Sabará promove 2º Circuito Gastronômico de Inverno com pratos exclusivos

Sabará realiza, entre os dias 1º e 31 de agosto, a segunda edição do Circuito Gastronômico de Inverno. A iniciativa reunirá cerca de 40 bares, restaurantes e empreendimentos da cidade, que irão oferecer receitas inéditas preparadas com ingredientes tradicionais da culinária local, como jabuticaba, ora-pro-nóbis e banana.

Promovido pela Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e do programa Descubra Sabará, em parceria com o Sebrae Minas, o evento busca atrair moradores e turistas, fortalecer a identidade gastronômica do município e impulsionar a economia local durante a temporada de inverno.

Os estabelecimentos interessados em participar ainda podem se inscrever por meio do site oficial do circuito. Para integrar a programação, os participantes deverão criar um prato exclusivo que utilize pelo menos um dos três ingredientes que representam a tradição culinária da cidade: jabuticaba, ora-pro-nóbis ou banana.

Segundo a organização, o circuito pretende ampliar a divulgação da culinária regional, incentivar a visitação aos estabelecimentos participantes e consolidar a gastronomia como um dos principais atrativos turísticos, culturais e econômicos de Sabará.

Para o prefeito Sargento Rodolfo, a iniciativa também contribui para o fortalecimento da economia do município. "O Circuito Gastronômico de Inverno é uma iniciativa que gera resultados concretos para a economia de Sabará. Ao incentivar a participação dos bares e restaurantes e atrair visitantes para a cidade, fortalecemos o comércio, estimulamos a geração de emprego e renda e ampliamos a divulgação do nosso município", afirmou.

A secretária municipal de Turismo, Jussara Paim, destaca que o evento reforça a vocação gastronômica da cidade e movimenta o turismo em um período estratégico do ano. "O Circuito Gastronômico de Inverno reafirma a vocação de Sabará como um dos principais destinos gastronômicos de Minas Gerais. A iniciativa convida moradores e visitantes a conhecerem a criatividade dos nossos empreendedores, movimentando a cidade e a economia local. É uma oportunidade de fortalecer a nossa cultura gastronômica e consolidar Sabará como um destino que une história, patrimônio e boa gastronomia durante todo o ano", disse.

Capacitação para os participantes

Antes do início do circuito, os empreendedores inscritos participarão de uma capacitação promovida pelo Sebrae Minas em parceria com a Secretaria de Turismo. O encontro será realizado no dia 27 de julho, das 9h às 10h, e abordará estratégias para melhorar a experiência dos clientes e aumentar a competitividade dos negócios participantes.

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Para o analista do Sebrae Minas Renato Lana, a ação ajuda a transformar a identidade gastronômica de Sabará em um diferencial competitivo para os pequenos negócios. "O Circuito é uma oportunidade de transformar a identidade gastronômica de Sabará em diferencial competitivo para os pequenos negócios. Ao valorizar ingredientes tradicionais, fortalecemos os empreendedores locais, estimulamos a inovação nos cardápios e impulsionamos o turismo e o desenvolvimento econômico do município", afirmou.