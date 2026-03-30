5 tesouros históricos de Minas que foram salvos por restaurações

A reinauguração do vapor Benjamim Guimarães em junho de 2025, retornando às águas do Rio São Francisco em Pirapora, reacende os holofotes sobre a importância da preservação do patrimônio histórico em Minas Gerais. A embarcação, um dos últimos exemplares do tipo no mundo, passou por um longo processo de recuperação e simboliza o resgate de tesouros que quase se perderam no tempo.

Assim como o icônico "gaiola", outras joias da arquitetura e da cultura mineira foram salvas por meio de restaurações minuciosas. Conheça cinco desses patrimônios que foram recuperados e hoje brilham novamente, contando parte da história do estado.

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Vapor Benjamim Guimarães

Construído em 1913 nos Estados Unidos pela empresa James Rees & Sons Co., o vapor chegou ao Brasil para operar no Rio Amazonas e foi posteriormente transferido para o Rio São Francisco, onde se tornou um símbolo do transporte fluvial no "Velho Chico" em Pirapora. A restauração, concluída em 2025 com investimento de R$ 5,3 milhões via Novo PAC, recuperou sua estrutura e maquinário, permitindo que a embarcação volte a ser uma atração turística e cultural na região.

Igreja de São Francisco de Assis

Localizada em Ouro Preto, esta obra-prima do barroco mineiro é um projeto de Aleijadinho, com pinturas de Mestre Ataíde. A estrutura sofreu com a ação do tempo, mas um complexo trabalho de restauração garantiu a preservação de seus elementos arquitetônicos e artísticos, incluindo o famoso forro da nave, uma das peças mais importantes da arte colonial brasileira.

Antiga Estação Central de Belo Horizonte

O prédio histórico que marcou a chegada dos trens à capital mineira foi completamente revitalizado. Em vez de abandonar a estrutura, o espaço foi adaptado para abrigar o Museu de Artes e Ofícios. A restauração preservou a arquitetura original e deu um novo propósito cultural ao local, que hoje recebe milhares de visitantes interessados na história do trabalho no Brasil.

Cine-Theatro Central

Este imponente teatro em Juiz de Fora, inaugurado em 1929, é um dos mais belos do país. Após um período de deterioração, passou por uma grande reforma que recuperou sua fachada, pinturas internas e acústica. Hoje, o espaço voltou a ser palco de grandes espetáculos nacionais e internacionais, mantendo viva sua vocação artística.

Matriz de Nossa Senhora do Pilar

Também em Ouro Preto, a igreja é famosa por ser uma das mais ricas em ouro do Brasil, com mais de 400 quilos do metal em sua decoração. A restauração foi fundamental para conter o desgaste natural e ataques de cupins, assegurando que o brilho e os detalhes minuciosos do barroco fossem mantidos para as futuras gerações.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.