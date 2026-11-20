Quando uma viagem termina em uma longa espera no aeroporto, com voos cancelados, conexões perdidas e passageiros sem previsão de embarque, o planejamento pode virar um verdadeiro pesadelo. O recenteque provocou uma onda de cancelamentos e transtornos na operação, reacendeu o debate sobre os direitos dos passageiros e a importância de estar preparado para imprevistos durante uma viagem.

Em situações como essa, as consequências vão muito além da passagem aérea. Diárias de hotéis perdidas, reservas de passeios, alimentação, transporte, novas passagens e até compromissos profissionais podem ser afetados. Diante de um cenário de interrupção generalizada, uma das principais dúvidas é: quem deve arcar com esses custos?

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O primeiro caminho é procurar a companhia aérea responsável pelo voo. Em caso de cancelamento, o passageiro deve receber informações sobre as alternativas disponíveis, que podem incluir reacomodação, reembolso ou outras opções previstas nas regras aplicáveis ao transporte aéreo. Dependendo do contexto e do tempo de espera, também pode haver direito à assistência, como alimentação, hospedagem e transporte.

Mas, quando o problema ganha proporções maiores, como em um apagão operacional que compromete centenas ou milhares de voos, nem sempre a solução é imediata. Aeroportos lotados, filas, dificuldade de conseguir atendimento e falta de assentos disponíveis nos voos seguintes podem prolongar a permanência do viajante e aumentar os gastos.

É nesse momento que o seguro viagem pode se tornar um aliado, embora nem toda apólice ofereça cobertura para esse tipo de ocorrência.

O que aconteceu nos Estados Unidos?

Na sexta-feira, 13 de novembro, uma falha nas comunicações dos centros de controle de tráfego aéreo levou a FAA a determinar a suspensão nacional das decolagens nos Estados Unidos. A medida, adotada por razões de segurança, interrompeu a operação nos aeroportos do país e provocou um efeito dominó na aviação internacional.

A paralisação durou mais de quatro horas. Embora aeronaves que já estavam no ar tenham sido autorizadas a seguir para seus destinos, milhares de passageiros ficaram em solo, enfrentando cancelamentos, atrasos e conexões perdidas. A retomada das decolagens não significou normalização imediata: aviões e tripulações precisaram ser reposicionados, comprometendo voos nos dias seguintes.

O impacto chegou ao Brasil. Voos da LATAM, Azul e GOL foram cancelados ou sofreram alterações, atingindo passageiros em aeroportos como Guarulhos, Viracopos e Brasília. No Rio de Janeiro, o Galeão também registrou cancelamentos na rota com Nova York. A dimensão da crise mostrou como uma falha no sistema de controle aéreo de um país pode repercutir em diferentes continentes.





O que disseram as companhias aéreas?

As empresas adotaram medidas de contingência, orientando passageiros a acompanhar os canais oficiais, verificando alternativas de reacomodação e flexibilizando regras para alterações de bilhetes.

Copa Airlines A companhia registrou atrasos e cancelamentos em voos envolvendo os Estados Unidos, com exceção de Porto Rico. Para bilhetes emitidos até 13 de novembro, com viagens previstas para os dias 13 e 14, anunciou flexibilidade para alteração sem cobrança de taxas ou diferença tarifária, dentro dos prazos estabelecidos. Também previu reembolso para bilhetes não utilizados ou parcialmente utilizados quando o voo original fosse cancelado. United Airlines A empresa informou que os voos que já estavam no ar poderiam continuar, enquanto novas partidas domésticas permaneceriam suspensas durante a determinação da FAA. A United disponibilizou flexibilidade para que passageiros elegíveis remarcassem suas viagens sem taxas de alteração ou diferença tarifária, observando as condições e o período definidos pela companhia. LATAM Airlines A companhia informou que, após a suspensão das restrições pela FAA, as operações seriam retomadas gradualmente. Passageiros de voos cancelados seriam comunicados e poderiam remarcar a viagem sem custo adicional. A empresa também recomendou acompanhar as atualizações pelo site e aplicativo, já que os itinerários ainda poderiam sofrer alterações. GOL Linhas Aéreas A GOL informou que estava acompanhando a decisão da autoridade americana e monitorando os voos previstos entre os Estados Unidos e o Brasil. A companhia reforçou que seguiria os protocolos de segurança e as determinações das autoridades aeronáuticas, enquanto avaliava os impactos na operação. Azul Linhas Aéreas A Azul confirmou cancelamentos em voos que conectavam o Brasil aos Estados Unidos, incluindo operações entre Campinas e a Flórida. A empresa informou que os passageiros afetados seriam reacomodados, inclusive em voos extras programados para reduzir os impactos da interrupção.

