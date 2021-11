Presidente-executivo Octavio de Lazari confirma que bancos digitais do Bradesco, como Bitz, Digio e Next, vão operar nos EUA e México (foto: LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 10/10/19)





O mercado internacional é a nova arena de disputa entre fintechs e bancos brasileiros. Em encontro com investidores, Octavio de Lazari, presidente-executivo do Bradesco, afirmou que pretende levar ao México e aos Estados Unidos as operações dos bancos digitais do grupo, como Bitz, Digio e Next. “Temos muitas oportunidades – e vamos aproveitar”, destacou o executivo. Em estudo recente, a consultoria PwC constatou que 40% das fintechs brasileiras pretendem atuar nos Estados Unidos, que abriga a indústria financeira mais madura do mundo. O Nubank foi um dos pioneiros do movimento internacional. Em 2019, inaugurou um escritório no México e agora se prepara para abrir o capital na Bolsa de Nova York. Recentemente, o Banco Inter estreou nos Estados Unidos com a compra de 100% do capital social da fintech Usend, que atua no segmento de câmbio e serviços financeiros. O movimento é crescente e deverá se intensificar nos próximos meses.









Carrefour congela preços de produtos de marca própria











Alimentação fora do lar (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press %u2013 23/6/21) O Carrefour tomou uma medida drástica para acelerar as vendas de final de ano: congelou os preços dos produtos de marca própria até janeiro de 2022. Não é pouca coisa: a categoria responde por expressivos 18% das transações do varejo alimentar. A inflação tem dado sinais frequentes de descontrole. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação do país, acelerou para 1,25% em outubro – é a maior alta para o mês desde 2002. Com isso, o indicador avançou 8,24% no ano.





Alimentação fora do lar inicia recuperação





Um ano e meio após o começo da pandemia, o canal de food service (alimentação fora do lar) dá sinais de recuperação. O setor deverá fechar o ano com 27% de participação nas vendas totais da indústria de alimentos, ante 24% de 2020. Para 2022, estima-se recuperação total, de acordo com levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). Esses e outros dados serão apresentados no 14º Congresso Internacional de Food Service a ser realizado em 11 de novembro, de forma virtual.





Plataforma permite a qualquer pessoa investir em startups





O crowdfunding, nome que o mercado corporativo dá para os financiamentos coletivos, está se sofisticando. Criada em 2019, a CapTable é uma plataforma que permite a investidores injetar recursos em startups de diversas áreas, como se fosse uma bolsa de valores para empresas iniciantes. Os aportes iniciais giram em torno de R$ 1 mil, mas já houve captações em que foi possível desembolsar apenas R$ 500 pelas cotas. Em 2021, a plataforma quebrou recordes, com cerca de 30 startups financiadas.





Rapidinhas





A Organização Internacional do Trabalho realizou uma pesquisa sobre a inclusão no ambiente corporativo brasileiro. Segundo o estudo, 56% dos entrevistados disseram que as empresas onde trabalham estão muito preocupadas com o tema, enquanto que para 34% deles as companhias se dedicam só em parte ao assunto. Para 10%, as corporações ignoram a diversidade.





Ainda sobre diversidade (ou a falta dela). Segundo pesquisa da consultoria KPMG Brasil, mulheres e negros são minoria entre líderes da área da saúde. Elas ocupam menos da metade (44%) dos cargos de liderança do setor. Quanto à cor da pele desses profissionais, apenas 17% se declararam negros ou pardos.





A Votorantim Cimentos assinou um acordo para comprar as operações da empresa espanhola HeidelbergCement, incluindo uma fábrica integrada de cimento, três minerações de agregados e 11 usinas de concreto na região da Andaluzia. A fábrica tem capacidade para produzir 1,4 milhão de toneladas de cimento por ano.





A fabricante americana de tintas automotivas PPG lançará no Brasil uma tecnologia que reduz em até 50% o consumo de energia necessária para a pintura dos veículos. Segundo a empresa, a inovação usa um sistema conhecido como “pré-tratamento de baixa temperatura.” Ele será usado em Minas Gerais na fábrica da Iveco, em Sete Lagoas.





478,1 mil

trabalhadores deverão ser contratados pelo setor de turismo para a alta temporada, entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)









Arminio Fraga (foto: Insper/Flickr/Divulgação %u2013 16/2/11 )





“O Brasil tem feito boas reformas, mas a agenda é extensa e precisa acontecer em um ambiente de mais segurança”

Arminio Fraga, sócio-fundador da Gávea Investimentos e ex-presidente do Banco Central