgan, Netflix, Paramount, Sony e Warner Bros avisaram que vão cobrir custos com viagens para pessoas que desejarem realizar o procedimento em estados que o autorizem.Com a nova decisão da Suprema Corte, o aborto deverá ser proibido em 26 dos 50 estados americanos. O mundo corporativo dos Estados Unidos está mobilizado. Na semana passada, a marca de roupas e acessórios Patagonia anunciou que pagará a fiança de funcionários que forem presos em manifestações pró-aborto.A decisão vale para os colaboradores que protestarem “pacificamente por justiça reprodutiva.” Os casos acima levam a uma reflexão: por que no Brasil as grandes empresas ignoram as atrocidades cometidas cotidianamente contra mulheres?