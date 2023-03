(foto: Reprodução)



E como já dito no artigo anterior sobre etarismo, nós começamos a envelhecer quando nascemos, somos a soma de todas as nossas experiências. Completar 60 anos, ou qualquer idade, não apaga a nossa história e em cada momento da vida somos o resultado de todos os momentos anteriores.

O Brasil está envelhecendo. Com menos nascimentos e mais longevidade, cresce a participação dos sêniores ( 60+) na população, que como consta para a Organização Mundial da Saúde (OMS), idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais.

E já indo ao encontro a essa “nova geração” a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou em 2002 o relatório "Envelhecimento Ativo".





O novo termo “envelhecimento ativo” é definido como o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas.

Desta forma, “ativo” implica a participação da pessoa idosa em questões socioeconômicas, culturais, espirituais e na sociedade civil, ou seja, não implica em uma rotina de exercícios físicos ou em um trabalho.





Envelhecimento ativo também não se refere apenas à ausência de doenças, mas sim ao fato de que, mesmo na presença destas, as pessoas idosas possam permanecer contribuindo para vários aspectos da vida em sociedade.





Estar em atividade é muito importante, pois ações que promovam relações sociais são tão importantes quanto aquelas que melhoram tanto a saúde física quanto a mental.

Mas afinal, o que vem a ser essa “nova velhice”?

Estamos vivendo a revolução da longevidade, o que nos força a abandonar as noções existentes de velhice e aposentadoria (foto: Reprodução)





Em 1940 nossa expectativa média de vida era de 40,5 anos. A expectativa atual do brasileiro subiu para 77 anos.

Para termos uma ideia , segundo o IBGE para os idosos que já tinham 77 anos completos em 2021, a expectativa era de viverem, pelo menos, mais 11,4 anos, chegando, pelo menos, aos 88 anos de idade. Já para quem tinha 30 anos completos, a expectativa era de mais 49,2 anos de vida, alcançando, pelo menos, 79,2 anos de idade.





Precisamos nos atualizar e procurar conhecer e compreender essa nova geração 60 que é a que mais cresce no mundo .





Em 2060, a população 60 dobrará. E, em 2050, todos os continentes, com exceção da África terão ¼ de suas populações na faixa 60 .





A projeção é que no Brasil, até 2060 a população de seniores (60 ) alcance o dobro da de jovens.





E algumas pesquisas realizadas com esse público (60 ) detectaram ainda que :

1 em cada 4 deseja empreender no futuro e 33% desejam estudar algo novo

São conectados: acessam a internet e jogam games

O que mais sentem falta de adequação são: alimentos, celulares com letras e teclados maiores, bares, restaurantes e casas noturnas, roupas e etiqueta nos versos dos produtos

Outro dado relevante é que, dos brasileiros que se aposentam, em média, com 58 anos, 1/3 continua trabalhando.





Para termos uma ideia, o consumidor brasileiro maduro (60 ) movimentou cerca de R$ 1,8 trilhão no ano de 2018. Só em compras on-line, foram gastos R$ 15 Bilhões.





Se antes a imagem da 3ª idade estava ligada ao assistencialismo, agora ela volta a ganhar ação e protagonismo. E, mais uma vez, passam a ser vistos como agentes colaboradores da sociedade.

Os conflitos, sonhos e questões relacionadas ao trabalho, à sexualidade, ao amor e à diversão não têm idade.

É necessário e fundamental que o marketing e a comunicação comecem a dar mais atenção a este público. As linguagens precisam estar alinhadas com os novos códigos e signos dessa população, com discursos mais acessíveis a pessoas de todas as idades.

É preciso urgentemente ressignificar a velhice!

E, neste quesito, o Distrito Federal saiu na frente aprovando e colocando em vigor, a partir de janeiro deste ano, a lei que prevê a substituição das sinalizações de preferência para idosos em espaços públicos.

(foto: Reprodução)





É primordial que todos nós compreendamos o fenômeno da longevidade na essência.

Envelhecer com sabedoria demanda o conhecimento e a coragem de sermos imperfeitos, perceber que não teremos os nossos cinco sentidos – olfato, paladar, visão, audição e tato – funcionando 100%, porém entender que cabe a nós, e é de nossa inteira responsabilidade, desenvolver algumas atitudes que atuem a nosso favor.





Alguns exemplos de como ter uma vida mais ativa na maturidade:





Coloque o corpo e a mente em movimento: