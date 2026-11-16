O samba, a bossa nova e o baião vão embalar a programação do 40º Festival da Jabuticaba de Sabará no próximo sábado, 21 de novembro. A partir das 13h, na Praça Melo Viana, no Centro Histórico, o Raul Mariano Trio (RMT), de Lagoa Santa, sobe ao palco para apresentar um repertório dedicado a grandes compositores e intérpretes da música popular brasileira. Com arranjos próprios e uma sonoridade que combina tradição e liberdade criativa, o grupo convida o público a redescobrir clássicos da MPB.

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Formado por Raul Mariano (voz e violão), Tiago Fernandes (baixo elétrico) e Sune Salminen (bateria), o trio desenvolve um trabalho de pesquisa e valorização da música brasileira, com atenção especial ao samba, à bossa nova e ao baião. A proposta é revisitar composições consagradas, explorando as possibilidades sonoras da formação instrumental e imprimindo personalidade às interpretações.

No repertório estão canções de João Gilberto, Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Novos Baianos, além de Adoniran Barbosa e Belchior. A música mineira também tem espaço garantido, com obras de Lô Borges e Milton Nascimento. A seleção passeia por diferentes gerações e estilos, valorizando a riqueza melódica e harmônica das composições, a diversidade dos ritmos brasileiros e o diálogo entre os instrumentos.

Da cena cultural de Lagoa Santa para os palcos de Sabará

O Raul Mariano Trio começou a conquistar seu público em apresentações em espaços como o Acarajé da Flor e a Casa da Orla, dois endereços importantes da movimentada cena cultural e gastronômica de Lagoa Santa. Nesses encontros, o grupo vem consolidando sua identidade artística, marcada pela proximidade com a plateia, pela qualidade musical e por interpretações que renovam a experiência de ouvir canções conhecidas.

A apresentação no Festival da Jabuticaba marca a quinta passagem de Raul Mariano por Sabará. Em novembro de 2023, o músico realizou um show solo no Teatro Municipal, como parte do projeto Quintas Inéditas. Inaugurado em 1819, o espaço é o segundo teatro mais antigo do Brasil ainda em funcionamento, com mais de dois séculos de história, e integra o patrimônio cultural protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O artista também já participou de eventos como a Festa Literária de Sabará (FLIS) e o Encontro de Compositores, construindo uma relação com a cena cultural do município que agora ganha mais um capítulo.

Música e tradição no Festival da Jabuticaba

Jabuticaba é estrela da festa que tradicionalmente atrai multidões à cidade histórica de Sabará Túlio Santos/EM/D.A Press

Em sua 40ª edição, o Festival da Jabuticaba reafirma seu lugar entre as celebrações mais tradicionais do calendário cultural da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A festa valoriza a produção local da fruta, símbolo da identidade sabarense, e reúne gastronomia, manifestações culturais e atrações musicais.

Além de movimentar a economia e dar visibilidade aos produtores locais, o evento contribui para preservar tradições que fazem parte da história de Sabará. É nesse encontro entre cultura, música e identidade mineira que o Raul Mariano Trio leva a contribuição de Lagoa Santa para uma das festas mais emblemáticas da região.

Serviço

Raul Mariano Trio no 40º Festival da Jabuticaba de Sabará

Data: 21 de novembro de 2026 (sábado)

Horário: a partir das 13h

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Local: Praça Melo Viana, Centro Histórico de Sabará (MG)