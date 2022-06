PIB bom ou ruim? Nem os empresários se entendem sobre desempenho

Para o Santander, com o resultado do primeiro trimestre, a economia deve registrar queda de 0,6% no ano que vem (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 17/3/20)

Até a divulgação do resultado do PIB acirra ânimos no Brasil. Um grupo de WhatsApp formado por empresários de diversos setores passou boa parte da tarde de ontem discutindo se o desempenho da economia brasileira foi satisfatório ou não. Segundo o IBGE, o PIB cresceu 1% no primeiro trimestre em relação aos três meses anteriores. O número veio abaixo do previsto pelo mercado (1,2%), mas sinaliza uma atividade mais robusta em 2022. Por isso mesmo, os executivos dividiram opiniões sobre o resultado. O país não se entende também sobre como a economia se comportará em 2023. Após a divulgação do IBGE, o Santander revisou suas projeções e agora prevê uma queda de 0,6% do PIB no ano que vem. Por enquanto, instituições como Bradesco e Itaú BBA projetam crescimento em 2023, mas em ritmo modesto: de 0,5% e 0,2%, respectivamente. Seja como for, a dura realidade é que o Brasil não consegue deslanchar.





Dasa planeja construir 17 usinas solares no Brasil

A Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, vai construir 17 usinas solares que serão entregues ao longo de 2022 para atender as diversas unidades da empresa no país. Atualmente, a parceria com a E1 Energias Renováveis mantém uma usina em funcionamento no Ceará. As demais serão instaladas no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. “As usinas solares fazem parte do objetivo de sermos sustentáveis”, afirma Sérgio Ricardo, vice-presidente de Estratégia, Jurídico e ESG da Dasa.





Banco Pan diminui emissões de cartões de crédito

As incertezas econômicas no Brasil obrigam as instituições financeiras a ajustar as suas operações. Preocupado com o provável aumento dos índices de inadimplência no país, o Banco Pan se tornou mais rigoroso na emissão de cartões de crédito. Agora, apenas 6% dos pedidos são aprovados, contra a média anterior de 15%. De fato, as emissões caíram consideravelmente. No primeiro trimestre de 2022, o Pan liberou 316 mil cartões. No mesmo período de 2021, foram 716 mil.









No Banco do Brasil, o crédito vem por WhatsApp

Os bancos brasileiros passam por um processo de digitalização sem precedentes. A novidade vem agora do Banco do Brasil, que passou a oferecer a contratação de crédito pessoal por meio do WhatsApp. É a primeira instituição financeira do país a oferecer a modalidade. “A iniciativa reforça a parceria do banco com os seus clientes e nos coloca mais uma vez como referência em soluções de crédito”, afirma Daniela Avelar, diretora de Soluções em Empréstimos e Financiamentos do BB.









Rapidinhas

O setor de franquias recuperou os níveis pré-pandemia. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), as empresas que trabalham por esse sistema faturaram R$ 43,3 bilhões no primeiro trimestre, um crescimento de 8,8% sobre o mesmo período do ano passado. Com isso, as receitas do segmento alcançaram o mesmo patamar de 2019.

O agronegócio brasileiro é um provedor inesgotável de boas notícias. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revelou que, entre os treze mais importantes países agrícolas do mundo, o Brasil apresentou a maior produtividade ao longo do século 20. O pódio é formado por Índia e China.

O boom das startups passou? Ontem, a peruana Favo, que se dedicava a conectar indústrias e mercadinhos de bairro, anunciou a saída do Brasil depois de apenas dois anos de operação no país. Com o encerramento das atividades, 170 funcionários foram demitidos. Segundo a empresa, a saída foi motivada pelo “cenário de crescente dificuldade”.

LeBron James, o craque da NBA, acrescentou mais um feito para o seu rol de conquistas. Ele se tornou o primeiro atleta em atividade da liga profissional americana a alcançar ao menos US$ 1 bilhão em patrimônio. Michael Jordan só virou bilionário depois de aposentar. A contagem foi feita pela revista Forbes.





“O furacão está logo ali na estrada vindo em nossa direção”

Jamie Dimon, presidente do banco americano J.P. Morgan, alertando para a tempestade econômica que se aproxima





81%

dos trabalhadores na América Latina preferem o modelo de trabalho híbrido – parte no escritório, parte em casa –, conforme pesquisa realizada pela WeWork em parceria com a HSM. Foram consultados 10 mil profissionais da região