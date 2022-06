Vendas de veículos aceleram em maio e aliviam indústria automotiva

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 22/8/18)









Segundo as fabricantes, a falta de componentes eletrônicos continua a provocar estragos nos processos produtivos, mas em menor grau do que nos meses anteriores. Com isso, espera-se a continuidade da recuperação em 2022. Isso, claro, se não houver mais novos abalos econômicos até o final do ano, o que não é de se duvidar em se tratando de Brasil. A indústria automotiva respirou um pouco mais aliviada com os resultados de maio. As vendas de veículos novos (automóveis e comerciais leves) totalizaram 174,7 mil unidades, o que representou um aumento de 28% em relação a abril.Foi também o melhor desempenho do ano e o quinto mês consecutivo de alta dos emplacamentos. Contudo, o caminho para a plena recuperação ainda é longo. As vendas totais, incluindo veículos leves, caminhões e ônibus, somaram 740 mil exemplares, número 17% menor do que o registrado em igual período de 2021.Segundo as fabricantes, a falta de componentes eletrônicos continua a provocar estragos nos processos produtivos, mas em menor grau do que nos meses anteriores. Com isso, espera-se a continuidade da recuperação em 2022. Isso, claro, se não houver mais novos abalos econômicos até o final do ano, o que não é de se duvidar em se tratando de Brasil.







Copa do Catar deverá quebrar recordes de audiência

A Copa do Mundo do Catar, a partir de 21 de novembro, será provavelmente a mais vista da história. A Fifa, entidade máxima do futebol, estima que a audiência chegará a 5 bilhões de pessoas. Se o número se confirmar, superará com folga a edição de 2018, na Rússia, quando os jogos foram acompanhados remotamente por 3,5 bilhões de fãs. O Brasil contribuirá para o desempenho. Segundo levantamento encomendado pelo Facebook, oito em cada dez brasileiros pretendem acompanhar o torneio.

Petrobras lança site para explicar preço dos combustíveis

A Petrobras cansou de ser atacada pelos aumentos de preços dos combustíveis em 2022. Ontem, a empresa lançou um site (preços.petrobras.com.br) para explicar, em detalhes, como são formados os valores cobrados pela gasolina, diesel e gás de cozinha. Na página, os consumidores acessam informações, por exemplo, sobre impostos estaduais e outras variáveis, inclusive as internacionais. O presidente Bolsonaro, que tem demonstrado má vontade com a empresa, deveria dar uma olhada no conteúdo do site.

Rede St Marche aceitará reconhecimento facial como forma de pagamento

A rede de supermercados St Marche deverá desencadear uma verdadeira revolução na relação com seus consumidores. A empresa decidiu usar a identificação facial para a realização de pagamentos. Desenvolvida em parceria com a Mastercard e a startup Payface, a tecnologia permitirá que o cliente mostre o rosto para finalizar a compra, sem a necessidade de cartões. Por enquanto, o projeto-piloto será adotado em cinco unidades da cidade de São Paulo, mas a ideia é levá-lo para outras regiões.

O grupo siderúrgico ArcelorMittal vai investir R$ 144 milhões na centenária fábrica – entrou em operação em 1917 – de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a empresa, o valor desembolsado será usado na compra de equipamentos que aumentarão capacidade de produção da unidade em 35%.









As insurtechs, como são chamadas as startups do ramo segurador, têm quebrado recordes na captação de recursos. Em 2021, o investimento global nessas empresas somou US$ 10,1 bilhões, ou 38% acima de 2020, conforme dados apurados pela consultoria japonesa NTT Data. No Brasil, o segmento recebeu US$ 349 milhões na última década.





O C&A Pay, meio de pagamento digital da rede de moda, atingiu, em cinco meses de operação, a marca de 1 milhão de cartões emitidos. O interessante é que os clientes apresentam um tíquete médio na primeira compra cerca de 60% maior do que o normal, e 25% superior nas demais compras. Seu limite de crédito é de R$ 650.





Não é apenas no Brasil que a inflação acelera. Em um ano, os preços de imóveis nos Estados Unidos subiram 20,6%, o que significou o maior avanço em três décadas. Em cidades como Miami e Phoenix, os reajustes superaram a marca dos 30%. A expectativa dos especialistas é que a alta dos juros ajude a frear o movimento.





1,8 milhão

de empregos serão gerados pela indústria do turismo no Brasil nos próximos 10 anos, segundo cálculos do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC)





“Se você não aparecer, vou assumir que pediu demissão”





Elon Musk, presidente da Tesla, em agressivo e-mail enviado a funcionários. No texto, ele exige que os empregados voltem aos escritórios imediatamente