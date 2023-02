2023 para qualquer idade

(foto: Freepik/Reprodução)



Para alguns de nós o ano de 2023 já começou e está a todo vapor, outros se encontram em compasso de espera, e para alguns, agora sim, o carnaval acabou e o ano começou.

E para você? Em que ponto está o seu ano?

Independentemente da idade ou do momento de vida, é fundamental saber o que se quer. Caso contrário ficaremos como bem descreveu Lewis Carroll em Alice no país das maravilhas:

“Alice perguntou: Gato Cheshire... pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar?

Isso depende muito do lugar para onde você quer ir - disse o Gato.

Eu não sei para onde ir! - disse Alice.

Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve.”





Saber onde estamos, em qual fase, e para onde vamos é fundamental na vida.

(foto: Google Sites/Reprodução)

É necessário sermos o protagonista da história que queremos escrever, não só no ano de 2023 mas em toda a história de nossa vida.

Já estamos indo para o 3º mês do ano, e você? Já fez um balanço do que ficou para trás? Já conseguiu pelo menos listar os planos que gostaria de realizar durante este ano? Quais as vitórias que quer conquistar? Ou quais as brigas que não vale a pena entrar?

%u2060%u2060"Afinal, se você não é o protagonista de seu próprio drama, é um figurante no de outra pessoa – e pode muito bem ser escalado para interpretar um papel triste, solitário e trágico." Jordan B. Peterson

O tempo para ser feliz e fazer acontecer é agora. Seja com 20, 30, 40 ,50,60 70, 80 ou mais anos. Porém, uma coisa é certa: nada muda se você não mudar. O ano de 2023 será igual ao que passou e ao que virá se você não fizer nada.

Seja você o protagonista do seu ano de 2023.

Como disse Soraya Rodrigues Aragão : "Você é o protagonista da sua vida e o agente principal de suas transformações internas e externas. Não espere que as coisas mudem. Não espere que o tempo resolva. A mudança começa em nós e a partir de nós."

Pense o que quer realizar. Quais são os seus sonhos? O que deseja conquistar? Defina suas metas ( metas são o que queremos ter, ser e fazer).

Pode ser conhecer uma país, fazer uma tatuagem, aprender a dançar, cozinhar, emagrecer, tocar um instrumento, mudar de cidade, casar, trocar de emprego, separar, abrir uma empresa , ter um filho, iniciar um curso.

É uma lista infinita de possibilidades do que desejamos para nossas vidas.





Para auxiliar vou sugerir 5 passos iniciais para realizar metas na vida:

Primeiro, saber o que queremos alcançar, qual é a meta.

É fundamental ter claro o que é a meta e o que esta meta nos proporcionará, o que ganharemos ao alcançá-la ,o que é importante para você na realização desta meta. Se esta meta está sob o seu controle e se é atingível.

Segundo, estipular o prazo e as evidências.

É necessário estipular em qual data terá sua meta realizada, ter consciência de quanto tempo levará para alcançar a meta. Como medirá seu progresso, como saberá que está no caminho certo, qual a evidência que alcançou a meta.

Terceiro, conheça seus recursos.

Os recursos podem ser pessoas, objetos, tempo, modelos (a imitar) , qualidades e habilidades pessoais. Será sua rede de apoio. Utilize recursos que promovam a alavancagem – o princípio de obter o maior resultado a partir do menos esforço, e ela pode representar tanto parar de fazer coisas, como fazê-las.

Quarto, conheça e respeite seus valores.

As metas são geradas por valores. É importante vivenciar seus valores durante o processo. Toda escolha implica em uma renúncia. Se existe clareza no que “ganha”, você abrirá mão das coisas com mais facilidade.

Quinto, preste atenção na ecologia.

Tudo que está ao meu redor deve ser considerado. Ecologia é o sistema mais amplo no qual vivemos, seriam as pessoas, o ambiente, os recursos que influenciam e são influenciados por minha meta.

Joseph O’Connor diz : “Metas são sonhos dotados de pernas”.

Eu te aconselho a sonhar e dar não só pernas como asas para os seus sonhos.

Uma vida com significado é feita de realizações, de sonhos concretizados.

Sonhe, inspire, deseje, crie, ame e realize.

Realize não apenas 2023, mas a sua história. A história que quer escrever.

Feliz 2023!