Com real barato, empresas estrangeiras procuram executivos brasileiros

Salários pagos em dólar são um dos atrativos para os brasileiros contratados por empresas do exterior (foto: Luis ROBAYO / AFP)



Para os contratados – chamados no mercado de expatriados virtuais –, as vantagens são incontestáveis, como a possibilidade de receber em moeda forte, como euro ou dólar, e a preservação do contato com familiares e amigos.



"Em um cenário de emprego escasso no Brasil, o movimento também representa uma chance única para quem busca boas colocações", afirma Eduardo Tancinksy, consultor especializado em marcas. As possibilidades trazidas pelo home office (que permite que se trabalhe em qualquer lugar) e a expressiva desvalorização do real em relação ao dólar (o que tornou a mão de obra brasileira mais barata) têm levado empresas de diversas partes do mundo a procurar profissionais no Brasil.Segundo especialistas, a procura internacional se concentra em áreas como finanças, tecnologia, comunicação e marketing. Já há executivos do país liderando equipes globais a partir de suas casas em solo brasileiro.





Atletas descobrem o mercado de cannabis

Os atletas estão atentos ao mercado de cannabis. Em junho, o fundo MadFish, do tenista mineiro Bruno Soares, dono de três títulos Grand Slam no currículo, liderou um aporte de R$ 12 milhões na Ease Labs, farmacêutica que produz medicamentos à base do produto.



No basquete, os astros da NBA John Wall e Carmelo Anthony participaram, em 2021, de uma rodada de US$ 5 milhões na californiana LEUNE. No futebol, o inglês David Beckham é sócio da Cellular Goods, fabricante de cosméticos de cannabis.





Setor aéreo supera níveis pré-pandemia

A oferta de assentos em voos no mercado doméstico brasileiro finalmente superou os níveis pré-pandemia de COVID-19. Em maio, conforme dados apurados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o indicador ASK (assento-quilômetro) subiu 6% diante do mesmo mês de 2019.

Ou seja: há três anos o setor estava em queda livre ou sem sair do lugar. A Latam liderou o mercado brasileiro pelo critério RPK (passageiros-quilômetro), com participação de 33,7%, à frente de Azul (33,3%) e Gol (32,6%).

Europeus enfrentam caos nos aeroportos

Aeroportos da Europa vivem dias de caos por causa de greves (foto: LLUIS GENE/AFP)



As cenas lembram os piores momentos do caos aéreo no Brasil: aeroportos lotados, filas intermináveis, bagagens extraviadas. É isso o que enfrentam os viajantes que passam pelos terminais europeus em plenas férias de verão. Apenas no último sábado, cerca de 100 voos foram cancelados em Lisboa, Madri e Paris. Na capital espanhola, os tripulantes das companhias de baixo custo Ryanair (foto) e EasyJet entrarem em greve por aumento nos salários e melhores condições de trabalho.

Rapidinhas





O comércio eletrônico não matou as lojas físicas, diferentemente do que projetaram muitos analistas. Uma pesquisa da fintech Superdigital mostrou que elas responderam por 87% das vendas do varejo em maio. Na verdade, a solução vencedora parece ser a que combina os dois canais - os físicos e digitais. É assim no Brasil e no mundo.









Embora seja a terceira maior fabricante de motocicletas do mundo - atrás das japonesas Honda e Suzuki -, a Indiana Bajaj Auto é desconhecida no Brasil. Isso deverá mudar. A empresa vai instalar uma linha de montagem no Polo Industrial de Manaus, que deverá abastecer o mercado brasileiro ainda em 2022.









As exportações de petróleo bruto do Brasil totalizaram 5,8 milhões de toneladas em junho, o que representa queda de 27,7% em relação mesmo mês de 2021. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), contudo, mostram um recuo de receitas bem menor, de 2,9%. Isso ocorreu devido ao aumento do preço do combustível no mercado internacional.









O começo do fim dos carros a combustão tem data marcada: 2035. Em decisão histórica, os 27 ministros do meio ambiente da União Europeia assinaram acordo para proibir a venda de novos veículos que emitam CO2 a partir daquele ano. Alguns países, como Itália e Alemanha, pretendem antecipar a medida.









US$ 81,5 bilhões é a previsão de superávit da balança comercial (exportações menos importações) em 2022, segundo o Ministério da Economia. Se o número se confirmar, será o melhor resultado anual desde o início da série histórica, em 1989

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)







"Temos uma nova lei que permitiu até mais uma geração adquirir a nacionalidade portuguesa. E o brasileiro tem hoje hipóteses mais amplas para poder ter a residência, para ter os seus documentos formais e circular na Europa"

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, ao ressaltar que os brasileiros são bem-vindos no país