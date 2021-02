Bitcoin chega a US$ 50 mil. Qual é o limite para a criptomoeda?

Criptomoeda recebeu sinal verde para integrar operações de grandes empresas e bancos centrais de diversos países (foto: Karen Bleier/AFP - 17/6/14)





O bitcoin atingiu ontem a marca dos US$ 50 mil. Sob diversos aspectos, trata-se de um desempenho extraordinário. Há apenas quatro meses, a moeda virtual era negociada a US$ 10 mil. Se o recuo no tempo for maior, os resultados são ainda mais impressionantes. Há um ano, ela valia US$ 5 mil. Há 5 anos, não chegava a US$ 1 mil. Nenhum outro ativo no mundo valorizou tanto. A questão agora, especialmente para os investidores que perderam a oportunidade de pagar pouco pela criptomoeda, é saber se ela atingiu o topo. Não há consenso sobre isso, mas parte dos especialistas diz que existe, sim, margem para novas altas. A principal razão para a disparada é o crescente interesse de grandes corporações e instituições monetárias. Empresas como Tesla e Mastercard, além de bancos centrais de diversos países, deram sinal verde para a introdução do bitcoin (foto) em suas operações financeiras. A questão parece não ser mais se um dia usaremos bitcoin, mas quando.





40 milhões

de brasileiros receberam em janeiro algum valor pelo PIX, o novo meio de pagamentos criado pelo Banco Central. O número subiu 43% em relação a dezembro





Estudar à distância provoca estresse

O ensino a distância é uma tendência estimulada pela crise do coronavírus. O sistema, porém, pode gerar problemas. Segundo estudo da organização americana Challenge Success, os estudantes de aulas não presenciais são mais estressados. A pesquisa, que entrevistou 10 mil alunos dos Estados Unidos, constatou que, no ano passado, 84% deles sentiram algum tipo de exaustão causada pelo excesso de atividades on-line. Para educadores, a saída é o sistema híbrido – aulas em casa e na escola.





IBPI apoia mudança na lei de patentes

O Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI) reforça o grupo que defende a inconstitucionalidade do artigo 40 da Lei de Propriedade Intelectual (LPI). Ele prevê que o direito do detentor da patente se estenda por um prazo superior aos 20 anos previstos na lei. Com a prorrogação, um produto pode ficar 30 anos protegido, tornando o Brasil campeão mundial em proteção de patentes. Além do IBPI, integram o grupo associações como Pró-Genericos, Abifina, FarmaBrasil e Abia.





Adidas quer se livrar da Reebok

Quando a alemã Adidas pagou US$ 3,8 bilhões pela americana Reebok, há 15 anos, o mercado apostou que, juntas, as empresas dominariam o mercado global de materiais esportivos. Desde então, porém, a Reebok nunca entregou bons resultados. Ignorada pelas novas gerações e sem conseguir seduzir as velhas, entrou em um processo rápido de declínio. Ontem, a Adidas anunciou que irá se desfazer do negócio. O casamento deu prejuízo. Atualmente, a Reebok está avaliada em US$ 973 milhões.





Rapidinhas

Criar uma empresa digital não é garantia de sucesso. Pelo contrário: no ramo tecnológico, a incidência de companhias que não vão pra frente é alta. Segundo estudo da consultoria McKinsey, só 24% dos negócios digitais criados nos últimos 10 anos se tornaram viáveis e ganharam escala. Os outros 76% ficaram pelo caminho.





A Vinícola Aurora, líder do mercado brasileiro de vinhos finos, fechou 2020 com faturamento de R$ 701 milhões, o que representou um avanço de 26% na comparação com 2019. A empresa gaúcha, que completa 90 anos em 2021, aproveitou a melhor safra da história e o crescimento recorde das vendas de vinhos no país.





O Brasil receberá pela primeira vez uma edição do Fórum Mundial da Bioeconomia, um dos eventos mais importantes da área da sustentabilidade. Ele será realizado em Belém, no Pará, de 10 a 20 de outubro, mesclando atividades on-line com palestras presenciais. A cidade foi escolhida por fazer parte da chamada Amazônia Legal.





O mercado acionário brasileiro caminha para quebrar o recorde de aberturas de capital em 2021. Nos primeiros 45 dias do ano, as 14 novas ofertas de ações na bolsa totalizaram R$ 32 bilhões, marca jamais alcançada. As empresas de tecnologia lideram as investidas, mas há companhias de diversos setores, como mineração e petróleo.