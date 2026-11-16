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Azul Viagens revela destinos que ganham força entre os brasileiros em 2026
Levantamento da operadora aponta crescimento de até 174% nas vendas em relação a 2025, com destaque para o Caribe Mexicano, Los Angeles, República Dominicana, Espanha e Bariloche
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16/11/2026 19:08
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O interesse dos brasileiros por novos destinos continua em alta, segundo levantamento da Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, que identificou crescimento expressivo nas vendas de diversos mercados em 2026 na comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre os destaques estão Caribe Mexicano, com alta de 174%, Los Angeles (+157%), República Dominicana (+122%), Espanha (+97%) e Bariloche (+90%), refletindo a busca dos viajantes por experiências cada vez mais diversificadas dentro e fora do país.
O movimento também se estende a outros destinos que apresentaram desempenho acima da média ao longo do período. A Itália registrou crescimento de 85% nas vendas em relação ao ano anterior, seguida por Foz do Iguaçu (+75%), Belo Horizonte e Cidades Históricas (+56%), Portugal (+53%) e Fort Lauderdale e Miami (+39%).
Os resultados mostram que os viajantes vêm ampliando seu repertório de destinos, combinando roteiros tradicionais com experiências que antes ocupavam um espaço menor no planejamento das viagens. O movimento é percebido tanto em destinos internacionais quanto nacionais, abrangendo opções de lazer, cultura, natureza e turismo de experiência.
"Os dados mostram que o brasileiro continua valorizando destinos que já fazem parte dos seus planos de viagem, mas também está aberto a novas experiências. O crescimento de diferentes destinos nacionais e internacionais reforça a diversidade de perfis e interesses dos nossos clientes e mostra um cenário bastante dinâmico para o turismo em 2026", afirma Fernanda Paranhos, Gerente Sênior de Produtos da Azul Viagens.
Com portfólio diversificado de produtos, a Azul Viagens oferece pacotes completos para os destinos que vêm ganhando força entre os brasileiros. As opções incluem desde experiências de praia no Caribe Mexicano e na República Dominicana, passando pelos atrativos urbanos e de entretenimento de Los Angeles, até roteiros culturais pela Espanha e viagens de inverno para Bariloche. Os pacotes podem incluir passagens aéreas, hospedagem, traslados, seguro-viagem e serviços adicionais, proporcionando mais conveniência e segurança aos Clientes durante toda a jornada. Os pacotes já estão disponíveis para consulta e reserva no site, aplicativo, lojas e demais canais de atendimento da Azul Viagens
Viagens no Brasil
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Apesar do avanço de novos mercados, alguns destinos tradicionais seguem concentrando grande parte da demanda dos Clientes da operadora. Maceió lidera o ranking geral de vendas da Azul Viagens em 2026, seguida por Porto Seguro e Orlando. Recife + Porto de Galinhas aparece na quarta posição, enquanto Natal completa a lista dos cinco destinos mais vendidos do período.
O levantamento também aponta diferenças no tempo médio de permanência dos viajantes. Porto Seguro, Maceió e Natal registram média de seis dias de viagem, enquanto Recife + Porto de Galinhas apresenta média de cinco dias. Já Orlando tem permanência média de dois dias.
"Observamos um interesse crescente por destinos que oferecem diferentes tipos de experiências, desde praias e cidades históricas até roteiros internacionais mais procurados pelos brasileiros. Esse movimento reforça a importância de mantermos um portfólio amplo e diversificado, capaz de atender aos mais variados perfis de viajantes", complementa Fernanda.
Os resultados reforçam a estratégia da Azul Viagens de oferecer opções para diferentes momentos e perfis de consumo, conectando os clientes a destinos consolidados e a roteiros que vêm ganhando relevância no mercado turístico ao longo de 2026.