Um homem, natural de Pernambuco, que vinha sendo procurado há 15 anos, por ser matador de aluguel, foi preso pela Polícia Federal, nessa terça-feira (25/6), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.





O homicídio ocorreu há 15 anos, na região de Araripina, naquele estado do Nordeste. Segundo as investigações, o foragido teria executado um homem e recebido dinheiro do mandante, que já está preso e condenado pelo crime.





Na época, a Polícia Civil de Pernambuco identificou o executor do crime, que conseguiu fugir após um cerco à residência do pai dele, onde residia, localizada na zona rural de Araripina.





Segundo a polícia de Pernambuco, o criminoso usava, na época, o pai como escudo. Desde que fugiu de seu estado natal, não se sabia para onde o matador de aluguel tinha ido. Dessa vez, acabou localizado, graças ao trabalho do serviço de inteligência da PF.