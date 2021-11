União Europeia endurece regras contra desmatadores nas importações

Nos últimos anos, a agricultura do país - ao menos aquela vertente séria - tem oferecido bons exemplos de sustentabilidade (foto: Emater-MG/Divulgação - 16/9/21)





O cerco aos agressores do meio ambiente está se intensificando. Para coibir a importação de commodities oriundas de áreas de desmatamento, a União Europeia passará a exigir das empresas provas de que suas cadeias de abastecimento não contribuam para a destruição das florestas. Só assim será autorizada a compra do produto. As novas regras proibirão a importação de soja (foto), café, carne bovina, cacau, madeira, óleo de palma, couro, chocolate e móveis que sejam originários de regiões devastadas. Uma parcela considerável do agronegócio brasileiro não tem motivos para se preocupar com as normas mais duras. Nos últimos anos, a agricultura do país – ao menos aquela vertente séria – tem oferecido bons exemplos de sustentabilidade. Fatores como a adoção de novas tecnologias, o manejo adequado do solo e a ampliação do controle biológico de pragas não só aumentaram a produtividade no campo como contribuíram para a preservação ambiental.





Itaú quebra recorde na área de financiamento de veículos

Em um ano com obstáculos para o setor automotivo, chamam a atenção os resultados do Itaú Unibanco na área de financiamentos de veículos. No terceiro trimestre de 2021, o banco liberou R$ 10 bilhões em novas concessões para pessoas físicas e jurídicas, o maior patamar da história. O volume representa também um crescimento de 44% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre outros fatores, o Itaú atribui o forte desempenho à digitalização de produtos e serviços.

Temos uma companhia bastante controlada. Fizemos um investimento muito grande em governança alinhado com as melhores práticas globais. Este assunto está resolvido Leonel Andrade, presidente da CVC, ao ser questionado sobre os erros contábeis que afetaram os resultados da empresa no ano passado



Volks e Ford sofrem com falta de chips

A falta de componentes eletrônicos continua prejudicando a indústria automotiva. A Volkswagen foi obrigada a suspender a fabricação de carros elétricos na Alemanha e a Ford informou que reduziu a produção em três de suas unidades na Europa devido à crise dos chips. O cenário não melhora. No início do ano, a expectativa era que o fornecimento de componentes seria normalizado no segundo semestre, mas isso está longe de ocorrer. Especialistas dizem que o problema se estenderá até 2023.





Com dólar caro, turismo nacional fatura

A crise é feia, mas as festas de fim de ano deverão ser as mais animadas em muito tempo. Com o alívio da pandemia, os turistas se preparam para viajar. No Rio de Janeiro, não há mais vagas nos hotéis para o Réveillon (foto). No Nordeste, a procura já supera os níveis pré-pandemia e a expectativa é que o movimento seja 35% superior ao de 2019. Um fator que tem impulsionado o turismo nacional é o dólar caro, que torna as viagens internacionais proibitivas para a maioria esmagadora da população.





RAPIDINHAS

A pandemia acelerou projetos tecnológicos na área da saúde. Segundo levantamento feito pela plataforma Sling Hub, que mapeia dados de startups na América Latina, as health techs captaram US$ 344,3 milhões de janeiro a outubro de 2021, o que corresponde a um aumento de 329% em relação ao mesmo período do ano passado.





A rede de medicina diagnóstica Hermes Pardini comprou, por R$ 101 milhões, 60% do laboratório paulista IACS Medicina Diagnóstica. Foi a maior transação realizada pelo Pardini desde 2012. Segundo a empresa, o negócio é importante para a expansão rumo a cidades de menor porte, que têm crescido em bom ritmo em tempos de home office.





A produção de motos avançou 19,3% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado, conforme balanço feito pela Abraciclo, associação que representa os fabricantes do setor. Considerando os dados de janeiro a outubro, o desempenho é ainda melhor: alta de 28,1% sobre os dez primeiros meses de 2020.





Hackers sempre são associados a crimes cibernéticos, mas não precisa ser assim. Os chamados hackers éticos, aqueles contratados por empresas de segurança para identificar vulnerabilidades de sistemas e criar mecanismos para protegê-los, evitaram US$ 27 bilhões em fraudes digitais durante a pandemia, segundo estudo da plataforma Bugcrowd.





6,5%

é quanto deverão cair, se for descontada a inflação, as vendas da Black Friday em comparação com o mesmo evento do ano passado, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Será o primeiro recuo desde 2016