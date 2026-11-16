Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

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Caribe Mexicano, com alta de 174%, Los Angeles (+157%), República Dominicana (+122%), Espanha (+97%) e Bariloche (+90%), refletindo a busca dos viajantes por experiências cada vez mais diversificadas dentro e fora do país. O interesse dos brasileiros por novos destinos continua em alta, segundo levantamento da Azul Viagens, operadora de turismo da Azul , que identificou crescimento expressivo nas vendas de diversos mercados em 2026 na comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre os destaques estão, refletindo a busca dos viajantes por experiências cada vez mais diversificadas dentro e fora do país.

O movimento também se estende a outros destinos que apresentaram desempenho acima da média ao longo do período. A Itália registrou crescimento de 85% nas vendas em relação ao ano anterior, seguida por Foz do Iguaçu (+75%), Belo Horizonte e Cidades Históricas (+56%), Portugal (+53%) e Fort Lauderdale e Miami (+39%).

A imponente arquitetura da Praça de Espanha em Sevilha, um dos pontos turísticos essenciais da Andaluzia Freepik

Os resultados mostram que os viajantes vêm ampliando seu repertório de destinos, combinando roteiros tradicionais com experiências que antes ocupavam um espaço menor no planejamento das viagens. O movimento é percebido tanto em destinos internacionais quanto nacionais, abrangendo opções de lazer, cultura, natureza e turismo de experiência.

"Os dados mostram que o brasileiro continua valorizando destinos que já fazem parte dos seus planos de viagem, mas também está aberto a novas experiências. O crescimento de diferentes destinos nacionais e internacionais reforça a diversidade de perfis e interesses dos nossos clientes e mostra um cenário bastante dinâmico para o turismo em 2026", afirma Fernanda Paranhos, Gerente Sênior de Produtos da Azul Viagens.

Viagens no Brasil

ALAGOAS - Se deve ao grande número de lagos e lagoas na região: Mais de 30 no estado, sendo 17 apenas na capital Maceió. Legacy600 - Wikimédia Commons

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Apesar do avanço de novos mercados, alguns destinos tradicionais seguem concentrando grande parte da demanda dos Clientes da operadora. Maceió lidera o ranking geral de vendas da Azul Viagens em 2026, seguida por Porto Seguro e Orlando. Recife + Porto de Galinhas aparece na quarta posição, enquanto Natal completa a lista dos cinco destinos mais vendidos do período.

O levantamento também aponta diferenças no tempo médio de permanência dos viajantes. Porto Seguro, Maceió e Natal registram média de seis dias de viagem, enquanto Recife + Porto de Galinhas apresenta média de cinco dias. Já Orlando tem permanência média de dois dias.

"Observamos um interesse crescente por destinos que oferecem diferentes tipos de experiências, desde praias e cidades históricas até roteiros internacionais mais procurados pelos brasileiros. Esse movimento reforça a importância de mantermos um portfólio amplo e diversificado, capaz de atender aos mais variados perfis de viajantes", complementa Fernanda.

Os resultados reforçam a estratégia da Azul Viagens de oferecer opções para diferentes momentos e perfis de consumo, conectando os clientes a destinos consolidados e a roteiros que vêm ganhando relevância no mercado turístico ao longo de 2026.