Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

As mesmas mãos que tocam os atabaques na gira e extraem do couro o som ancestral agora conduzem os batuques para além das fronteiras de um terreiro de Umbanda em Lagoa Santa. Guiado pela música como extensão da fé, da memória e do pertencimento, nasce o Encantuá, grupo de samba afro-brasileiro gestado dentro do Templo de Umbanda Cabana Caboclo Pedra Branca. Formado por filhos e filhas da casa, o coletivo surgiu com o propósito de ocupar novos palcos, revelar os talentos musicais da própria comunidade e transformar a arte em instrumento de encontro e resistência cultural.

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O próximo passo dessa caminhada acontece no domingo, 29 de novembro, durante o evento Samba para Ogum, na Casa da Orla. Integrando a agenda do Mês da Consciência Negra no município, a celebração contará ainda com a discotecagem do DJ Abduh.

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Um nome que carrega encanto e ancestralidade





A identidade do grupo nasce da fusão entre duas palavras: encanto e luar. A escolha sintetiza a atmosfera poética e espiritual que o coletivo busca instaurar em cada roda. Segundo Geiza Sousa, uma das integrantes e vocalista do grupo, o nome traduz o desejo de compartilhar magia, sensibilidade e afeto, evocando a luz da lua como símbolo de guia, mistério e conexão com os ancestrais.





“O Encantuá é um grupo de samba afro-brasileiro que nasceu dentro da Cabana Caboclo Pedra Branca. E a proposta surgiu de uma vontade de levar a música para além dos espaços da nossa casa, valorizando também os talentos que temos dentro da nossa própria cabana. Todos os integrantes fazem parte da nossa comunidade e acreditamos muito nessa possibilidade de reconhecer as potencialidades das pessoas que estão ali, construir coletivamente e transformar essas vivências em expressão artística”.





Essa sintonia espiritual também se reflete na escolha de Oxum como madrinha do coletivo. Filha da orixá das águas doces, Geiza aponta a doçura, a força criativa, a beleza e o acolhimento associados a Oxum como pilares afetivos que orientam tanto o repertório quanto o modo como o grupo se relaciona com o público.





Do terreiro para novos palcos





Antes de ganhar as ruas e casas culturais, o som do Encantuá amadureceu no cotidiano das celebrações internas da Cabana — espaço onde, historicamente, o samba sempre encontrou abrigo, fundamento e cadência. O rompimento dessa fronteira ocorreu de forma emblemática com o convite para abrir o show de Rita Benneditto, durante a Semana Cristã de Lagoa Santa.





“Até então, nossas apresentações aconteciam dentro da nossa própria casa, em momentos de celebração. Então, levar esse trabalho para outros espaços foi um passo muito importante. E o nosso primeiro convite para sair desse ambiente foi especialmente marcante. Tivemos a oportunidade de abrir o show da Rita Benneditto, na Semana Cristã de Lagoa Santa, uma artista com mais de 25 anos de carreira e uma trajetória muito importante na música brasileira. Foi uma mistura de ansiedade, responsabilidade e, principalmente, muita alegria”, comemora Geiza.





Dividir a noite com uma das vozes mais representativas da música afro-brasileira contemporânea consolidou a maturidade artística do grupo e abriu caminho para a apresentação na Casa da Orla, onde o coletivo reafirma sua identidade espiritual e sonora diante de novos públicos.





“Existe, claro, aquela pressão natural de subir no palco, ainda mais quando você está abrindo a apresentação de uma artista com uma trajetória tão consolidada. Mas, acima de tudo, foi uma honra enorme, não apenas por termos a oportunidade de mostrar um trabalho que amamos e construímos com tanta dedicação, mas também pelo privilégio de dividir uma noite com uma artista tão consagrada. Foi uma experiência que marcou o nascimento do Encantuá fora dos muros da nossa casa e nos deu ainda mais vontade de continuar levando a nossa música para outros públicos”.





Samba para Ogum celebra a Consciência Negra





Realizado pela Pedra Produtora em parceria com a Cabana Caboclo Pedra Branca, o Samba para Ogum ocupa a Casa da Orla no domingo, 29 de novembro, das 10h às 15h. A roda do Encantuá comanda o som das 11h às 13h, passando o bastão em seguida para o set do DJ Abduh, das 13h às 14h30.





Mais do que uma agenda festiva, o encontro propõe uma vivência de valorização da cultura afro-brasileira, reafirmando o samba como território de sociabilidade, memória negra e celebração aos caminhos abertos por Ogum — saudado tradicionalmente com o brado Ogunhê!. A entrada é gratuita, e o público é convidado a colaborar voluntariamente com a doação de alimentos não perecíveis, destinados às cestas básicas do projeto @cabana.social.





Um coletivo aberto a novos talentos





Atualmente, a formação reúne sete integrantes: Geiza, Ângelo, Elton, Ronaldo, Marcone, Júlio e Bernardo. O grupo, contudo, mantém suas portas abertas para receber outros músicos, compositores e vozes da Cabana Caboclo Pedra Branca, funcionando como um laboratório permanente de aprendizado e criação compartilhada.





“A ideia é que o projeto continue crescendo, acolhendo novos integrantes e valorizando os talentos que temos dentro da nossa comunidade. Afinal, mais do que um grupo musical, queremos que o Encantuá seja também um espaço de encontro, pertencimento e construção coletiva”, finaliza Geiza.





No balanço do samba e no eco dos tambores, cada encontro do Encantuá reafirma a vitalidade de uma cultura que atravessa gerações, transforma fé em poesia e mantém viva a herança ancestral afro-brasileira.





Casa da Orla

Casa da Orla é um espaço multicultural localizado em frente à Lagoa Central, em Lagoa Santa Carlos Altman/EM



Casa da Orla, espaço multicultural de Lagoa Santa comandado pelo artista plástico Aluízio Figueiredo, também será palco desse encontro entre música, cultura e ancestralidade. Para Aluízio, receber o Encantuá durante as celebrações do Mês da Consciência Negra é motivo de orgulho e alegria. “A Casa da Orla é um espaço multicultural aqui em Lagoa Santa. Para nós, é uma honra receber o grupo de samba, principalmente no Mês da Consciência Negra. O som dos tambores, cavaquinho e tamborins emociona. Venham prestigiar e sentir a força do samba aqui da nossa terra”, convida o artista.





SERVIÇO





Samba para Ogum – Encantuá e DJ Abduh

Data: Domingo, 29 de novembro de 2026

Horário: Das 10h às 15h

Programação:

10h – Abertura da casa

11h às 13h – Roda de samba com Encantuá

13h às 14h30 – DJ Abduh

15h – Encerramento

Local: Casa da Orla – Avenida Getúlio Vargas, 1732, bairro Joana D'Arc, Lagoa Santa (MG)

Entrada: Gratuita (contribuição voluntária de alimentos não perecíveis para o projeto social @cabana.social)

Estrutura: Haverá venda de petiscos e bebidas no local

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Realização: Pedra Produtora e Cabana Caboclo Pedra Branca