Um levantamento feito pelo site de estatísticas Newzoo demonstra por que o mercado de videogames é um dos mais rentáveis do mundo. No ano passado, o setor movimentou US$ 159,3 bilhões, o que representa um salto de 9% em relação a 2019. De fato, é muita coisa. O número supera os faturamentos somados das indústrias do cinema e da música – os sucessos dos estúdios de Hollywood, portanto, não são nada perto de jogos como Call of Duty, Fifa e GTA, campeões de vendas nos últimos anos. Segundo a Newzoo, 2,7 bilhões de pessoas jogam videogame, ou quase um terço de todos os habitantes do planeta. E o contingente não para de crescer. Até 2023, com o apetite dos fabricantes para lançar novos jogos e o número explosivo de adeptos, o mercado deverá chegar aos US$ 200 bilhões anuais – isso, ressalte-se, de acordo com as projeções mais modestas. No Brasil, 13º maior mercado de jogos eletrônicos do mundo, o setor movimenta algo como US$ 2 bilhões por ano.





Alibaba freta voos para o Brasil

O Alibaba, maior varejista on-line no mundo, investe na América Latina. O AliExpress, marketplace do grupo, fretou quatro voos semanais para o Brasil. A ideia é reduzir os prazos de entrega. Até pouco tempo atrás, as encomendas chinesas demoravam até três meses para chegar ao território brasileiro. Agora, o tempo foi reduzido para 10 dias. O AliExpress joga pesado. Segundo a consultoria Price Survey, os preços de seu marketplace são, em média, 39% mais baixos que os valores cobrados pelos rivais.









56%

dos consumidores brasileiros consideram o sistema tributário atual inadequado para fazer negócios. O estudo foi realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil em parceria com a Offer Wise Pesquisas

Bate-boca pelo auxílio emergencial

Dois empresários bateram boca ontem em um grupo de WhatsApp formado por duas centenas de executivos de diversos setores. Eles discutiram a provável renovação do auxílio emergencial, que desta vez deverá chegar a 40 milhões de pessoas e com valores entre R$ 200 e R$ 250. “Precisa liberar o dinheiro para a economia andar”, disse o sócio de uma rede varejista. “Você fala isso porque quer vender mais. E as contas do país, como é que ficam?”, retrucou um empreendedor da área de tecnologia.









Hotéis ficam vazios no carnaval

A ocupação dos hotéis brasileiros durante o carnaval caiu 70% diante de igual período de 2020. Os dados da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira demonstram que o setor está bem longe de encontrar uma saída para a crise. Muito pelo contrário. Em São Paulo, a taxa de ocupação das principais redes mal chegou a 20%, um recorde negativo. Em Salvador, na Bahia, o índice é um pouco maior, de 30%, mas ainda assim muito abaixo do percentual registrado em anos anteriores.





RAPIDINHAS





» O Senado aprovou projeto de lei que possibilita às entidades filantrópicas da área de saúde comprovarem a prestação de serviços ao SUS apenas por meio de uma declaração do gestor. Com isso, poderão obter a renovação da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas) para ser protocolada no Ministério da Saúde ainda em 2021.





» O PL segue agora para sanção presidencial. Para Janaina Rodrigues Pereira, sócia da Covac Sociedade de Advogados, a medida evita injustiças ocasionadas pelo gestor que, mesmo recebendo o serviço, deixou de formalizar o contrato. “Certamente, é um alívio para as entidades que realizaram efetivas prestações de serviços ao SUS”, diz a advogada.





» A Cogna, maior grupo de educação do país, contabiliza 117 bolsas de estudo concedidas em 2020 para jovens de baixa renda. A iniciativa faz parte do Programa Somos Futuro, que beneficiou 400 estudantes desde 2017. Graças ao projeto, eles cursaram o ensino médio gratuitamente em escolas da Saber e Somos Educação.





» A Justiça francesa multou o Google em 1,1 milhão de euros por “classificação enganosa” de hotéis. O setor hoteleiro reclamava que as estrelas que identificam a qualidade do estabelecimento estavam sendo atribuídas pelo próprio Google, e não pela agência de desenvolvimento turístico francesa.

"O capital é como água: sempre flui por onde encontra menos obstáculos”





Delfim Neto,

economista e ex-ministro