Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A aviação é feita de pessoas que, muito antes de uma aeronave deixar o solo, trabalham para que cada viagem aconteça com segurança. Nos bastidores e a bordo, mulheres vêm conquistando espaços, rompendo barreiras e mostrando que não existem limites para quem tem disposição para aprender, enfrentar desafios e realizar sonhos.

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Na Azul, essas conquistas ganham rosto e histórias inspiradoras. É o caso de Nubia Fernandes, que há 14 anos constrói sua trajetória na manutenção de aeronaves e se tornou a primeira mulher a assumir a coordenação das oficinas de manutenção da companhia na base do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. E de Cristina Francisco de Jesus, que aos 59 anos decidiu mudar de profissão, trocou a rotina em solo pela cabine de passageiros e realizou um desejo especial: voar ao lado da própria filha, também comissária da empresa.

Embora atuem em áreas diferentes, as duas têm algo em comum: a coragem de ocupar novos espaços e a determinação de fazer a diferença em um setor historicamente marcado pela presença masculina.

Nubia Fernandes: liderança que faz a diferença nos hangares

Nubia Fernandes é responsável pela manutenção das aeronaves da Azul e se tornou a primeira mulher a assumir a coordenação das oficinas da companhia Azul/Divulgação

Se a presença feminina na cabine de comando ainda é pequena — mulheres representam pouco mais de 5% dos pilotos no mundo, segundo estudo da International Society of Women Airline Pilots —, nos hangares de manutenção a participação é ainda mais rara. É justamente nesse ambiente técnico e especializado que Nubia Fernandes vem abrindo caminhos.

Em julho de 2025, ela assumiu uma posição inédita na Azul: tornou-se a primeira mulher a coordenar as oficinas de manutenção na base do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Atualmente, lidera uma equipe de 50 Tripulantes, responsável pelas oficinas de Compostos, Componentes, Interiores e Ensaios Não Destrutivos (END).

O trabalho, embora pouco conhecido pelos passageiros, é fundamental para a operação aérea. São profissionais que realizam inspeções, manutenção preventiva e reparos em diferentes componentes das aeronaves, contribuindo para reduzir o tempo de permanência dos aviões em solo e aumentar a eficiência operacional da companhia.

Ao longo de seus 14 anos de carreira na empresa, Nubia acumulou experiência, certificações e conhecimento técnico. Tecnóloga em Radiologia pelo CEFET-MG, especializou-se em Ensaios Não Destrutivos, área que utiliza tecnologias como o ultrassom industrial para identificar falhas que não podem ser percebidas a olho nu.

A técnica permite detectar trincas, corrosões, desgastes e delaminações em componentes estruturais, além de medir a espessura dos materiais, sem provocar danos às peças examinadas. É uma espécie de olhar que atravessa as estruturas e antecipa problemas antes que eles comprometam a operação.

“Na área médica, o ultrassom é utilizado para enxergar dentro de uma pessoa. Na aviação, essa tecnologia nos ajuda a fazer inspeções regularmente e identificar reparos necessários. É fundamental para garantir a integridade estrutural das aeronaves e atuar preventivamente na segurança das operações”, explica Nubia.

A especialidade ainda é predominantemente masculina. Na Azul, ela integra um grupo de 22 profissionais que trabalham com END, entre os quais apenas cinco são mulheres. Sua trajetória, portanto, representa mais do que uma conquista individual: é também um exemplo de como a competência abre portas e inspira outras profissionais a seguirem caminhos pouco tradicionais.

Antes de ingressar na companhia, em 2012, quando ainda fazia parte da antiga TRIP, Nubia passou pela indústria metalúrgica e trabalhou em empresas prestadoras de serviços para a aviação executiva e comercial. Desde então, construiu sua carreira dentro dos hangares, até chegar à posição de liderança.

Seu conselho para outras mulheres que desejam ingressar na área é direto: “Gosto de dizer a elas que não tenham medo. Sempre haverá espaço para aquelas que estiverem preparadas. O importante é fazer tudo com excelência e assumir os desafios”.

Cristina Francisco: aos 59 anos, uma nova rota para realizar sonhos

Enquanto Nubia conquistou espaço em uma área técnica da aviação, Cristina Francisco de Jesus mostra que nunca é tarde para mudar de rota. Aos 59 anos, depois de uma carreira no setor financeiro e três anos e meio trabalhando em solo no Aeroporto de Guarulhos, ela decidiu trocar os bastidores pela experiência de voar.

Sua história com o trabalho começou cedo. Aos 17 anos, em São Paulo, ingressou no mercado profissional e, posteriormente, passou 13 anos em um grande banco, atuando nas áreas de desenvolvimento de produtos e atendimento ao cliente. Uma trajetória que lhe proporcionou experiência no relacionamento com pessoas, na escuta e na resolução de problemas — habilidades que hoje fazem parte de sua rotina a bordo.

