Pane nos EUA afeta 21 de 29 voos programados para sair do Brasil, diz Anac
Sete voos foram cancelados e 14 decolaram com atraso; impacto da suspensão de decolagens norte-americano atingiu 72% das partidas previstas no Brasil neste período
compartilhe
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A pane no controle do tráfego aéreo dos Estados Unidos afetou 21 dos 29 voos programados para sair do Brasil com destino ao país desde o início da paralisação, na sexta-feira (13/11), até as 14h deste sábado (14/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), sete voos foram cancelados e 14 decolaram com atraso. O impacto atingiu 72% das partidas previstas no período.
A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) suspendeu as decolagens em todos os aeroportos do país na sexta-feira, depois que uma falha de comunicação atingiu vários centros de controle do tráfego aéreo.
Leia Mais
Esses centros acompanham os aviões ao longo de suas rotas e coordenam a passagem das aeronaves de uma região para outra. A ordem foi suspensa na noite de sexta, depois de cerca de quatro horas de paralisação.
O alerta chegou ao Brasil ainda na sexta. A GRU Airport, concessionária de Guarulhos, informou ter recebido das autoridades americanas uma orientação para manter em solo os voos com origem ou destino nos Estados Unidos.
Neste sábado, a empresa disse que a operação do terminal estava normalizada e contabilizou nove cancelamentos no aeroporto. O balanço da Anac abrange apenas as partidas do Brasil para os EUA.
Situação nos principais terminais brasileiros
No aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), a Azul cancelou o voo de sexta-feira para Fort Lauderdale, na Flórida, e o retorno previsto para sábado. A companhia também cancelou um voo de Fort Lauderdale para Belém e informou que reacomodaria os passageiros afetados em voos extras programados para sábado e domingo.
A Latam disse que entraria em contato com os passageiros dos voos cancelados para remarcar as viagens sem custo.
- Caos aéreo nos Estados Unidos atrasa voo de Orlando para Confins em 3 horas
- Suspensão nos EUA pode afetar cinco voos entre Confins e Orlando
No Galeão, no Rio de Janeiro, a concessionária disse que houve quatro cancelamentos na programação de sábado.
A liberação das decolagens permitiu a retomada dos voos, mas as companhias ainda precisavam reorganizar a programação. Se um avião fica retido em um aeroporto, pode faltar aeronave para o voo seguinte. As empresas também precisam reposicionar tripulações e encontrar lugares para quem perdeu a viagem.
A Secretaria de Transportes dos EUA disse que os efeitos da interrupção poderiam ser sentidos por vários dias.
Como agir?
A Anac informou que segue monitorando os voos entre os dois países neste sábado e orientou os passageiros a confirmar o horário com a companhia aérea antes de ir ao aeroporto. As empresas devem comunicar atrasos e cancelamentos imediatamente e manter os passageiros informados sobre a previsão de partida.
A assistência gratuita é obrigatória, mesmo quando o problema tem origem fora da companhia aérea. Se a espera no aeroporto superar duas horas, a empresa deve oferecer alimentação. Se passar de quatro horas e houver necessidade de pernoite, deve oferecer hospedagem e transporte de ida e volta.
Em caso de cancelamento ou atraso superior a quatro horas, o passageiro pode escolher entre reacomodação, reembolso integral ou, quando couber, viagem por outro meio de transporte. A reacomodação é gratuita e deve ocorrer no primeiro voo disponível, inclusive de outra companhia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quem preferir remarcar para uma data e um horário de sua escolha pode fazê-lo em voo da própria empresa, dentro da validade da passagem. Se o problema persistir, a agência orienta a registrar uma reclamação na plataforma Anac Passageiro.