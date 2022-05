Proposta de Guedes para reajuste de combustíveis não tem nada de liberal

No fundo, o que a proposta prega, de maneira envergonhada, é o controle dos preços praticados pela Petrobras (foto: Fábio Motta/Estadão Conteúdo - 11/4/14)





O ministro da Economia, Paulo Guedes, é o principal defensor de uma ideia que não tem nenhuma conexão com o liberalismo econômico: os reajustes mais espaçados dos preços dos combustíveis, não respeitando necessariamente as cotações internacionais de mercado.



No fundo, o que a proposta prega, de maneira envergonhada, é o controle dos preços praticados pela Petrobras.



Para um governo que prometia dar um choque liberal no país, não deixa de ser irônico uma iniciativa que se aproxima dos ideários petistas.



O mercado financeiro não gostou da nova investida do presidente Bolsonaro contra a petrolífera. Em relatórios distribuídos a clientes, os bancos americanos Citi e Goldman Sachs afirmaram que a mudança na empresa aumenta a “percepção de risco”.



Por sua vez, o suíço Credit Suisse demonstrou preocupação com a “interferência política”. Para a brasileira XP, a troca no comando “não é saudável”.





China suspende importação de frigoríficos brasileiros

A China suspendeu temporariamente a importação de quatro frigoríficos brasileiros pertencentes à Marfrig e à JBS. Desde ontem, a unidade da Marfrig em Promissão (SP) teve as importações paralisadas por quatro semanas, enquanto no frigorífico Várzea Grande (MT) o período será de sete dias. Nas unidades da JBS – em Senador Canedo (GO) e em Lins (SP) –, a suspensão foi de uma semana. Também foram interrompidas as compras de frigoríficos russos e uruguaios, mas os chineses não informaram o motivo.

Passagens aéreas são as campeãs da inflação

O preço das passagens aéreas foi um dos “destaques” da inflação oficial de maio, divulgada pelo IBGE. No mês, os bilhetes subiram 18,4% – foi a maior variação entre os itens pesquisados para a composição do IPCA-15. Em abril, eles já haviam acelerado em ritmo forte, com alta de 9,43%. Nos últimos 12 meses, as passagens quase dobraram de valor, com aumento de 89,19%. As companhias aéreas atribuem o reajuste à variação do custo do querosene de aviação, mas parece que elas exageraram na dose.

O presidente escolhe o ministro. O ministro escolhe o presidente da Petrobras, e o conselho confirma. O conselho escolhe o CEO e a diretoria. E eles definem a política de preço Paulo Guedes, ministro da Economia, ao ser questionado, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, sobre a troca de comando na Petrobras



Gafisa aceita bitcoins na venda de imóveis residenciais

O tombo da cotação das criptomoedas parece não ter diminuído o interesse por esse setor. É o caso da construtora Gafisa, que passou a aceitar bitcoins em troca de algumas de suas unidades residenciais. A iniciativa é fruto de parceira com a corretora Foxbit, que auxiliará a empresa no recebimento dos pagamentos. “O bitcoin é uma moeda que está crescendo em popularidade a cada dia, ampliando as possibilidades de sua util ização”, justificou Guilherme Benevides, presidente da Gafisa.





US$ 300 bilhões

é quanto o setor de transporte de contêineres lucrará em 2022 no mundo, segundo estimativa da consultoria Drewry. É o maior valor da história. As empresas do ramo faturam alto com o aumento explosivo do custo do frete





RAPIDINHAS