5 roteiros de fim de semana para fugir do agito de Belo Horizonte
Conheça destinos charmosos a menos de 100 km da capital mineira que oferecem arte, natureza, história e gastronomia para uma viagem rápida e relaxante
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Para quem vive em Belo Horizonte e busca uma pausa na rotina da cidade, uma escapada de fim de semana para destinos próximos é a solução ideal. A menos de 100 quilômetros da capital, há cidades charmosas que oferecem desde imersões na história e na arte até o contato direto com a natureza e a alta gastronomia, combinando tranquilidade e novas experiências sem a necessidade de um longo planejamento de viagem.
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1. Brumadinho: arte e natureza
A apenas 60 quilômetros de BH, Brumadinho se tornou um destino cultural de relevância internacional. A cidade abriga o Instituto Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo, que mescla arte contemporânea e um impressionante jardim botânico. É um passeio que exige um dia inteiro para ser aproveitado com calma.
O que fazer em Brumadinho
Explorar as galerias e as obras de arte ao ar livre do Inhotim;
Visitar a Serra do Rola-Moça para fazer trilhas e apreciar a vista;
Conhecer o vilarejo de Piedade do Paraopeba, com suas igrejas históricas.
2. Macacos: gastronomia e aventura
Oficialmente chamado de São Sebastião das Águas Claras, o distrito de Nova Lima é conhecido como Macacos. O local é famoso por suas pousadas aconchegantes e uma cena gastronômica robusta, com restaurantes que se destacam na culinária mineira. As estradas de terra e a natureza ao redor completam o clima rústico do vilarejo.
O que fazer em Macacos
Aproveitar as cachoeiras e riachos da região para um banho refrescante;
Fazer passeios de quadriciclo pelas trilhas locais;
Explorar os cardápios dos restaurantes, que são o ponto alto do destino.
3. Sabará: viagem ao ciclo do ouro
Sabará é uma das cidades históricas do Ciclo do Ouro e preserva um rico patrimônio arquitetônico do período colonial. Suas ruas de pedra, igrejas barrocas e casarões antigos contam a história de Minas Gerais. A cidade também é conhecida por seus festivais gastronômicos, como o da jabuticaba e o do ora-pro-nóbis.
O que fazer em Sabará
Visitar a Igreja de Nossa Senhora do Ó, um ícone do barroco mineiro;
Conhecer o Teatro Municipal, um dos mais antigos do Brasil;
Passear pelo centro histórico e admirar a arquitetura colonial preservada.
4. Ouro Preto: o clássico mineiro
Embora seja um dos destinos mais conhecidos do estado, Ouro Preto continua sendo uma excelente opção para uma viagem curta. A cidade, declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, é um museu a céu aberto, com ladeiras que revelam igrejas, museus e ateliês a cada esquina.
O que fazer em Ouro Preto
Caminhar pelo centro histórico e visitar a Praça Tiradentes;
Conhecer o Museu da Inconfidência e as obras de Aleijadinho;
Explorar as antigas minas de ouro abertas à visitação.
5. Lavras Novas: charme e romance
Este distrito de Ouro Preto tem uma atmosfera própria, ideal para casais e para quem busca sossego. Com ruas de terra, casinhas coloridas e um ritmo tranquilo, Lavras Novas oferece pousadas charmosas e restaurantes com lareira. A natureza ao redor é um convite para atividades ao ar livre.
O que fazer em Lavras Novas
Visitar as cachoeiras da região, como a dos Três Pingos e a do Castelinho;
Assistir ao pôr do sol no Mirante da Serra do Trovão;
Passear pelo centrinho e descobrir o artesanato local.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.