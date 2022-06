Terras agrícolas tem forte valorização em uma década no Brasil

Áreas com lavouras têm boa valorização e tornam lucrativo o investimento em imóveis rurais (foto: Leocarlos Muundim/Arquivo Pessoal - 26/3/15)



Terras agrícolas têm forte valorização em uma década

A valorização das áreas agrícolas brasileiras nos últimos anos vem tornando o investimento em imóveis rurais bastante lucrativo. Na última década, conforme levantamento da consultoria IHS Markit, o preço de terras em áreas consolidadas do agronegócio nacional subiu, em média, 10% ao ano – é mais do que a maioria dos investimentos disponíveis no mercado brasileiro. Os estados do Matopiba (sigla que reúne as iniciais de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) deram retornos maiores, de 20% ao ano. Alguns segmentos também brilharam. Conforme os dados apurados pela IHS Markit, as terras destinadas ao cultivo de grãos tiveram variação positiva de aproximadamente 30% apenas nos últimos doze meses, um resultado extraordinário considerando o pífio desempenho, por exemplo, do Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Os campos para pastagens também apresentaram valorização expressiva, de 11,6% no período de um ano.





Enquanto Elon Musk fala, Richard Branson faz

A Virgin Orbit, empresa de foguetes e satélites do bilionário britânico Richard Branson, foi autorizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB) a operar na Base de Alcântara, no Maranhão. A ideia de Branson é fazer o primeiro lançamento orbital doméstico no Brasil já em 2023. Lembre-se que seu concorrente, o americano Elon Musk, veio ao país em maio com a promessa de oferecer internet banda larga via satélite para a Amazônia por meio de sua empresa Starlink. Enquanto Musk fala, Branson faz.





Huawei percorrerá o Brasil para divulgar 5G

A chinesa Huawei lançou um projeto inusitado no Brasil: a realização de um roadshow pelo país para divulgar a tecnologia 5G. Até aí, nada de novo. O surpreendente é a forma que escolheu para fazer isso. Batizada de 5G Truck, a iniciativa consiste em percorrer 15 cidades brasileiras nos próximos seis meses com um caminhão de 20 toneladas que terá a missão de divulgar as soluções da empresa relacionadas à quinta geração da internet. O projeto é fruto de parceria com o Senai/Cimatec.





Volkswagen corre para ultrapassar a Tesla no mercado de elétricos

Quem vai liderar o mercado de carros elétricos? Por enquanto, a Tesla está na dianteira, mas a Volkswagen acha que pode ultrapassar a rival nos próximos anos. Em evento com funcionários, Herbert Diess, presidente mundial da Volks, afirmou que a empresa de Elon Musk está se enfraquecendo e que isso representa uma oportunidade para a montadora alemã. “Até 2025, podemos estar na liderança”, pontuou Diess. Em 2022, a Volks deverá vender 700 mil elétricos, metade do volume previsto pela Tesla.





Rapidinhas

As fintechs se tornaram importantes meios para a obtenção de crédito. De acordo com levantamento da consultoria PwC e da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), as startups da área financeira concederam R$ 12,7 bilhões em empréstimos em 2021, ou 96,2% a mais que no ano anterior e 383,5% acima de 2019.

A companhia aérea sueca Braathens realizou o primeiro voo da história com combustível 100% renovável. O turboélice bimotor ATR fez o trajeto entre as cidades de Malmö e Estocolmo, ambas na Suécia, usando biocombustível à base de resíduos vegetais, gorduras animais e material reciclado, incluindo óleo de cozinha usado.

A Scania vai finalizar em outubro a expansão de sua fábrica de motores em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As reformas começaram há 3 anos e integram um pacote de investimentos de R$ 1,4 bilhão no país. Segundo a montadora, a unidade remodelada abastecerá o Brasil e mercados internacionais.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) chegou aos 101,2 pontos em junho, o maior nível desde novembro de 2021. “As previsões são otimistas no horizonte de três meses, mas cautelosas no de seis, uma diferença decorrente da preocupação com a escalada inflacionária e dos juros internos”, diz Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE, responsável pelo levantamento.





“Essa crise é um combinado de erros. Faltou política pública adequada no tempo certo, faltou sensibilidade política da Petrobras e faltou comunicação entre a empresa e o governo”

Adriano Pires, consultor que chegou a ser indicado por Bolsonaro à presidência da Petrobras, sobre a crise dos combustíveis





R$ 120 bilhões

será quanto os brasileiros com mais de 60 anos vão gastar com remédios por ano a partir de 2030, segundo projeção da empresa de medicamentos Hypera. Até lá, serão 42 milhões de pessoas nessa faixa etária