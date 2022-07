Férias de julho confirmam retomada do turismo

Companhias aéreas brasileiras detectaram aumento significativo na demanda para as férias (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - 16/7/20)

Depois das duras restrições sanitárias nos últimos dois anos, as férias de julho deverão marcar a plena retomada do turismo. Na Europa, atrações estão lotadas e nota-se um clima de festa como há muito não se via. No Brasil, as reservas para os destinos tradicionais de campo e praia explodiram. Segundo levantamento realizado pela agência online Zarpo, a procura por hotéis e resorts cresceu 72% em relação a um mês atrás. As companhias aéreas também detectaram o aumento significativo da demanda. É o caso da Latam, que prevê transportar em julho cerca de 3 milhões de passageiros em seus voos domésticos e internacionais – se o número for confirmado, representará um salto de 60% em relação a mesmo intervalo de 2021. Todo o mercado comemora. A Associação Brasileira dos Agentes de Viagem (Abav) fez uma pesquisa com seus associados e descobriu que a venda de pacotes para as férias aumentou 100% em comparação com idêntico período do ano passado.

Intralot assina acordo com empresa israelense

A Intralot do Brasil, que detém a concessão dos jogos da Loteria Mineira, assinou parceria com a empresa israelense Neo Games. Com o acordo, irá ampliar a oferta de conteúdo e serviços em Minas Gerais, incluindo jogos instantâneos e apostas esportivas online e em tempo real. A Intralot foi pioneira no desenvolvimento de games lotéricos, prognósticos numéricos, apostas online e esportivas para a operação de loterias estaduais no Brasil. A parceria foi assessorada pelo escritório GVM Advogados.

Com fusão, Fleury e Hermes Pardini criam negócio de R$ 6,1 bilhões

Nos últimos dois anos, o setor de saúde no Brasil vem passando por intenso processo de consolidação. Desta vez, a reorganização de forças reunirá duas gigantes do mercado, os grupos Fleury e Hermes Pardini. Com a aquisição da rival, o Fleury passará a ter uma receita líquida combinada de R$ 6,1 bilhões, aproximando-se assim da líder do segmento de medicina diagnóstica, a Dasa, que faturou R$ 6,5 bilhões no ano passado. Juntos, Fleury e Hermes Pardini terão 487 pontos de atendimento no país.

Decisão do MEC cria mercado de diplomas digitais

Desde janeiro, as instituições de ensino superior estão obrigadas pelo MEC a gerar diplomas digitais. A medida criou um novo mercado. Tome-se o exemplo da parceria entre a Cogna, maior grupo educacional do país, e a empresa de soluções digitais B4. Em seis meses, a B4 emitiu e registrou 90 mil diplomas de forma digital para o grupo educacional – até o final do ano, serão 195 mil. Estima-se que esse mercado movimentará R$ 160 milhões em 2022, podendo chegar a R$ 500 milhões no futuro próximo.

Rapidinhas

A Netflix, maior empresa de streaming do mundo, está se reinventando. Depois de anunciar o desenvolvimento de quatro games inspirados em suas séries, a empresa parte agora para o ramo do turismo. Há alguns dias, associou-se a uma agência europeia para oferecer pacotes com visitas a cidades onde foram filmadas algumas de suas atrações.

O Nubank vai lançar um programa gratuito de educação financeira para clientes. Chamada NuEnsina, a iniciativa terá apoio da B3 e oferecerá conteúdos sobre produtos de investimento e finanças pessoais. Serão nove módulos apresentados em formato de vídeo e texto e com testes práticos para os participantes.

O prêmio Nobel de Economia Daniel Kahneman será o destaque da quinta edição do DDB (Data Driven Business), maior evento de dados para negócios do país, realizado pela Neoway em parceria com a B3. A palestra do psicólogo, pesquisador e escritor israelense será no dia 30 de agosto em São Paulo e abordará a economia comportamental.

O segundo trimestre de 2022 foi trágico para as moedas virtuais. No período, a cotação do bitcoin tombou 58% – trata-se da maior queda para um trimestre desde 2011. Será o fundo do poço? Há muita certeza no mercado e não são poucos os especialistas que acham que o ativo cairá mais. Os investidores precisam ter cautela.

foi quanto aumentou, em junho, o preço médio do diesel nos postos brasileiros na comparação com o maio, de acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL)

“Você não precisa de uma equipe de 100 pessoas para desenvolver uma ideia”