Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino

Desde 2019, Belo Horizonte integra a rede de Cidades Criativas da Gastronomia pela Unesco. Em poucos dias, a cidade dará outro passo e, pela primeira vez, vai promover um encontro com outras componentes do grupo: o Beagá Recebe.

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O evento será realizado entre os dias 9 e 12 de dezembro no prédio P7 Criativo, no Centro da capital mineira, e vai receber delegações de Bérgamo, na Itália; Phuket, na Tailândia; Thessalonik, na Grécia; Afyonkarahisar, na Turquia; Al Medinah, na Arábia Saudita; e das brasileiras Florianópolis, Paraty e Belém.

Painéis, workshops, degustações guiadas e apresentações das cidades participantes estão na programação gratuita mediante inscrição e sujeita à disponibilidade de vagas.

Representantes

Da delegação italiana, virá o coordenador da Sub-rede de Cidades da Gastronomia da UNESCO e Focal Point de Bérgamo, Claudio Cecchinelli, além do chef Morris Sigismondi, vice-presidente da Associação de Cozinheiros de Bérgamo, Embaixador Internacional da Polenta e Chef Embaixador da cidade.

Quem representa Phuket é o prefeito da cidade Supachok Laongphet. Também estão na delegação Chalermporn Piyanarongrojn, secretário permanente do município; Anat Nopkouw, diretor de Saúde Pública e Meio Ambiente; Niti Petpradubsakul, secretário do prefeito; Sirisopa Buranasak, diretora de Finanças; Katewalee Suwanmanee, chefe do Departamento de Turismo; Chanapol Sae-Si, vereador; e Tatiyaporn Jarumaneerat, professora associada e Focal Point da cidade.

Afyonkarahisar, por sua vez, terá em sua delegação Özge Öztürk, Focal Point da cidade e diretora de Serviços para Mulheres e Famílias da prefeitura, e o chef Emirhan Kaba, especialista em gastronomia e representante do município.

Thessalonik vai ser representada pela chef Sofia Teftsi e por Anastasia Karachisarli, da assessoria de imprensa da Organização de Turismo de Thessalonik.

A delegação de Al Medinah conta com Hashim Khalid Al-Sawwaf, representando a Focal Point na rede, e o chef Mazen Ghazi Alsayed.

Florianópolis terá uma deleção composta por Marcus Rocha, vice-coordenador mundial da Rede de Cidades Criativas da Unesco, e pelo chef Henrique Landwehrkamp Brasio.

Também do Brasil, Paraty será representada por Tadeu Melchiades Filho, Focal Point da cidade, e pela chef Marília Barbosa.

O Focal Point de Belo Horizonte na Rede de Cidades Criativas da Gastronomia é Eduardo Cruvinel, presidente da Belotur.

O evento organizado pelas chefs Carol Fadel e Maria Clara Magalhães e pela Romano Comunicação contará também com a presença de diversos chefs e figuras ligadas à gastronomia mineira e belo-horizontina.

Vale destacar que no último dia de evento, 12/12, a programação sai do P7 Criativo e chega ao emblemático Mercado Central, onde acontece o encerramento.

Serviço

Beagá Recebe - Encontro de Cidades Criativas da Gastronomia

De 9 a 12 de dezembro de 2026

Rua Rio de Janeiro, 471 / 1704, Centro (P7 Criativo)

(31) 97101 6879

Avenida Augusto de Lima, 744, Centro (Mercado Central)

(31) 3274-9434

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Pré-inscrições abertas no site: beagarecebe.com