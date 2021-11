Quer fugir da crise? Trabalhe na área de tecnologia

Apenas nos Estados Unidos há um déficit anual de cerca de 190 mil profissionais para atuar com exploração de dados (foto: Public Domain Pictures)





Outro levantamento, feito pelo Mckinsey Global Institute, informa que apenas nos Estados Unidos há um déficit anual de cerca de 190 mil profissionais para atuar com exploração de dados. Se você está em busca de uma carreira que traz oportunidades no presente e que abrirá portas no futuro, a área de tecnologia deve ser seriamente considerada. Os cientistas de dados são tão requisitados que seus salários têm crescido, em média, duas vezes acima da inflação, segundo registros das empresas de recrutamento.Uma delas, a Intera, descobriu que as posições oferecidas a especialistas em Data Analytics e Data Science cresceram 485% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, mais do que em qualquer outra categoria profissional.Outro levantamento, feito pelo Mckinsey Global Institute, informa que apenas nos Estados Unidos há um déficit anual de cerca de 190 mil profissionais para atuar com exploração de dados. Se você está em busca de uma carreira que traz oportunidades no presente e que abrirá portas no futuro, a área de tecnologia deve ser seriamente considerada. A crise é feia, mas alguns setores não param de contratar. Na área de tecnologia, o ritmo de abertura de vagas é maior do que o total de profissionais formados todos os anos.





Vendas on-line recuam em outubro

Depois da explosão sem precedentes durante a pandemia, as compras on-line começam a perder fôlego no Brasil. Um estudo realizado pela agência de marketing digital Corebiz identificou uma queda sensível das transações em outubro na comparação com o mês de setembro. Segundo o levantamento, as vendas de itens de tecnologia, o setor mais afetado pela nova realidade, caíram 26%. Cosméticos (queda de 13%) e produtos de moda (recuo de 11%) também apresentaram desempenho negativo.

A Black Friday vai ser um termômetro de vendas não só em razão da situação econômica, mas também pelo fato de as pessoas terem ficado muito tempo sem sair de casa Marcelo Pimentel, presidente da Lojas Marisa



Incertezas na Bolsa deixam investidores perdidos

Um debate tem movido os analistas e gestores do mercado acionário brasileiro. Depois da queda brutal do valor das ações em 2021 – apenas na semana passada, o recuo foi de 4,22% –, há mais espaço para novos tombos ou o fundo do poço já chegou? Uma corrente expressiva acha que os papéis estão baratos e, portanto, chegou a hora de comprar. Outra, contudo, teme que o Ibovespa (foto) terá mais perdas até o final do ano. A verdade é que o clima de incertezas continua a deixar

os investidores perdidos.





Mater Dei compra o Santa Genoveva, de Uberlândia

R$ 40 bilhões

de dinheiro em papel deixaram de circular no país de janeiro a outubro de 2021, uma queda de 10,5% ante 2020. A queda se deve sobretudo ao uso do Pix.





RAPIDINHAS

A companhia aérea Latam (foto) alcançou a marca de 161,6 milhões de doses da vacina contra a COVID-19 transportadas gratuitamente em 1.990 voos para todos os estados brasileiros. A iniciativa, que integra o programa chamado Avião Solidário, responde por aproximadamente 60% de todos os embarques de imunizantes realizados no país.





A OLX realizou uma pesquisa sobre os modelos e marcas de carros mais vendidos em sua plataforma na região Centro-Oeste. Em setembro, a liderança ficou com o Gol e a Volkswagen. Os dados integram o Data OLX Autos, solução que analisa dados gerados por uma base de 23 milhões de usuários que acessam a plataforma todos os meses.





A Movile, investidora de empresas como iFood, PlayKids e Sympla, lançou uma plataforma de conteúdo voltada a empreendedores. Chamada Movile Orbit, ela tem por objetivo compartilhar conhecimento no ecossistema brasileiro de startups. A ideia é produzir podcasts, vídeos e relatórios de mercado.





A Microcity, líder do mercado brasileiro de “PC as a Service” (aluguel de computadores), publicou seu primeiro edital de apoio a projetos incentivados. Por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a empresa apoiará com até R$ 80 mil projetos que contribuam para o desenvolvimento sociocultural. O prazo para inscrições vai até 4 de dezembro.

Maior hospital de Uberlândia, cidade do Triângulo Mineiro, o Santa Genoveva está sob nova direção. Ele foi comprado pela Rede Mater Dei, com sede em Belo Horizonte. A informação foi antecipada pelo “Brazil Journal” e confirmada pelo Estado de Minas, em contato com a Rede de Saúde Mater Dei, que adquiriu 99,6% da unidade hospitalar uberlandense, fundada em 1975. Ela tem 204 leitos, sendo 156 operacionais. A operação completa custou R$ 309 milhões, incluindo os imóveis.