Seguro viagem: o que pode ser reembolsado?

Segundo Hugo Reichenbach, sócio e diretor de operações da Real Seguro Viagem, situações de grande impacto operacional reforçam a importância de entender o que está incluído no seguro antes de embarcar. A proteção, entretanto, não substitui as obrigações da companhia aérea nem garante automaticamente o ressarcimento de todos os prejuízos provocados pelo cancelamento.

O seguro viagem pode prever cobertura para despesas decorrentes de atraso de voo, dependendo do plano contratado. Em algumas modalidades, o passageiro pode solicitar reembolso de gastos extras com alimentação, hospedagem e transporte, desde que o atraso atinja o tempo mínimo estipulado e as despesas estejam dentro das condições da apólice.

“Não basta o voo atrasar para que qualquer gasto seja automaticamente reembolsado. É preciso que a cobertura tenha sido contratada e que a ocorrência esteja entre as situações previstas na apólice. Por isso, vale conferir o prazo mínimo, os limites e as exclusões na hora da contratação”, orienta Hugo.

Em um apagão aéreo de grandes proporções, o viajante também precisa verificar se o seguro contempla despesas relacionadas à interrupção da viagem, perda de conexão ou outros eventos decorrentes do atraso. Cada cobertura tem regras próprias, e nem todo prejuízo indireto, como uma diária perdida ou ingresso de uma atração, será necessariamente indenizado.

O especialista destaca ainda que a cobertura para cancelamento de viagem é diferente daquela destinada a atrasos de voos. Em geral, o cancelamento de viagem protege o passageiro quando ele próprio precisa desistir de embarcar por um motivo previsto no contrato, como determinadas situações médicas ou emergências familiares. Já os problemas provocados pela operação aérea exigem atenção às coberturas específicas para atraso, interrupção ou outros eventos contemplados no plano.

A companhia aérea continua responsável pelo passageiro

Mesmo quando o problema é provocado por uma falha de infraestrutura ou por uma determinação de segurança de autoridades aeroportuárias, o passageiro não deve ficar sem orientação.

No Brasil, as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estabelecem obrigações de informação e assistência material em casos de atraso, cancelamento e interrupção do serviço. Dependendo do tempo de espera, a assistência pode incluir comunicação, alimentação e hospedagem, além do transporte até o local de acomodação, quando necessário.

Em casos de cancelamento ou atraso superior a quatro horas, o passageiro pode optar, conforme as regras aplicáveis, por reacomodação, reembolso integral ou execução do transporte por outro meio. Para viagens nos Estados Unidos, também é importante observar as regras locais e as condições de transporte da companhia responsável pelo trecho.

O seguro viagem, portanto, pode funcionar como uma proteção complementar, principalmente quando o passageiro precisa lidar com despesas emergenciais que não foram cobertas pela companhia aérea e que estão previstas no contrato.

Como solicitar o reembolso do seguro?

Se o passageiro precisar arcar com despesas extras durante uma situação como a registrada nos Estados Unidos, o primeiro passo é entrar em contato com a seguradora ou com a central de assistência indicada na apólice.

É importante guardar todos os documentos que comprovem o ocorrido e os gastos realizados:

Cartão de embarque e comprovante de reserva;

Comunicado oficial de cancelamento ou atraso;

Declaração da companhia aérea sobre o motivo da ocorrência;

Notas fiscais e recibos de alimentação, hospedagem e transporte;

Comprovantes de pagamento de despesas extras;

Protocolos de atendimento e tentativas de solução com a companhia aérea.

Caso a cobertura funcione por reembolso, a seguradora avaliará a documentação, o motivo do evento, os limites contratados e as condições previstas no plano.

Além da assistência oferecida pelo seguro, a Real Seguro Viagem disponibiliza o RealResolve, serviço voltado ao auxílio de viajantes em situações envolvendo voos cancelados, atrasados ou negativa de embarque por excesso de reservas.

“Depois de um imprevisto, o viajante precisa saber a quem recorrer e quais documentos reunir. Ter essas informações organizadas ajuda tanto na conversa com a companhia aérea quanto em um eventual pedido à seguradora”, conclui Hugo.

Em um cenário de instabilidade na aviação mundial, o planejamento vai além da compra da passagem e da reserva do hotel. Conhecer os direitos do passageiro, acompanhar os canais oficiais das companhias e contratar um seguro viagem compatível com o perfil da viagem são medidas que podem fazer diferença quando os planos saem do roteiro.

Mais informações: www.seguroviagem.srv.br

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