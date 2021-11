Ações de varejistas despencam na Bolsa

Americanas Express (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O varejo brasileiro morreu? Pelo menos para as empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores, parece que sim. Os papéis do Magazine Luiza tiveram ontem mais um dia de forte baixa, fechando a sessão com queda de 12,65% depois de terem desabado também na semana passada. Enquanto isso, os ativos da Americanas recuaram 8,77% e os da Via, grupo controlador das redes Casas Bahia e Ponto (ex-Ponto Frio), encolheram 7,73%. As varejistas estão cada vez mais pressionadas pelo cenário de alta de juros, que encarece o crédito e emperra o consumo, além de sofrerem mais do que empresas de outros setores diante do agravamento da crise econômica e dos pífios índices de emprego. O preocupante é que nem a aproximação das datas de compras de fim de ano, como a Black Friday e o Natal, tem sido capaz de trazer algum alento para o setor. O cenário é desafiador e, tudo indica, pouco mudará no ano que vem. O varejo brasileiro morreu? Pelo menos para as empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores, parece que sim. Os papéis do Magazine Luiza tiveram ontem mais um dia de forte baixa, fechando a sessão com queda de 12,65% depois de terem desabado também na semana passada. Enquanto isso, os ativos da Americanas recuaram 8,77% e os da Via, grupo controlador das redes Casas Bahia e Ponto (ex-Ponto Frio), encolheram 7,73%. As varejistas estão cada vez mais pressionadas pelo cenário de alta de juros, que encarece o crédito e emperra o consumo, além de sofrerem mais do que empresas de outros setores diante do agravamento da crise econômica e dos pífios índices de emprego. O preocupante é que nem a aproximação das datas de compras de fim de ano, como a Black Friday e o Natal, tem sido capaz de trazer algum alento para o setor. O cenário é desafiador e, tudo indica, pouco mudará no ano que vem.





Em um ano, Pix chega mais de 60% dos brasileiros

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central, caiu no gosto dos brasileiros. Após exato um ano de sua criação, já é usado por mais de 60% da população e soma 7 bilhões de transações, muito acima das projeções do próprio BC. Em 5 novembro, o Pix quebrou o recorde de transações realizadas em um único dia: R$ 50 milhões. Os números superlativos não deverão impedir novas marcas. Segundo Roberto Campos Neto, presidente do BC, ele “certamente não atingiu todo o seu potencial.”





Escultura “Touro de Ouro” da Bolsa vira piada

A B3, a bolsa de valores brasileira, inaugurou uma escultura de “Touro de Ouro” em frente à sua sede em São Paulo. A peça é uma referência à obra Charging Bull” (touro atacando), instalada em Wall Street, coração financeiro de Nova York. Apesar das boas intenções, a iniciativa virou piada nas redes sociais. Um analista disse que a escultura nacional parece uma capivara. Até a deputada Luiza Erundina se pronunciou. Ela disse que a “crise é mesmo estética” e chamou a escultura de “cafona.”





Wine vai desembarcar no México

A pandemia impulsionou o mercado de vinhos no Brasil. Empresas como Wine, Vinci, Evino, World Wine, Sonoma, Verita Vino, Grand Cru e Mistral faturaram alto com o comércio eletrônico e agora se preparam para voos mais altos. Exemplo disso é a Wine, uma das líderes do setor, que está prestes a começar a vender no exterior. A estreia será no México, onde lançará seu clube de assinatura. Segundo a Wine, o México foi escolhido por não ser grande produtor de vinho e ter alta demanda por importação.





RAPIDINHAS





Um estudo realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) comparou os preços praticados em hipermercados, supermercados e atacarejos. Como era de se esperar, os atacarejos são mais baratos. Em média, a compra de uma cesta básica de alimentos fica 18% mais em conta nesses estabelecimentos.





• • •





O mundo continua a abrir as portas para o Brasil. Desta vez, a novidade vem da Turquia: o governo local derrubou a obrigatoriedade de quarentena a turistas brasileiros. Para entrar no país, basta agora apresentar teste PCR negativo feito

72 horas antes da chegada e o comprovante de vacinação completa (duas doses ou mais).



• • •





O setor de moda nunca esteve tão presente no radar dos empreendedores. Segundo pesquisa do Sebrae, que tomou como base dados da Receita Federal, a abertura de negócios nesse segmento cresceu 16,5% no primeiro semestre de 2021 em relação a igual período do ano passado. Significa que meio milhão de brasileiros decidiram ingressar no ramo.





• • •





O grupo Votorantim apresentou resultados financeiros surpreendentes no balanço do terceiro trimestre. A holding obteve um lucro líquido de R$ 1,1 bilhão, valor 13 vezes superior ao apurado no mesmo período do ano passado. O bom desempenho se deve sobretudo aos maiores preços das commodities e ao aumento das vendas.





“Investir dinheiro em criptomoedas como a bitcoin não faz sentido agora”

• Ned Segal , diretor financeiro do Twitter. A declaração do executivo contribuiu para que a cotação das moedas virtuais despencasse





Mercado Livre (foto: Divulgação %u2013 30/1/18)



US$ 1,55 bilhão

foi quanto o Mercado Livre captou em sua primeira oferta de ações desde março de 2019