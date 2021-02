Novo auxílio é bem-vindo, mas equilíbrio fiscal também

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press %u2013 2/9/20)



A XP produziu um relatório sobre o enfraquecimento da atividade econômica no Brasil. Entre as razões apresentadas pela corretora estão a antecipação do consumo de bens duráveis ao longo da pandemia e o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas no início de 2020, o que acabou retirando parte da renda habitual de final de ano. Além disso, é preciso considerar os efeitos nefastos da inflação, que está corroendo o poder de compras das famílias. O cenário ganhará maior complexidade com o auxílio emergencial, que será restabelecido em março. A nova safra de socorro trará certo alívio para 40 milhões de pessoas e impulsionará, mesmo que brevemente, alguns setores da economia. Mas há o outro lado da moeda: o equilíbrio fiscal poderá ficar comprometido. É possível resolver essa equação? A resposta divide especialistas e assombra integrantes do Ministério da Economia. Como se vê, o futuro é desafiador.





Sumiço de componentes aflige indústria automotiva

A indústria automotiva mundial enfrenta uma verdadeira corrida de obstáculos para se recuperar. A nova dificuldade é a falta de componentes para a produção dos carros. Chips e sensores de todo o tipo sumiram da praça, levando empresas como Nissan, Renault, Toyota e Volkswagen a paralisar a produção em fábricas na Europa e na Ásia. Embora em menor proporção, o problema chegou também ao Brasil, e já há relatos de dificuldades dos fornecedores para abastecer as montadoras.





Vendas de carros caem em fevereiro

Mais um motivo de preocupação para o setor automotivo. Na primeira quinzena de fevereiro, segundo dados apurados pela consultoria Autoinforme, as vendas de veículos leves caíram 20% sobre igual período de 2020. Esperava-se alguma queda, mas não com essa intensidade. Segundo o levantamento, a Fiat foi a única montadora a crescer, considerando os dados das dez maiores fabricantes do país. Com isso, a empresa se mantém na liderança do mercado brasileiro, à frente da GM/Chevrolet.





163%

foi quanto aumentaram as vendas do e-commerce alimentar do Grupo Carrefour Brasil em 2020, muito acima dos mercados físicos. Na pandemia, a empresa fortaleceu seus canais digitais – o aplicativo Meu Carrefour duplicou o número de usuários ativos em um ano





Imagem do Brasil no exterior só piora

A imagem externa no Brasil nunca foi tão negativa. O executivo de uma grande montadora, que mantém conversas diárias com funcionários da sede em outro país, diz que é constantemente questionado sobre as mazelas nacionais. “No ano passado, perguntavam se iríamos mesmo devastar a Amazônia”, diz o profissional brasileiro. “Agora, a nova moda é questionar se é verdade que enfermeiros fingem aplicar a vacina contra o coronavírus.” As cenas asquerosas da falsa imunização correram o mundo.





Rapidinhas

A Cielo, maior empresa de pagamentos eletrônicos do país, começou a testar o reconhecimento facial nas compras presenciais feitas com cartão de crédito. Criada em parceria com a startup catarinense Payface, a solução estreou em uma unidade da Drogaria Iguatemi, em São Paulo. Se tudo correr bem, o projeto será levado para outras cidades.





O mercado financeiro trabalha com a certeza de que a Selic, a taxa básica de juros da economia, dobrará até o início de 2022 – o índice atual é de 2%. Com a pressão inflacionária, que provavelmente ganhará força após os novos programas de estímulo econômico, não há outro caminho possível.





As restrições de circulação em razão do coronavírus têm levado empresas a tomar medidas inusitadas. Depois dos cruzeiros para “lugar nenhum”, nos quais os passageiros não descem do navio, a companhia aérea ucraniana Ukrainian, a maior do país, lançou voos turísticos sem local de destino. Os passageiros sobrevoam a capital Kiev e voltam para o aeroporto.





Um levantamento realizado pela consultoria Economatica comprovou que os grandes bancos começaram, sim, a sentir os efeitos da concorrência das fintechs. Em 2020, os lucros somados das quatro maiores instituições caíram 24,4%. É o maior tombo desde 2000. No Banco do Brasil, o lucro encolheu 30% no ano passado.