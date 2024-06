As potencialidades dos produtores rurais da região Norte de Minas serão mostradas na 50ª Exposição Agropecuária Regional de Montes Claros (Expomontes), que começa nesta sexta-feira (28/07) e vai até 7 de julho, no Parque de Exposiçoes da cidade.

A Expomontes é uma das maiores feiras agropecuárias do estado. A edição de 2024 marca a comemoração dos 80 anos de existência da Sociedade Rural de Montes Claros, responsável pela organização do evento. A solenidade de abertura está prevista para às 18 horas da segunda-feira (1/7), com a presença do governador Romeu Zema (Novo).



De acordo com dados divulgados pela organização, a mostra pecuária tem a expectativa de gerar 5,2 mil empregos temporários (1,2 mil diretos e 4 mil indiretos) e de movimentar R$ 400 milhões em negócios.



Os leilões compreendem um dos pontos altos da feira, que a tem a previsão de comercializar 12 mil animais em 10 arremates, com a expectativa de faturamento de R$ 25 milhões. Um dos principais deles é o Leilao Elite de Touros Nelore OMJ e Convidados, que chega a sua 18ª edição. Em 2022, uma novilha da raça (Ravena) foi arrematada por R$ 132 mil. No ano passado, uma outra novilha (Riviera) foi vendida por R$ 390 mil.



A Expomontes será um espaço dedicado à agricultura familiar - com produtos orgânicos e comidas típicas da região - e programação de palestras e minicursos, além de exposição de máquinas e equipamentos, com a liberação de financiamentos pelo Banco do Nordeste.



Na programação também constam shows com artistas nacionais. Neste sábado (29/06), antes da abertura oficial, as atrações serão Zé Neto & Cristiano e Vitinho Imperador. Na terça-feira (2/07), haverá show de Jorge & Mateus. Na noite de quarta-feira (3/07), “Aniversário da Cidade”, a festa terá portões abertos, com show do cantor Leonardo.



Na quarta-feira, (3/7), o público poderá assistir a apresentação da “Esquadrilha da Fumaça”, da Força Aérea Brasileira (FAB). O grupo de acrobacias aéreas volta a se exibir na cidade depois de 21 anos de ausência da Expomontes.



Mudanças e inovações



"O diferencial da Expomontes na comemoração dos 80 anos da nossa entidade é a sua longevidade e importância contínua no calendário agropecuário brasileiro”, afirma o presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, José Henrique de Carvalho Veloso. “Além de ser uma das exposições mais antigas e tradicionais do país, ela continua a promover o agronegócio, fortalecer a economia local e atrair um grande público, destacando sua capacidade de adaptação às mudanças e inovações ao longo dos anos”, completa.



O presidente da Sociedade Rural ressalta que a feira agropecuária também demonstra a força dos agricultores norte-mineiros diante dos desafios da seca. “A Expomontes não apenas fortalece nossa comunidade agrícola, mas também demonstra nossa resiliência e capacidade de adaptação. Através de iniciativas como leilões de alta qualidade e exposições de animais de alto padrão genético, junto com um espaço dedicado à agricultura familiar, estamos não só enfrentando os desafios climáticos, mas também mostrando ao país nossa força e determinação em prosperar mesmo em condições adversas”, assegura Veloso.



“A questão da seca sempre foi uma preocupação constante para nós, e estamos continuamente trabalhando em estreita colaboração com os governos municipal e estadual para enfrentar esse desafio. A Expomontes não apenas celebra nossas conquistas, mas também destaca nossa dedicação em encontrar soluções sustentáveis para garantir a resiliência de nossos produtores frente às adversidades climáticas”, destaca o presidente da Sociedade Rural.