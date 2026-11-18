O caminho para descobrir algumas das paisagens mais surpreendentes do Nordeste ficou mais curto para os mineiros. A Azul inaugurou nesta quarta-feira (18) uma nova rota entre o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, e Parnaíba, no litoral do Piauí. Com duas frequências semanais, às quartas-feiras e aos sábados, a ligação amplia as possibilidades de viagem entre Minas Gerais e uma região que reúne praias, dunas, lagoas, manguezais e cenários naturais de tirar o fôlego.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



A novidade representa um importante avanço para o turismo piauiense, especialmente por facilitar o acesso ao Delta do Parnaíba, único das Américas em mar aberto, e à Rota das Emoções, circuito turístico que conecta destinos do Piauí, Maranhão e Ceará. Um convite para explorar um Brasil de paisagens exuberantes, experiências autênticas e belezas ainda pouco conhecidas por muitos viajantes.





O voo inaugural partiu de Confins às 12h55, com chegada prevista a Parnaíba às 15h45. Às quartas-feiras, a operação será direta. Aos sábados, a decolagem de Belo Horizonte acontece às 9h30, com chegada às 13h40, após escala em Teresina. No sentido inverso, os voos saem de Parnaíba às quartas-feiras, às 16h30, chegando a Confins às 20h40, também com escala na capital piauiense. Aos sábados, a partida está programada para as 14h25, com pouso em Minas Gerais às 17h15.



As operações serão realizadas com aeronaves Embraer 195-E2, com capacidade para 136 passageiros. Os aviões oferecem Wi-Fi a bordo e telas individuais em todos os assentos, além de motores de última geração.

O Delta do Rio Parnaíba, também chamado de Delta das Américas, é o único em mar aberto das Américas e o terceiro maior do mundo - perde somente para o do Rio Nilo, na África, e o do Rio Me Kong, no Vietnã, na Ásia. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico/Governo federal



Com a nova ligação, Parnaíba passa a integrar a malha da Azul por meio do aeroporto de Confins, segundo maior hub da companhia no país, que oferece conexões para 63 destinos nacionais e internacionais. Na prática, isso significa ampliar o acesso ao litoral piauiense para viajantes de diferentes regiões brasileiras e também do exterior.



Além de aproximar destinos, a rota representa uma oportunidade para fortalecer a economia regional. A expectativa é de que o aumento do fluxo de visitantes beneficie a hotelaria, a gastronomia, o comércio e os serviços, criando novas oportunidades de emprego e renda.



“A nova rota reforça nosso compromisso de ampliar as opções de viagem e conectar cada vez mais regiões do Brasil. Parnaíba é um destino com grande potencial turístico, e a nova ligação, a partir do nosso hub em Confins, facilita o acesso ao litoral piauiense para clientes de diferentes partes do país. Além de fortalecer nossa malha aérea, queremos contribuir para impulsionar o turismo, movimentar a economia local e gerar novas oportunidades para a região”, afirma Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha, Alianças e Distribuição da Azul.



Turismo e desenvolvimento de mãos dadas

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Para o governador do Piauí, Rafael Fonteles, a ampliação da malha aérea está entre as prioridades do governo estadual para fortalecer o turismo e atrair investimentos. “Temos trabalhado continuamente para ampliar a conectividade aérea do Piauí, buscando novas rotas e mais opções de voos que facilitem o acesso ao nosso estado. Mais conectividade significa também mais oportunidades de negócios, investimentos e geração de empregos e renda para a nossa população”, destacou.



O secretário estadual de Turismo, Daniel Oliveira, ressalta que a retomada das operações da Azul em Parnaíba é resultado da parceria entre o governo do Piauí e a companhia aérea. Segundo ele, a nova rota poderá ampliar o número de turistas no Delta do Parnaíba, aumentar a ocupação hoteleira e gerar oportunidades para quem vive do turismo. O desafio, agora, é garantir boa ocupação dos voos para assegurar a continuidade da operação e viabilizar novas ligações aéreas.



Na avaliação de Victor Hugo, presidente da Investe Piauí, a conectividade é um instrumento estratégico para posicionar o estado nos cenários nacional e internacional. “Estamos falando de ampliar a nossa capacidade de conexão com o Brasil e o mundo, facilitando a chegada de turistas, investidores e novos parceiros interessados no potencial do nosso território. Parnaíba é uma das principais portas de entrada para o turismo piauiense e um destino com enorme potencial de projeção internacional. Ao conectar o litoral a um hub estratégico como Confins, ampliamos o acesso de visitantes de diferentes regiões e também de outros países ao Delta do Parnaíba e à Rota das Emoções”, frisou.



Com a nova ligação aérea, o litoral do Piauí fica mais próximo dos mineiros e de viajantes de todo o Brasil. Uma oportunidade para descobrir o Delta, navegar entre ilhas, contemplar revoadas de guarás e percorrer uma das rotas mais fascinantes do Nordeste.