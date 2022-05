Aumento de planos de saúde pode provocar debandada de beneficiários

Aumento dos planos de saúde podem acabar sendo prejudiciais para as operadoras, que podem perder clientes (foto: Sasin Tipchai/Pixabay)



O reajuste de 15,5% dos planos de saúde individuais – o maior dos últimos 22 anos – anunciado há alguns dias pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) dará novo fôlego para as empresas do ramo, certo? Pela lógica de mercado, a resposta é sim. O problema é que o Brasil vive situação complicada, com queda de renda da população, emprego escasso e inflação generalizada que reduz drasticamente o poder de compra dos consumidores. Diante do cenário de desafios, pagar o convênio não é tarefa fácil, e ela fica mais complexa diante da correção dos valores dos planos. Segundo relatório da XP, há o risco de o reajuste imposto pela ANS prejudicar as operadoras, o oposto do que se poderia imaginar. “O aumento de preço pode pressionar a capacidade dos beneficiários de continuar pagando seus planos de saúde, impactando o número total de planos individuais”, afirma a XP no documento enviado a clientes.





Mercado de drones cresce e impulsiona agricultura

Enquanto vários setores da indústria sofrem com a inflação alta, sumiço de componentes eletrônicos e pandemia, o segmento de drones está em pleno voo de cruzeiro. Segundo projeções da consultoria alemã Drone Industry Insights, esse mercado deverá movimentar US$ 30,4 bilhões em 2022, ou o dobro em comparação com três anos atrás. Até 2026, o valor chegará US$ 41,3 bilhões. Os drones têm sido importantes, por exemplo, para a aplicação de defensivos na agricultura.

Jeff Bezos está passando muito tempo na banheira de hidromassagem. Se ele quiser entrar em órbita, menos festas e mais trabalho seriam aconselháveis Elon Musk, sobre o fundador da Amazon. Bezos é também dono da Blue Origin, uma das principais rivais da SpaceX, de Musk, na corrida espacial



Queda livre do bitcoin afeta milhões de brasileiros

O tombo das moedas digitais em 2022 machucou o bolso de milhões de brasileiros, boa parte deles inexperiente no ramo das finanças. Segundo estudo da corretora Binance, 10 milhões de pessoas possuem ativos desse tipo no Brasil, o que faz do país o quinto maior mercado do mundo. Para essa turma, certamente foi um choque se deparar com a queda de 50% do bitcoin em 2022. Para efeito de comparação, existem cerca de 4 milhões de investidores cadastrados na B3, a bolsa de valores de São Paulo.

Hospital Albert Einstein promove curso gratuito na área de ciência de dados

O Hospital Israelita Albert Einstein, um dos mais importantes do país, lançou uma iniciativa louvável. Em parceria com a escola de programação Let-s Code, vai lançar um curso gratuito focado em ciência de dados para jovens de 18 a 30 anos que vivem em uma comunidade carente de São Paulo. O projeto oferecerá 30 vagas. Segundo o Einstein, a ideia é abrir as portas do mercado de tecnologia para pessoas que carecem de boa oportunidades. A ciência de dados é uma das carreiras mais promissoras.





R$ 12 bilhões

é quanto o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), mais conhecido como o Banco do Brics, poderá emprestar para empresas brasileiras nos próximos 5 anos, segundo estratégia desenhada pela instituição





RAPIDINHAS