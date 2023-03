Para que possamos atravessar as mudanças com mais leveza e menos sofrimento, é necessário vencer o preconceito sobre esse tem (foto: wayhomestudio/Reprodução)

No artigo anterior, abordei o medo do envelhecimento. E, hoje, meu convite para você é a reflexão sobre a andropausa e a menopausa.

A caminho da longevidade, entre os 40+ e 50 , nossos corpos respondem ao amadurecimento, tanto homens como mulheres percebem uma mudança em sua fisiologia; nesta fase ocorrem os ciclos da menopausa e andropausa.

Para facilitar a superação de nossos medos e preconceitos, vamos compreender o que cada ciclo representa.

Para algumas mulheres, a fase da menopausa e do climatério não apresenta sintomas, porém, a maioria delas começa a ter sintomas já no início do climatério e, com a diminuição progressiva dos hormônios femininos, os sintomas vão aumentando.

Os mais comuns são: ondas de calor, ausência de menstruação e ciclos irregularidade, ressecamento vaginal, dor à penetração e diminuição da libido, instabilidade emocional, depressão, distúrbios de ansiedade, melancolia, perda da memória e insônia, cansaço, ganho de peso e perda muscular.

Já na andropausa, “menopausa masculina”, não ocorre uma interrupção completa na produção de hormônios sexuais, por isso o termo técnico para essa condição é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino (DAEM).

Diferente da menopausa, que chega para 100% das mulheres, os homens após os 40 anos vão perdendo a produção de testosterona, em torno de 1% ao ano e estima-se que apenas cerca de 25% dos homens sentirão o incômodo da andropausa – na maioria dos casos, após os 60 anos de idade, e boa parte dos homens não manifestará nenhum incômodo.

As alterações mais comuns para aqueles que as percebem são: redução de libido, disfunção erétil, ejaculação precoce, perda de pelos, irritabilidade, cansaço excessivo, alterações de humor, dificuldade de concentração, distúrbio do sono, ondas de calor e perda de massa muscular.

Para a maioria dos homens e mulheres, existe uma conexão “simbólica “que associa a andropausa e a menopausa com a perda da juventude, saúde, beleza e atividade sexual , tornando patológico essa fase e a recusa do envelhecimento.

Independentemente das diferenças entre elas, para ambos os casos , após avaliação e orientação médica, poderá ser utilizada a terapia de reposição hormonal.

E tanto para a menopausa como para andropausa, alguns ajustes poderão contribuir, e muito, para amenizar os incômodos trazidos nessa fase. Entre eles:

Manter uma alimentação equilibrada;

Praticar atividade física regular;

Adequar a qualidade do sono;

Evitar o excesso de álcool e cigarro;

Trocar experiências e informações;

Cuidar da saúde mental com processos terapêuticos;

Praticar meditação para controle das emoções.

Para que possamos atravessar as mudanças com mais leveza e menos sofrimento, é necessário vencer o preconceito sobre esse tema, e é primordial olharmos para o nosso corpo com gentileza e atenção, possibilitando a compreensão de qual parte do processo estamos. Estudar as melhores alternativas para o nosso bem-estar e agirmos em favor de nós mesmos.

Somos decisores e ao mesmo tempo resultado das ações escolhidas.

Pense, na maioria das vezes, quando estamos enfrentando uma doença, o que fazemos? Procuramos ajuda, trocamos informações com quem já viveu ou está vivenciando o processo. Nos informamos, estudamos o tema. E agora? Por que está tão difícil?

Para compreendermos nosso tabu, ou “onde a coisa pega“, algumas perguntas podem nos ajudar: Do que realmente tenho medo ou dificuldade de falar? Por que estou constrangido com essa questão? O que, de fato, me incomoda?

Corra atrás de suas respostas, se conheça melhor, desafie-se. Busque ajuda.

Passar pelo processo, todos nós vamos, querendo ou não. Como, depende de nós.

"Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências" (Pablo Neruda).