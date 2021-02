Rede social de conversas de áudio já chegou a 6 milhões de usuários em todo o mundo (foto: Odd Andersen/AFP)







A julgar pelo ritmo de crescimento, a Clubhouse, a nova sensação da internet, tem tudo para se tornar uma das maiores redes sociais do mundo. Em apenas 11 meses – foi lançada em março de 2020 – a plataforma americana chegou a 6 milhões de usuários. Para ser uma ideia, o Twitter levou 24 meses para alcançar seu primeiro milhão. Em 2021, a Clubhouse é a quinta rede social mais baixada na app store dos Estados Unidos, mas projeções mostram que em breve será a terceira. A empresa não gera receitas, mas tem planos para faturar. Duas ideias possíveis: a venda de assinaturas e ingressos para a participação em determinados chats. Mesmo assim, seu valor de mercado já é estimado em US$ 1 bilhão, mas esse número também deverá ser muito maior em breve. No Brasil, o app também tornou-se um fenômeno, principalmente entre executivos, que adoraram a ideia de debater temas variados – de política a investimentos, de culinária a futebol – em conversas de áudio.













O rombo da Ford

O balanço financeiro divulgado pela Ford nesta semana escancara o tamanho da encrenca que a empresa tem pela frente. Em 2020, a montadora americana teve prejuízo de US$ 1,3 bilhão. Em 2019, lucrou US$ 84 milhões. Chama a atenção também o custo para encerrar as atividades de manufatura no Brasil: US$ 1,16 bilhão. O valor, ressalte-se, diz respeito apenas ao ano passado. Estima-se que, em 2021, as despesas para a Ford sair definitivamente do país chegarão a US$ 4,1 bilhões.













Segunda mão vale ouro

O consumo consciente impulsiona as vendas dos brechós e desperta o interesse dos gigantes do sistema financeiro. A brasileira Enjoei, que abriu o capital recentemente, informou que fundos de investimentos geridos pelo banco americano Morgan Stanley passaram a deter 5% de suas ações ordinárias. De fato, a Enjoei, que vende todo tipo de produto de segunda mão, tem apresentado resultados robustos. No quarto trimestre de 2020, as transações cresceram 95% diante de igual período de 2019.









Financiamento de carros

acelera no Itaú Unibanco

O setor de financiamento de veículos resistiu aos ventos da crise. No Itaú Unibanco, o volume de concessão de crédito nesta modalidade para pessoas físicas e jurídicas aumentou 9,5% em 2020 na comparação com o ano anterior, somando R$ 22,4 bilhões. A alta é resultada da forte recuperação nos últimos meses do ano. Se considerado apenas o quarto trimestre de 2020, o crescimento foi de 27,7%, enquanto o tíquete médio das operações realizadas por pessoas físicas foi de R$ 39 mil.





4.900%





foi quanto aumentaram,

entre fevereiro e janeiro,

as buscas no Google pela nova rede social Clubhouse. Focada

em conversas por áudio, a plataforma é a febre do momento





rAPIDINHAS





» Em meio à alta contínua dos preços dos alimentos, João Carlos Galassi acaba de tomar posse como presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Galassi tem conexões políticas. Ele é ex-presidente do PSDB de Campinas, cargo que deixou para assumir a entidade, e também forte aliado do governador de São Paulo, João Doria.





» O aplicativo de delivery Rappi vai começar a vender no Brasil medicamentos com receita digital. Por enquanto, o serviço será oferecido apenas pela Drogaria Venancio, com forte presença no Rio de Janeiro, mas a ideia é levar o projeto para outras praças. O Rappi é a primeira plataforma de delivery a ingressar no ramo de remédios controlados.





» Apesar da crise, os pagamentos com cartões de crédito subiram 14,8% em 2020 na comparação com 2019, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). A entidade diz que as transações aceleraram no segundo semestre, o que é reflexo da recuperação da atividade econômica.





» O grupo Brasil Rodosan, formado por empresas como a Construtora Castilho, Grupo Encalso Damha, Terracom e Vale do Rio Novo, está se articulando para participar da série de leilões de privatização que vêm por aí – inclusive o da Cedae, no Rio de Janeiro. Estão na mira empresas de saneamento e rodovias.

Começar um negócio não é para todo mundo. O primeiro conselho que eu posso dar é: tenha um limite maior à dor”





Elon Musk, fundador da Tesla





