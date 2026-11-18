BH: veja as delegações confirmadas para encontro de Cidades Criativas da Gastronomia pela Unesco
Oito cidades espalhadas pelo mundo vão marcar presença na primeira edição do Beagá Recebe, realizado entre os dias 9 e 12 de dezembro
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Desde 2019, Belo Horizonte integra a rede de Cidades Criativas da Gastronomia pela Unesco. Em poucos dias, a cidade dará outro passo e, pela primeira vez, vai promover um encontro com outras componentes do grupo: o Beagá Recebe.
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O evento será realizado entre os dias 9 e 12 de dezembro no prédio P7 Criativo, no Centro da capital mineira, e vai receber delegações de Bérgamo, na Itália; Phuket, na Tailândia; Thessalonik, na Grécia; Afyonkarahisar, na Turquia; Al Medinah, na Arábia Saudita; e das brasileiras Florianópolis, Paraty e Belém.
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Painéis, workshops, degustações guiadas e apresentações das cidades participantes estão na programação gratuita mediante inscrição e sujeita à disponibilidade de vagas.
Representantes
Da delegação italiana, virá o coordenador da Sub-rede de Cidades da Gastronomia da UNESCO e Focal Point de Bérgamo, Claudio Cecchinelli, além do chef Morris Sigismondi, vice-presidente da Associação de Cozinheiros de Bérgamo, Embaixador Internacional da Polenta e Chef Embaixador da cidade.
Quem representa Phuket é o prefeito da cidade Supachok Laongphet. Também estão na delegação Chalermporn Piyanarongrojn, secretário permanente do município; Anat Nopkouw, diretor de Saúde Pública e Meio Ambiente; Niti Petpradubsakul, secretário do prefeito; Sirisopa Buranasak, diretora de Finanças; Katewalee Suwanmanee, chefe do Departamento de Turismo; Chanapol Sae-Si, vereador; e Tatiyaporn Jarumaneerat, professora associada e Focal Point da cidade.
Afyonkarahisar, por sua vez, terá em sua delegação Özge Öztürk, Focal Point da cidade e diretora de Serviços para Mulheres e Famílias da prefeitura, e o chef Emirhan Kaba, especialista em gastronomia e representante do município.
Thessalonik vai ser representada pela chef Sofia Teftsi e por Anastasia Karachisarli, da assessoria de imprensa da Organização de Turismo de Thessalonik.
A delegação de Al Medinah conta com Hashim Khalid Al-Sawwaf, representando a Focal Point na rede, e o chef Mazen Ghazi Alsayed.
Florianópolis terá uma deleção composta por Marcus Rocha, vice-coordenador mundial da Rede de Cidades Criativas da Unesco, e pelo chef Henrique Landwehrkamp Brasio.
Também do Brasil, Paraty será representada por Tadeu Melchiades Filho, Focal Point da cidade, e pela chef Marília Barbosa.
O Focal Point de Belo Horizonte na Rede de Cidades Criativas da Gastronomia é Eduardo Cruvinel, presidente da Belotur.
O evento organizado pelas chefs Carol Fadel e Maria Clara Magalhães e pela Romano Comunicação contará também com a presença de diversos chefs e figuras ligadas à gastronomia mineira e belo-horizontina.
Vale destacar que no último dia de evento, 12/12, a programação sai do P7 Criativo e chega ao emblemático Mercado Central, onde acontece o encerramento.
Serviço
Beagá Recebe - Encontro de Cidades Criativas da Gastronomia
De 9 a 12 de dezembro de 2026
Rua Rio de Janeiro, 471 / 1704, Centro (P7 Criativo)
(31) 97101 6879
Avenida Augusto de Lima, 744, Centro (Mercado Central)
(31) 3274-9434
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Pré-inscrições abertas no site: beagarecebe.com