Com ou sem crise, empresas de capital aberto aumentam os seus lucros

Empresas com ações negociadas na B3 dos setores energético, transporte e alimentos e bebidas tiveram melhor desempenho (foto: Nelson Almeida/AFP - 30/12/20)

Inflação alta, guerra na Ucrânia, PIB em marcha lenta, instabilidade política. Apesar de todas as dificuldades colocadas diante das empresas brasileiras em 2022, elas foram capazes – mais uma vez – de melhorar seus resultados financeiros. De acordo com levantamento realizado pela consultoria Economática, o lucro das companhias de capital aberto no primeiro trimestre foi 55% maior do que o observado no mesmo período do ano passado. O cálculo exclui Petrobras, Vale, Suzano e os bancos, que distorcem os resultados. Sozinha, a Petrobras lucrou fabulosos R$ 44,5 bilhões. Considerando os três primeiros meses do ano, trata-se do maior lucro da história para uma empresa que negocia ações na bolsa brasileira. Ainda segundo a análise da Economática, os setores de melhor desempenho foram, na ordem, energético, transportes, alimentos e bebidas. No campo oposto, o comércio apresentou os piores resultados.





Netflix entra firme

no jogo dos games





Depois de perder assinantes no primeiro trimestre, a Netflix amplia a aposta no mercado de games. A empresa de streaming investe no setor desde o ano passado, mas agora a coisa ficou séria. Nesta semana, anunciou o lançamento de três jogos para a versão mobile, compatíveis para Android e iOS. Seu portfólio é formado por 20 games, de originais a adaptados, mas outros lançamentos estão previstos para os próximos dias. Ainda assim, a participação do segmento nas receitas da companhia é irrisória.





Topper e Rainha querem

chegar a 100 lojas no país





As marcas Topper e a Rainha, especializadas em artigos para futebol e de fitness, planejam ampliar a presença no país. Recentemente, iniciaram a abertura de franquias no Sudeste (uma delas, a primeira em Minas Gerais, na cidade de Divinópolis), Sul e Norte. Além disso, planejam inaugurar, até o fim do ano, quatro unidades em Goiás, na capital, Goiânia, e municípios do entorno, e outras quatro lojas em Brasília. O plano da Topper e da Rainha é chegar a 100 estabelecimentos até 2026.





Nas aéreas, o serviço

de bordo está de volta





Os serviços de bordo, que estavam suspensos desde o início da pandemia, começam a voltar aos céus brasileiros. Por decisão da Anvisa, as companhias foram autorizadas a retomar a atividade. O processo será gradual. Por enquanto, apenas a Azul funciona como antes, oferecendo snacks e bebidas aos passageiros. Na Latam e na Gol, os alimentos serão distribuídos aos viajantes a partir de 1º de junho. Segundo a Anvisa, o uso de máscaras dentro do avião continua obrigatório.









RAPIDINHAS





• Os bancos brasileiros nunca investiram tanto em tecnologia. Segundo pesquisa da consultoria Deloitte feita sob encomenda para a Febraban, a federação dos bancos, os aportes chegarão a R$ 35,5 bilhões em 2022, um avanço de 18% em relação a 2021. A maior parte dos recursos será destinada para a digitalização de processos.





• As bicicletas compartilhadas estão prestes a ocupar a paisagem urbana de Belo Horizonte. Nesta semana, a Tembici, empresa líder do segmento na América Latina, apresentou proposta para implementar o sistema na cidade. “Estamos ansiosos com a possibilidade de chegar à capital mineira”, diz Tomás Martins, CEO e cofundador da Tembici.





• A Amazon, que construiu a sua reputação no universo da tecnologia, deu o passo mais surpreendente em termos de diversificação dos negócios. Ontem, inaugurou em Los Angeles, nos Estados Unidos, a sua primeira loja de varejo de moda. Chamada Amazon Style, ela venderá roupas, sapatos e acessórios masculinos e femininos.





• Levantamento realizado pela plataforma Distrito detectou o aumento de investimentos estrangeiros em startups do Brasil. De acordo com a pesquisa, investidores não residentes participaram de 39% das 238 rodadas de aportes em empresas iniciantes brasileiras de janeiro a abril, ante 33% em igual período do ano passado.





0,47%

foi quanto caiu o preço dos carros usados em abril, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Foi a primeira queda em 21 meses













''Ainda somos formiguinhas no mercado. A nossa estratégia é de longo prazo”

• David Vélez, fundador do Nubank