Pane nos EUA afeta 21 de 29 voos programados para sair do Brasil, diz Anac

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A pane no controle do tráfego aéreo dos Estados Unidos afetou 21 dos 29 voos programados para sair do Brasil com destino ao país desde o início da paralisação, na sexta-feira (13/11), até as 14h deste sábado (14/11).

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De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), sete voos foram cancelados e 14 decolaram com atraso. O impacto atingiu 72% das partidas previstas no período.

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) suspendeu as decolagens em todos os aeroportos do país na sexta-feira, depois que uma falha de comunicação atingiu vários centros de controle do tráfego aéreo.

Esses centros acompanham os aviões ao longo de suas rotas e coordenam a passagem das aeronaves de uma região para outra. A ordem foi suspensa na noite de sexta, depois de cerca de quatro horas de paralisação.

O alerta chegou ao Brasil ainda na sexta. A GRU Airport, concessionária de Guarulhos, informou ter recebido das autoridades americanas uma orientação para manter em solo os voos com origem ou destino nos Estados Unidos.

Neste sábado, a empresa disse que a operação do terminal estava normalizada e contabilizou nove cancelamentos no aeroporto. O balanço da Anac abrange apenas as partidas do Brasil para os EUA.

Situação nos principais terminais brasileiros

No aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), a Azul cancelou o voo de sexta-feira para Fort Lauderdale, na Flórida, e o retorno previsto para sábado. A companhia também cancelou um voo de Fort Lauderdale para Belém e informou que reacomodaria os passageiros afetados em voos extras programados para sábado e domingo.

A Latam disse que entraria em contato com os passageiros dos voos cancelados para remarcar as viagens sem custo.

No Galeão, no Rio de Janeiro, a concessionária disse que houve quatro cancelamentos na programação de sábado.

A liberação das decolagens permitiu a retomada dos voos, mas as companhias ainda precisavam reorganizar a programação. Se um avião fica retido em um aeroporto, pode faltar aeronave para o voo seguinte. As empresas também precisam reposicionar tripulações e encontrar lugares para quem perdeu a viagem.

A Secretaria de Transportes dos EUA disse que os efeitos da interrupção poderiam ser sentidos por vários dias.

Como agir?

A Anac informou que segue monitorando os voos entre os dois países neste sábado e orientou os passageiros a confirmar o horário com a companhia aérea antes de ir ao aeroporto. As empresas devem comunicar atrasos e cancelamentos imediatamente e manter os passageiros informados sobre a previsão de partida.

A assistência gratuita é obrigatória, mesmo quando o problema tem origem fora da companhia aérea. Se a espera no aeroporto superar duas horas, a empresa deve oferecer alimentação. Se passar de quatro horas e houver necessidade de pernoite, deve oferecer hospedagem e transporte de ida e volta.

Em caso de cancelamento ou atraso superior a quatro horas, o passageiro pode escolher entre reacomodação, reembolso integral ou, quando couber, viagem por outro meio de transporte. A reacomodação é gratuita e deve ocorrer no primeiro voo disponível, inclusive de outra companhia.

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Quem preferir remarcar para uma data e um horário de sua escolha pode fazê-lo em voo da própria empresa, dentro da validade da passagem. Se o problema persistir, a agência orienta a registrar uma reclamação na plataforma Anac Passageiro.