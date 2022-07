Com tensão política, número maior de milionários deixa o Brasil

O ambiente pró-negócios e os baixos impostos - tudo o que o Brasil não oferece - de Dubai fizeram com que 4 mil milionários desembarcassem no país em 2022 (foto: Timo Volz/Pexels - 11/2/22)



Os milionários estão dando adeus para o Brasil. Um levantamento curioso realizado pela consultoria Henley & Partners mostra que 2,5 mil pessoas com mais de US$ 1 milhão em investimentos deixaram o país em 2022. Para efeito de comparação, é quase o mesmo número da Ucrânia (2,8 mil), que, lembre-se, está em guerra com a Rússia. Fatores como crescimento econômico baixo e permanente tensão política levaram os ricos a buscar o aeroporto mais próximo. Na direção oposta, os Emirados Árabes foram os campeões na atração de novos moradores donos de ao menos US$ 1 milhão. Não é preciso muito esforço para entender as razões por trás desse movimento. O ambiente pró-negócios e os baixos impostos – tudo o que o Brasil não oferece – de Dubai fizeram com que 4 mil milionários desembarcassem no país em 2022. Austrália (3,5 mil milionários), Singapura (2,8 mil) e Israel (2,5 mil) também brilharam no ranking.









Na Decolar, demanda por viagens

nacionais e internacionais está em alta





A Decolar, maior agência virtual de viagens do Brasil, notou uma mudança na demanda dos consumidores. Antes da pandemia, havia alternância entre a procura por viagens nacionais e internacionais. Quando os roteiros locais estavam em alta, as rotas estrangeiras ficavam de lado. E vice-versa. Agora, a demanda está equilibrada – ambos destinos apresentam forte retomada. Segundo a Decolar, além de rotas clássicas como o Rio de Janeiro e Europa, os viajantes procuram locais ligados à natureza.





Quem trabalha em regime

híbrido tem melhor desempenho

O trabalho híbrido é o melhor sistema da nova era. Pelo menos é isso o que mostra um estudo realizado pela Universidade Harvard. Pesquisadores analisaram 30 mil e-mails enviados por profissionais de recursos humanos de grandes empresas americanas. Os funcionários foram divididos em três grupos: os que trabalhavam o tempo todo no escritório, os que atuavam de forma híbrida e os estavam em home office. Segundo o estudo, o grupo em regime híbrido foi melhor avaliado por seus líderes.





Preço dos alimentos

continuará em alta

A previsão de safra recorde de grãos não será suficiente para reduzir o preço dos alimentos no Brasil. Segundo especialistas do setor agrícola, a demanda externa elevada fará com que os valores continuem em ascensão. Os alimentos exercem intensa pressão sobre a inflação. Em junho, a categoria “alimentação e bebidas” subiu 0,80% e contribuiu para que o IPCA tivesse a maior alta para o mês desde 2018. Alguns itens apresentaram forte reajuste, como leite e derivados (aumento de 5,68% em junho).





Rapidinhas

A construtora e incorporadora RNI, do grupo Rodobens, recolheu de suas obras em andamento 900 toneladas de produtos recicláveis. A iniciativa faz parte do Programa de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (PGRCC), que consiste na gestão sustentável dos insumos. O material foi destinado para cooperativas em diversas regiões do Brasil.





O turismo internacional voltou. Na corretora Globus Seguros, a contratação de seguro viagem acelerou 30% no primeiro semestre em comparação com os seis últimos meses de 2021. “Mesmo com o cenário econômico desfavorável, projetamos crescer 35% no segundo semestre”, diz Bruno Motta, Head de Personal Lines da Globus.





Os acionistas da GetNet aprovaram em assembleia o fechamento de capital da empresa de maquininhas de cartões. Detalhe surpreendente: a companhia fez o IPO (sigla em inglês para Oferta Pública Inicial) há apenas oito meses. Em maio, a GetNet já havia informado que deixaria o mercado de ações.





Empresas de diversos setores apostam nas nanopartículas de prata para desenvolver produtos resistentes à contaminação por vírus e bactérias. Segundo a consultoria Allied Market, a inovação criará um mercado US$ 6,6 bilhões até 2030. No Brasil, a tecnologia é encontrada em produtos como as lentes oculares da multinacional alemã Zeiss.









(foto: Patricia De Melo Moreita/AFP %u2013 11/4/22) "O cliente está desesperado para viajar. Isso foi uma boa surpresa" Christine Ourmières-Widener, presidente da TAP, sobre o aumento expressivo da demanda por voos











22,2%

foi a participação da indústria no PIB brasileiro em 2021. Há três décadas, o índice era de 38,7%, segundo o IBGE