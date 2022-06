Bolsa se recupera em maio, mas incertezas permanecem

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, subiu 3,86% em maio (foto: Nelson ALMEIDA/AFP)



Depois de um abril tenebroso, quando despencou quase 10%, o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, recuperou-se razoavelmente em maio. No mês, o indicador subiu 3,86%, chegando aos 111.351 pontos. A moeda brasileira também encerrou o período no azul, com alta de 6,3% em relação ao dólar. Segundo analistas de mercado, a expectativa de desaceleração da inflação no Brasil e nos Estados Unidos, a diminuição dos lockdowns na China e novos estímulos econômicos no país asiático tiveram influência positiva no índice brasileiro. A recente divulgação dos ótimos resultados dos bancos no primeiro trimestre também ajudou a impulsionar o Ibovespa. Ainda assim, é prematuro dizer que o movimento terá continuidade, especialmente em um país acostumado a solavancos como o Brasil. Basta observar as incertezas que pairam sobre a Petrobras, que vive a permanente ameaça de interferência do governo.





Grupo Simpar vai às compras

A Simpar, holding que controla as empresas JSL, Movida e Vamos, realizou duas aquisições em um período de apenas uma semana. Primeiro, a JSL, um dos braços de logística do grupo, comprou a TruckPad, plataforma que reúne caminhoneiros autônomos, por cerca de R$ 10 milhões. Pouco depois, a Automob, companhia de concessionárias de automóveis da Simpar, formalizou a incorporação do Grupo Green, que controla lojas das marcas Citroen, Peugeot e Volkswagen, por R$ 128 milhões.

Globalmente, os dados da inflação surpreendem. Nesse ponto, o Brasil se destaca. Somos iguais àquelas superbactérias que nenhum antibiótico consegue matar Pedro Cerize, gestor financeiro e fundador da Skopos Investimentos



Mercado financeiro não acredita na privatização da Petrobras

A privatização da Petrobras não vai sair, pelo menos por enquanto. É isso o que diz relatório produzido pelo banco BTG Pactual enviado a clientes nesta semana.“Ainda vemos isso como uma tarefa desafiadora do ponto de vista político, e qualquer aposta no curto e médio prazos deve ser vista com muito ceticismo”, pondera o texto. Na verdade, boa parte do mercado financeiro considera a ideia apenas um jogo de cena do governo para tirar o foco do aumento do preço dos combustíveis.





Energia solar atrai R$ 26,7 bilhões de investimentos em uma década

Nos últimos anos, poucos setores atraíram ao país um volume tão expressivo de investimentos quanto o de energia solar. De acordo com a associação Absolar, desde 2012, a chamada energia solar centralizada, cujos projetos são adquiridos em leilões do governo, trouxe R$ 26,7 bilhões em novos aportes e gerou 150 mil empregos. O valor ajudou o Brasil a ultrapassar a marca de 5 gigawatts (GW) de potência operacional de energia solar fotovoltaica em usinas de grande porte.





R$ 1 bilhão

é quanto a varejista francesa de materiais de construção Leroy Merlin vai investir para abrir 150 lojas no Brasil até 2024. Os novos pontos serão inaugurados nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.





RAPIDINHAS