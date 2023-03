(foto: Facebook/Reprodução )



Gerontofobia, também conhecida por gerascofobia, é um medo extremo de envelhecer, ou medo dos idosos. A palavra gerontofobia é derivada de geronto, que significa “velhice”, do grego “geronta” e – “fobia”, do grego “phobos”, que significa “medo mórbido”.





Os motivos que levam a este medo variam muito, já que dependem das experiências que cada indivíduo teve com a velhice e de como os idosos são tratados por quem está à sua volta ao longo dos anos.









Neste momento, as pessoas que não sabem lidar com as fases da vida e suas mudanças começam a pensar de forma fixa em como será a sua velhice, e aí é que está a raiz do problema: começam a negá-la, se submetem a cirurgias plásticas, por exemplo, desenvolvem atitudes e comportamentos inadequados tentando parecer e ou pertencer ao grupo mais jovem, outras iniciam um processo de angústia e depressão, antecipando uma série de medos que, às vezes, nem mesmo chegarão a ocorrer.





Segundo pesquisa realizada, os principais medos são: solidão, problemas de saúde, limitação física, memória ruim, preocupação financeira, menos energia,

medo de ter que depender dos outros, a possibilidade de ser internado em uma residência para idosos, medo das mudanças em sua aparência física, medo de ser abandonado, medo de perder sua autonomia.





É necessário confrontar os nossos medos. Compreender como eles nascem, até onde possuem fundamento, se temos algo para fazer com relação a cada um deles. O que é suposição, o que é real .





Minha mãe costumava dizer: "se um problema não tem solução, solucionado está “. Porém, se temos algo a fazer, vamos lá!





Esse medo é do passado ou do futuro?





Para Eckhart Tolle,” você está aqui e agora, ao passo que sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia. E, caso estejamos identificados com as nossas mentes e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade do AGORA, essa angústia será a nossa companhia constante”.





"Quando a pessoa que envelhece aceita os seus limites e desapega-se do passado, sua vida recebe nova fecundidade, permitindo que sua árvore continue a produzir frutos, mesmo com o enfraquecimento do corpo" Pe. Luiz Eustáquio S. Nogueira









Envelhecer, todos nós vamos. Como? Depende de nós, de como estamos desenvolvendo nossos hábitos: sono, alimentação, atividade física, relacionamentos, convívio social, espiritualidade e mentalidade positiva.





É fundamental aprendermos a ressignificar cada uma das várias fases da vida que vamos passar e desenvolver um propósito de viver.





E você? Você tem medo de quê? Qual é o seu verdadeiro medo?





Procure se conhecer melhor, invista em você, no seu autoconhecimento.





São as nossas escolhas de hoje que refletirão em nosso amanhã.