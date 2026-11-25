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O Jal Mahal, conhecido popularmente como Palácio da Água, ergue-se no meio do lago Man Sagar, ao norte da cidade de Jaipur, na Índia. Construída no século XVIII, a mansão de arenito vermelho superou séculos de abandono e poluição até se transformar em um ícone turístico singular.

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Diferente de outros castelos da realeza da época, a edificação teve origem ligada a uma necessidade urgente. No ano de 1596, uma forte seca atingiu a região, exigindo a montagem de uma represa de pedra para acumular água em uma depressão do terreno.

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Tempos depois, entre 1699 e 1743, o marajá Jai Singh II renovou a estrutura da represa e deu forma ao palácio no centro do reservatório, integrando a contenção de água ao projeto arquitetônico.

Estrutura submersa e engenharia

O edifício conta com cinco andares de altura e esconde um aspecto singular sob a superfície. Durante períodos de chuvas fortes, quando o lago atinge a capacidade máxima, quatro pavimentos submergem totalmente, deixando apenas o piso superior visível aos visitantes.

O efeito cria a ilusão óptica de que a mansão flutua sobre a água. Para suportar o contato contínuo com o lago e resistir ao calor extremo, as paredes de pedra receberam uma mistura de cal. Essa solução evitou infiltrações por mais de 250 anos, protegendo os corredores internos e as torres ornamentadas com cúpulas.

Abandono e recuperação do monumento

Apesar do valor arquitetônico, a construção enfrentou períodos severos de descuido. Durante o século XX, o lago Man Sagar transformou-se em um depósito de águas sujas e resíduos, gerando mau cheiro e afastando a presença de visitantes.

A revitalização do monumento começou entre 2001 e 2004, quando equipes executaram obras para limpar a água e resgatar a estrutura histórica. Essas ações devolveram a dignidade ao espaço e reabriram as portas para o turismo regional.

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Atualmente, o interior da mansão permanece desabitado, sendo proibido caminhar por suas salas. Turistas realizam passeios de barco pelo lago Man Sagar para fotografar o edifício e apreciar a vista singular da construção em meio às águas.