A aviação entrou em sua vida em 2023, quando começou a trabalhar na Azul como agente de aeroporto. Durante três anos e meio, acompanhou de perto a movimentação dos terminais, os embarques e desembarques e o trabalho dos Tripulantes. Aos poucos, uma nova possibilidade começou a ganhar forma: por que não fazer parte daquela equipe também dentro da aeronave?

A inspiração estava ainda mais perto: sua filha, Nathalia Cuencas, que já trabalhava na companhia. Nathalia ingressou na Azul em 2021 como estagiária de Recursos Humanos e, com o passar do tempo, construiu sua trajetória até chegar à função de comissária de bordo.

Ao acompanhar o crescimento profissional da filha, Cristina encontrou motivação para começar uma nova formação. Aos 56 anos, iniciou os estudos teóricos e práticos para ingressar na profissão e, em 2026, integrou a segunda turma de formação de comissários da companhia. Nathalia havia participado da primeira turma do mesmo ano.

A preparação exigiu dedicação e superação. Entre os desafios enfrentados por Cristina esteve o treinamento de sobrevivência na selva, concluído durante o período de recuperação de uma cirurgia recente no pé.

“Minha filha foi uma inspiração para mim. Eu acompanhei a trajetória dela desde o estágio e vi como foi crescendo dentro da Azul. Em algum momento, pensei: por que não eu? Se ela conseguiu encontrar o caminho dela, eu também poderia encontrar o meu”, conta.

Cuidar de pessoas também faz parte do voo

Para Cristina, ser comissária vai muito além de receber passageiros, servir refeições ou orientar procedimentos de segurança. A essência da profissão está no cuidado e na responsabilidade de acolher pessoas que confiam à tripulação seu bem-estar durante a viagem.

Ao falar sobre essa escolha, ela se recorda de uma frase conhecida de O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry: “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”.

A reflexão traduz a maneira como enxerga o trabalho. “Dentro de uma aeronave, você tem pessoas que estão confiando em você. Então, para mim, ser comissária tem muito a ver com essa responsabilidade de cuidar, observar e perceber o que o outro precisa”, ressalta.

Vestir o uniforme também representa uma transformação pessoal. É o momento em que Cristina reconhece a conquista de um sonho e assume, com orgulho, a nova identidade profissional.

A maturidade, por sua vez, tornou-se uma aliada. A experiência acumulada ao longo de décadas de trabalho lhe trouxe mais tranquilidade para lidar com imprevistos, compreender diferentes comportamentos e encontrar soluções sem precipitação.

“Eu acho que a idade me trouxe uma coisa muito importante: experiência. Hoje consigo olhar para uma situação com mais calma, entender melhor as pessoas e saber que nem todo problema precisa ser enfrentado com pressa. Isso também é uma forma de cuidar”, afirma.

Mãe e filha no mesmo voo: um encontro de gerações

Se a decisão de mudar de profissão já representava uma conquista extraordinária, Cristina ganhou um presente que tornou essa história ainda mais especial: trabalhar pela primeira vez no mesmo voo que a filha.

Neste mês, as duas dividiram a jornada de trabalho a bordo, reunindo diferentes gerações e trajetórias em uma experiência que dificilmente será esquecida. Nathalia construiu seu caminho dentro da Azul, começando como estagiária de Recursos Humanos. Cristina chegou à companhia com uma carreira consolidada no setor financeiro e a experiência no atendimento em aeroporto. Ambas encontraram na aviação uma oportunidade de crescimento e realização.

Para a mãe, compartilhar o uniforme e a rotina profissional com a filha é a prova de que os sonhos podem ganhar novos destinos, mesmo quando a vida já parece ter traçado seu percurso.

“Eu nunca imaginei que, aos 59 anos, viveria um momento como esse. Poder estar ao lado da minha filha, fazendo aquilo que escolhi para mim e que também faz parte da história dela, é uma emoção que vou guardar para sempre. A gente passou por caminhos diferentes, mas a vida fez questão de nos colocar no mesmo voo”, conta.

A história de Cristina e Nubia revela diferentes maneiras de conquistar os céus. Uma delas abre caminhos na manutenção, com conhecimento técnico e liderança. A outra mostra que a idade não determina o fim das possibilidades e que sempre há espaço para novos começos.

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São mulheres que ajudam a Azul a voar mais alto não apenas pela função que exercem, mas pela capacidade de transformar desafios em oportunidades e inspirar outras pessoas a acreditarem que também podem chegar mais longe.