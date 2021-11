Ações da Via despencam e contrariam previsões do mercado financeiro

Nos últimos anos, gestores viam no grupo controlador das redes Casas Bahia e Ponto (ex-Ponto Frio) uma grande oportunidade na Bolsa (foto: Della Rocca/Divulgação - 28/5/20)





Nos últimos dois anos, diversos gestores do mercado financeiro cravaram que as ações da Via, grupo controlador das redes Casas Bahia e Ponto (ex-Ponto Frio), representavam uma grande oportunidade na Bolsa. A empresa, diziam eles, estava passando por um turnaround – jargão do mundo corporativo para designar reviravolta – que a colocaria de volta aos eixos. Nesta semana, porém, os acionistas da empresa se surpreenderam com um comunicado que escancarou a dura realidade da companhia: os recursos destinados a cobrir ações trabalhistas dobraram de tamanho, para R$ 2,5 bilhões. Sim, bilhões. Junte-se a isso queda de 5,9% da receita líquida no terceiro trimestre e o que se vê é um horizonte turvo para Via. Ontem, seus papéis caíram cerca de 10%, e os principais bancos rebaixaram as avaliações da empresa. A lição que fica da história: não confie em gestores otimistas demais. O mercado costuma ser implacável com essa turma.





Queda das vendas no comércio é o retrato da crise econômica

O comércio pisou no freio. Segundo dados do IBGE, as vendas do varejo brasileiro recuaram 1,3% em setembro na comparação com agosto – foi o segundo mês consecutivo de queda do indicador. Em relação a setembro de 2020, o tombo foi de 5,5%. A economia não vai bem. Com a pressão inflacionária, elevados níveis de desemprego e perda generalizada da confiança no país, o consumo inevitavelmente diminui. Enquanto isso, as autoridades parecem preocupadas apenas com o calendário eleitoral.





ArcelorMittal injeta R$ 4,3 bilhões em Minas

A ArcelorMittal, maior produtora de aço do mundo, vai investir R$ 4,3 bilhões em sua operação brasileira até 2024. Os recursos serão desembolsados na Usina de Monlevade, na cidade de João Monlevade, e na Mina de Serra Azul, em Itatiaiuçu, ambas em Minas Gerais. Segundo a empresa, o projeto fará com que o estado aumente a produção de aço em um milhão de toneladas por ano para aplicações de alto valor agregado. Já a produção de minério de ferro será ampliada em 4,9 milhões de toneladas anuais.





Brasil se prepara para safra recorde de grãos

Mais um recorde para o agronegócio. Segundo projeção da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Brasil deverá produzir 289,8 milhões de toneladas de grãos na safra 2021/22, o que corresponde a um aumento de 14,7% – ou 37 milhões de toneladas – em comparação com o ciclo anterior. Se o número se confirmar, será a maior marca da história. Em um cenário de crise que sufoca diversos setores econômicos, o desempenho do agronegócio é ainda mais animador.





A rede de estacionamentos Estapar comprou, por R$ 75 milhões, o marketplace Zul Digital, que vende diversos produtos e serviços para quem dirige – de equipamentos automotivos a seguros. A Zul atua em diversas cidades brasileiras e conta com 2 milhões de clientes cadastrados que são donos de cerca de 3 milhões de veículos.





A ONG Gerando Falcões lança, no próximo dia 17, uma plataforma que vai funcionar como uma ponte entre jovens em busca de emprego e empresas que possuem vagas abertas para esse público. A meta é que a iniciativa, chamada Conecta Trampo, empregue até janeiro 500 estudantes. Não custa lembrar: o desemprego afeta 31% dos jovens entre 18 e 24 anos.





Os chefs brasileiros desbravam o exterior. Rodrigo Oliveira, do premiado Mocotó, acaba de abrir o restaurante Caboco, em Los Angeles. Koji Yokomizo, do By Koji, inaugurou um novo endereço em Lisboa. Há certa tradição nesse movimento. Rafael Cagali faz sucesso em Londres com o seu Da Terra, restaurante com duas estrelas no Guia Michelin.





A Volkswagen Caminhões e Ônibus inaugurou em Limeira, no interior de São Paulo, a maior concessionária de veículos pesados do mundo. A nova unidade, controlada pela Maggi Caminhões, ocupa uma área total de cerca de 55 mil metros quadrados, o equivalente a sete campos de futebol.





foi quanto cresceu o nível de endividamento dos lojistas brasileiros nos últimos dois anos. Segundo o Banco Central, o valor que os comerciantes devem para as instituições financeiras chegou a R$ 430,5 bilhões. A pandemia foi a principal responsável por esse quadro





“Não há como ter uma vida produtiva sem cometer muitos erros”





Charlie Munger, de 97 anos - um dos maiores investidores da história e sócio de Warren Buffett na Berkshire Hathaway